https://ria.ru/20220828/istrebiteli-1812648327.html

СМИ: ВВС Катара получили из Британии истребители Eurofighter Typhoon

СМИ: ВВС Катара получили из Британии истребители Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 28.08.2022

СМИ: ВВС Катара получили из Британии истребители Eurofighter Typhoon

Первая партия из 24 истребителей Eurofighter Typhoon для военно-воздушных сил Катара прибыла в субботу из Великобритании на авиабазу Духан, где ее встречал эмир РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T01:50

2022-08-28T01:50

2022-08-28T01:50

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ДОХА, 28 авг - РИА Новости. Первая партия из 24 истребителей Eurofighter Typhoon для военно-воздушных сил Катара прибыла в субботу из Великобритании на авиабазу Духан, где ее встречал эмир страны Тамим бен Хамад Аль Тани, сообщило Катарское агентство новостей QNA.Самолеты войдут в состав эскадрильи самолетов F15-QA и Rafale и будут задействованы для обеспечения безопасности во время чемпионата мира по футболу в Катаре в конце года.По информации агентства, эмир Катара "принял первую партию из 24 истребителей Eurofighter Typhoon на авиабазе в Духане на севере страны, а также проинспектировал здание управления истребителями, диспетчерскую вышку и центр управления воздушными операциями".Эмира также проинформировали о передовых системах и технологиях для миссий и воздушных операций, направленных на развитие возможностей эмирских ВВС Катара.По данным BAE Systems, между правительствами Катара и Великобритании ранее был подписан меморандум о взаимопонимании для оказания поддержки, включая создание совместных британо-катарских эскадрилий Typhoon и Hawk для обучения пилотов и техников.

https://ria.ru/20220818/vvs-1810498130.html

катар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, катар, великобритания