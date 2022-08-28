https://ria.ru/20220828/istrebiteli-1812648327.html
СМИ: ВВС Катара получили из Британии истребители Eurofighter Typhoon
СМИ: ВВС Катара получили из Британии истребители Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 28.08.2022
СМИ: ВВС Катара получили из Британии истребители Eurofighter Typhoon
Первая партия из 24 истребителей Eurofighter Typhoon для военно-воздушных сил Катара прибыла в субботу из Великобритании на авиабазу Духан, где ее встречал эмир РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T01:50
2022-08-28T01:50
2022-08-28T01:50
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ДОХА, 28 авг - РИА Новости. Первая партия из 24 истребителей Eurofighter Typhoon для военно-воздушных сил Катара прибыла в субботу из Великобритании на авиабазу Духан, где ее встречал эмир страны Тамим бен Хамад Аль Тани, сообщило Катарское агентство новостей QNA.Самолеты войдут в состав эскадрильи самолетов F15-QA и Rafale и будут задействованы для обеспечения безопасности во время чемпионата мира по футболу в Катаре в конце года.По информации агентства, эмир Катара "принял первую партию из 24 истребителей Eurofighter Typhoon на авиабазе в Духане на севере страны, а также проинспектировал здание управления истребителями, диспетчерскую вышку и центр управления воздушными операциями".Эмира также проинформировали о передовых системах и технологиях для миссий и воздушных операций, направленных на развитие возможностей эмирских ВВС Катара.По данным BAE Systems, между правительствами Катара и Великобритании ранее был подписан меморандум о взаимопонимании для оказания поддержки, включая создание совместных британо-катарских эскадрилий Typhoon и Hawk для обучения пилотов и техников.
https://ria.ru/20220818/vvs-1810498130.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, великобритания
В мире, Катар, Великобритания
СМИ: ВВС Катара получили из Британии истребители Eurofighter Typhoon
QNA: ВВС Катара получили из Британии первую партию из 24 истребителей Eurofighter Typhoon
ДОХА, 28 авг - РИА Новости.
Первая партия из 24 истребителей Eurofighter Typhoon для военно-воздушных сил Катара прибыла в субботу из Великобритании на авиабазу Духан, где ее встречал эмир страны Тамим бен Хамад Аль Тани, сообщило
Катарское агентство новостей QNA.
Самолеты войдут в состав эскадрильи самолетов F15-QA и Rafale и будут задействованы для обеспечения безопасности во время чемпионата мира по футболу в Катаре в конце года.
По информации агентства, эмир Катара "принял первую партию из 24 истребителей Eurofighter Typhoon на авиабазе в Духане на севере страны, а также проинспектировал здание управления истребителями, диспетчерскую вышку и центр управления воздушными операциями".
Эмира также проинформировали о передовых системах и технологиях для миссий и воздушных операций, направленных на развитие возможностей эмирских ВВС Катара.
По данным BAE Systems, между правительствами Катара и Великобритании ранее был подписан меморандум о взаимопонимании для оказания поддержки, включая создание совместных британо-катарских эскадрилий Typhoon и Hawk для обучения пилотов и техников.