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СМИ: Греция отвергла обвинения в задействовании С-300 против ВВС Турции - РИА Новости, 28.08.2022
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СМИ: Греция отвергла обвинения в задействовании С-300 против ВВС Турции
СМИ: Греция отвергла обвинения в задействовании С-300 против ВВС Турции - РИА Новости, 28.08.2022
СМИ: Греция отвергла обвинения в задействовании С-300 против ВВС Турции
Источники в министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения Турции, что Афины якобы задействовали свои ракетно-зенитные системы... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T14:44
2022-08-28T14:44
в мире
греция
турция
зрк с-300
f-16
афины
роберт менендес
сша
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АФИНЫ, 28 авг - РИА Новости. Источники в министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения Турции, что Афины якобы задействовали свои ракетно-зенитные системы С-300 на Крите против турецких F-16, сообщил новостной портал newsbomb.gr.Телеканал OPEN со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщает, что турки таким образом выказывают свое раздражение заявлениями председателя комитета по международным отношениям сената США Роберта Менендеса во время его пребывания в Греции, которые блокируют Турции любую модернизацию или покупку F-16 у США.Телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в минобороны Турции сообщил в воскресенье, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких истребителей F-16. Как сообщают, этот эпизод произошел 23 августа, турецкие самолеты находились к западу от Родоса на высоте 10 тысяч футов.Турецкие СМИ сообщили, что "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы".Греческий портал newsit.gr полагает, что самолеты ВВС Турции совершили провокацию, чтобы выяснить место расположения зенитно-ракетного комплекса С-300 на Крите. Портал отмечает, что 23 августа две пары турецких F-16 вошли в район полетной информации Афин, не предоставив план полета, нарушили национальное воздушное пространство, а затем совершили пролет над греческими островами.Зенитно-ракетные комплексы семейства С-300 считаются одними из самых мощных систем ПВО в мире. Кипр в середине 1990-х приобрел ЗРК С-300 в России, однако из-за резкой реакции Турции по договоренности с Афинами комплексы были размещены на греческом острове Крит, а затем переданы в собственность Греции. В 2006–2007 годах права на С-300 ПМУ-1 перешли от Кипра к Греции.В декабре 2013 года Греция успешно провела первые стрельбы из этой системы, поразив цель - небольшой беспилотный самолет. Цель была поражена на расстоянии 30 километров и высоте менее 2000 метров, причем при выполнении маневров уклонения. СМИ тогда отмечали высокую надежность ракет, которые были приняты на вооружении 15 лет назад. За пуском ракеты следили военные атташе всех союзных стран.
https://ria.ru/20220823/zabor-1811710917.html
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в мире, греция, турция, зрк с-300, f-16, афины, роберт менендес, сша
В мире, Греция, Турция, ЗРК С-300, F-16, Афины, Роберт Менендес, США
14:44 28.08.2022
 
СМИ: Греция отвергла обвинения в задействовании С-300 против ВВС Турции

Newsbomb.gr: в Греции отвергли обвинения в задействовании С-300 против турецких F-16

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетная система (ЗРС) С-300
Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300
© Министерство обороны РФ
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Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300. Архивное фото
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АФИНЫ, 28 авг - РИА Новости. Источники в министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения Турции, что Афины якобы задействовали свои ракетно-зенитные системы С-300 на Крите против турецких F-16, сообщил новостной портал newsbomb.gr.
"Источники в минобороны Греции охарактеризовали утечки из минобороны Турции как "мифы" и сказали, что они являются частью провалившейся попытки Анкары создать атмосферу, враждебную нашей стране", - пишет сайт.
Телеканал OPEN со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщает, что турки таким образом выказывают свое раздражение заявлениями председателя комитета по международным отношениям сената США Роберта Менендеса во время его пребывания в Греции, которые блокируют Турции любую модернизацию или покупку F-16 у США.
Телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в минобороны Турции сообщил в воскресенье, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких истребителей F-16. Как сообщают, этот эпизод произошел 23 августа, турецкие самолеты находились к западу от Родоса на высоте 10 тысяч футов.
Турецкие СМИ сообщили, что "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы".
Вид на границу между Грецией и Турцией, пролегающую за железной дорогой вдоль реки Эврос - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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Правительство Греции решило отгородиться от Турции забором
Греческий портал newsit.gr полагает, что самолеты ВВС Турции совершили провокацию, чтобы выяснить место расположения зенитно-ракетного комплекса С-300 на Крите. Портал отмечает, что 23 августа две пары турецких F-16 вошли в район полетной информации Афин, не предоставив план полета, нарушили национальное воздушное пространство, а затем совершили пролет над греческими островами.
Зенитно-ракетные комплексы семейства С-300 считаются одними из самых мощных систем ПВО в мире. Кипр в середине 1990-х приобрел ЗРК С-300 в России, однако из-за резкой реакции Турции по договоренности с Афинами комплексы были размещены на греческом острове Крит, а затем переданы в собственность Греции. В 2006–2007 годах права на С-300 ПМУ-1 перешли от Кипра к Греции.
В декабре 2013 года Греция успешно провела первые стрельбы из этой системы, поразив цель - небольшой беспилотный самолет. Цель была поражена на расстоянии 30 километров и высоте менее 2000 метров, причем при выполнении маневров уклонения. СМИ тогда отмечали высокую надежность ракет, которые были приняты на вооружении 15 лет назад. За пуском ракеты следили военные атташе всех союзных стран.
Истребитель ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 10:26
Турция и США обсуждают технические детали по закупкам F-16
 
В миреГрецияТурцияЗРК С-300F-16АфиныРоберт МенендесСША
 
 
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