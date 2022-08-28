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Деньги на кино нужно давать "тем, кто серьезно работает", заявил Сокуров - РИА Новости, 28.08.2022
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Культура
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Деньги на кино нужно давать "тем, кто серьезно работает", заявил Сокуров
Деньги на кино нужно давать "тем, кто серьезно работает", заявил Сокуров - РИА Новости, 28.08.2022
Деньги на кино нужно давать "тем, кто серьезно работает", заявил Сокуров
В России большое финансирование в киносфере, но оно должно попадать в правильные руки, считает режиссер Александр Сокуров. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T10:25
2022-08-28T11:05
культура
кино
россия
александр сокуров
новости культуры
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В России большое финансирование в киносфере, но оно должно попадать в правильные руки, считает режиссер Александр Сокуров."Финансирования (кино – ред.) в России, мне кажется, не мало… Финансирование большое, но все это должно делать с государственной мудростью, с государственной терпимостью и терпеливостью, потому что деньги должны попадать тем, кто серьезно работает в кино, а не каким-то московским или околомосковским кинематографическим кругам и знакомым", - рассказал РИА Новости Сокуров.Он считает, что современное российское кино нужно больше показывать по телевидению."Я много лет говорю, что все, что делается в России в кино, должно обязательно показываться на государственном телевидении, на государственном телевидении должна быть квота рекламы отечественного кино, отечественной промышленности, кинопромышленности", - добавил Сокуров.
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кино, россия, александр сокуров, новости культуры
Культура, кино, Россия, Александр Сокуров, Новости культуры
10:25 28.08.2022 (обновлено: 11:05 28.08.2022)
 
Деньги на кино нужно давать "тем, кто серьезно работает", заявил Сокуров

Режиссер Сокуров: финансирование в киносфере должно попадать в правильные руки

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Александр Сокуров
Режиссер Александр Сокуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Александр Сокуров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В России большое финансирование в киносфере, но оно должно попадать в правильные руки, считает режиссер Александр Сокуров.
"Финансирования (кино – ред.) в России, мне кажется, не мало… Финансирование большое, но все это должно делать с государственной мудростью, с государственной терпимостью и терпеливостью, потому что деньги должны попадать тем, кто серьезно работает в кино, а не каким-то московским или околомосковским кинематографическим кругам и знакомым", - рассказал РИА Новости Сокуров.
Он считает, что современное российское кино нужно больше показывать по телевидению.
"Я много лет говорю, что все, что делается в России в кино, должно обязательно показываться на государственном телевидении, на государственном телевидении должна быть квота рекламы отечественного кино, отечественной промышленности, кинопромышленности", - добавил Сокуров.
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