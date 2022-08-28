https://ria.ru/20220828/kitay-1812661471.html

ВС Китая привели в боевую готовность из-за американских крейсеров

ВС Китая привели в боевую готовность из-за американских крейсеров - РИА Новости, 28.08.2022

ВС Китая привели в боевую готовность из-за американских крейсеров

КНР привела Вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности после прохода американских крейсеров по Тайваньскому проливу, заявил официальный... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T09:24

2022-08-28T09:24

2022-08-28T15:02

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ПЕКИН, 28 авг — РИА Новости. КНР привела Вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности после прохода американских крейсеров по Тайваньскому проливу, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И."Восточная зона боевого командования НОАК сопроводила американские крейсера, осуществила полный контроль за их деятельностью. Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации", — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети WeChat.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на трех американских чиновников сообщало, что два крейсера ВМС США, Chancellorsville и Antietam, 28 августа осуществили проход через Тайваньский пролив впервые после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот шаг, увидев в нем поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на острова. Деловые и неформальные контакты возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220827/ssha-1812524683.html

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, сша