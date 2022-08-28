https://ria.ru/20220828/kanada-1812645669.html

В ДТП с грузовиком в Канаде пострадали 15 человек, сообщили СМИ

В ДТП с грузовиком в Канаде пострадали 15 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.08.2022

В ДТП с грузовиком в Канаде пострадали 15 человек, сообщили СМИ

Один человек погиб, 15 пострадали в результате крупного ДТП в городе Брэмптон, провинция Онтарио, сообщает портал City News. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T00:57

2022-08-28T00:57

2022-08-28T00:57

в мире

канада

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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Один человек погиб, 15 пострадали в результате крупного ДТП в городе Брэмптон, провинция Онтарио, сообщает портал City News.Фура столкнулась с легковыми автомобилями на перекрестке, женщина скончалась на месте, 13 человек, в том числе двое в тяжелом состоянии, были доставлены в больницу, отмечает портал.Водителю грузовика предъявили обвинения в опасном вождении, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220828/niderlandy-1812645034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, канада