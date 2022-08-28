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ВС Китая привели в боевую готовность из-за американских крейсеров - РИА Новости, 28.08.2022
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ВС Китая привели в боевую готовность из-за американских крейсеров
ВС Китая привели в боевую готовность из-за американских крейсеров - РИА Новости, 28.08.2022
ВС Китая привели в боевую готовность из-за американских крейсеров
КНР привела Вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности после прохода американских крейсеров по Тайваньскому проливу, заявил официальный... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T09:24
2022-08-28T15:02
в мире
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ПЕКИН, 28 авг — РИА Новости. КНР привела Вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности после прохода американских крейсеров по Тайваньскому проливу, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И."Восточная зона боевого командования НОАК сопроводила американские крейсера, осуществила полный контроль за их деятельностью. Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации", — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети WeChat.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на трех американских чиновников сообщало, что два крейсера ВМС США, Chancellorsville и Antietam, 28 августа осуществили проход через Тайваньский пролив впервые после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот шаг, увидев в нем поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на острова. Деловые и неформальные контакты возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, китай, сша
В мире, Китай, США
09:24 28.08.2022 (обновлено: 15:02 28.08.2022)
 
ВС Китая привели в боевую готовность из-за американских крейсеров

ВС Китая привели в боеготовность из-за американских крейсеров в Тайваньском проливе

© AFP 2022 / US Navy/Justin StackРакетный крейсер Chancellorsville в Тайваньском проливе
Ракетный крейсер Chancellorsville в Тайваньском проливе - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / US Navy/Justin Stack
Ракетный крейсер Chancellorsville в Тайваньском проливе
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ПЕКИН, 28 авг — РИА Новости. КНР привела Вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности после прохода американских крейсеров по Тайваньскому проливу, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.
"Восточная зона боевого командования НОАК сопроводила американские крейсера, осуществила полный контроль за их деятельностью. Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации", — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети WeChat.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на трех американских чиновников сообщало, что два крейсера ВМС США, Chancellorsville и Antietam, 28 августа осуществили проход через Тайваньский пролив впервые после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот шаг, увидев в нем поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на острова. Деловые и неформальные контакты возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 14:00
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