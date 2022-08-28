https://ria.ru/20220828/kino-1812668255.html

Деньги на кино нужно давать "тем, кто серьезно работает", заявил Сокуров

Деньги на кино нужно давать "тем, кто серьезно работает", заявил Сокуров - РИА Новости, 28.08.2022

Деньги на кино нужно давать "тем, кто серьезно работает", заявил Сокуров

В России большое финансирование в киносфере, но оно должно попадать в правильные руки, считает режиссер Александр Сокуров. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T10:25

2022-08-28T10:25

2022-08-28T11:05

культура

кино

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александр сокуров

новости культуры

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В России большое финансирование в киносфере, но оно должно попадать в правильные руки, считает режиссер Александр Сокуров."Финансирования (кино – ред.) в России, мне кажется, не мало… Финансирование большое, но все это должно делать с государственной мудростью, с государственной терпимостью и терпеливостью, потому что деньги должны попадать тем, кто серьезно работает в кино, а не каким-то московским или околомосковским кинематографическим кругам и знакомым", - рассказал РИА Новости Сокуров.Он считает, что современное российское кино нужно больше показывать по телевидению."Я много лет говорю, что все, что делается в России в кино, должно обязательно показываться на государственном телевидении, на государственном телевидении должна быть квота рекламы отечественного кино, отечественной промышленности, кинопромышленности", - добавил Сокуров.

https://ria.ru/20220827/kino-1812482279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кино, россия, александр сокуров, новости культуры