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В ДТП с грузовиком в Канаде пострадали 15 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.08.2022
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В ДТП с грузовиком в Канаде пострадали 15 человек, сообщили СМИ
В ДТП с грузовиком в Канаде пострадали 15 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.08.2022
В ДТП с грузовиком в Канаде пострадали 15 человек, сообщили СМИ
Один человек погиб, 15 пострадали в результате крупного ДТП в городе Брэмптон, провинция Онтарио, сообщает портал City News. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T00:57
2022-08-28T00:57
в мире
канада
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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Один человек погиб, 15 пострадали в результате крупного ДТП в городе Брэмптон, провинция Онтарио, сообщает портал City News.Фура столкнулась с легковыми автомобилями на перекрестке, женщина скончалась на месте, 13 человек, в том числе двое в тяжелом состоянии, были доставлены в больницу, отмечает портал.Водителю грузовика предъявили обвинения в опасном вождении, говорится в сообщении.
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в мире, канада
В мире, Канада
00:57 28.08.2022
 
В ДТП с грузовиком в Канаде пострадали 15 человек, сообщили СМИ

City News: в ДТП с грузовиком в Канаде погибла женщина, еще 15 человек пострадали

© AFP 2022 / LARS HAGBERGСкорая, Канада
Скорая, Канада - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / LARS HAGBERG
Скорая, Канада. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Один человек погиб, 15 пострадали в результате крупного ДТП в городе Брэмптон, провинция Онтарио, сообщает портал City News.
"Женщина погибла, еще 15 человек получили ранения в результате ДТП с участием нескольких автомобилей в Брэмптоне", - говорится в сообщении.
Фура столкнулась с легковыми автомобилями на перекрестке, женщина скончалась на месте, 13 человек, в том числе двое в тяжелом состоянии, были доставлены в больницу, отмечает портал.
Водителю грузовика предъявили обвинения в опасном вождении, говорится в сообщении.
В Нидерландах грузовик врезался в толпу людей, организовавших барбекю - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
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СМИ: в Нидерландах грузовик врезался в толпу людей, устроивших барбекю
 
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