09:24 28.08.2022 (обновлено: 15:02 28.08.2022)
ВС Китая привели в боевую готовность из-за американских крейсеров
ВС Китая привели в боеготовность из-за американских крейсеров в Тайваньском проливе
Ракетный крейсер Chancellorsville в Тайваньском проливе
ПЕКИН, 28 авг — РИА Новости. КНР привела Вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности после прохода американских крейсеров по Тайваньскому проливу, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.
"Восточная зона боевого командования НОАК сопроводила американские крейсера, осуществила полный контроль за их деятельностью. Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации", — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети WeChat.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на трех американских чиновников сообщало, что два крейсера ВМС США, Chancellorsville и Antietam, 28 августа осуществили проход через Тайваньский пролив впервые после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот шаг, увидев в нем поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на острова. Деловые и неформальные контакты возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.