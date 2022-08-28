https://ria.ru/20220828/gretsiya-1812705413.html

СМИ: Греция отвергла обвинения в задействовании С-300 против ВВС Турции

СМИ: Греция отвергла обвинения в задействовании С-300 против ВВС Турции - РИА Новости, 28.08.2022

СМИ: Греция отвергла обвинения в задействовании С-300 против ВВС Турции

Источники в министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения Турции, что Афины якобы задействовали свои ракетно-зенитные системы... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T14:44

2022-08-28T14:44

2022-08-28T14:44

в мире

греция

турция

зрк с-300

f-16

афины

роберт менендес

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156281/65/1562816594_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6223a90ae1e2d2cefcd31212825555b1.jpg

АФИНЫ, 28 авг - РИА Новости. Источники в министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения Турции, что Афины якобы задействовали свои ракетно-зенитные системы С-300 на Крите против турецких F-16, сообщил новостной портал newsbomb.gr.Телеканал OPEN со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщает, что турки таким образом выказывают свое раздражение заявлениями председателя комитета по международным отношениям сената США Роберта Менендеса во время его пребывания в Греции, которые блокируют Турции любую модернизацию или покупку F-16 у США.Телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в минобороны Турции сообщил в воскресенье, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких истребителей F-16. Как сообщают, этот эпизод произошел 23 августа, турецкие самолеты находились к западу от Родоса на высоте 10 тысяч футов.Турецкие СМИ сообщили, что "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы".Греческий портал newsit.gr полагает, что самолеты ВВС Турции совершили провокацию, чтобы выяснить место расположения зенитно-ракетного комплекса С-300 на Крите. Портал отмечает, что 23 августа две пары турецких F-16 вошли в район полетной информации Афин, не предоставив план полета, нарушили национальное воздушное пространство, а затем совершили пролет над греческими островами.Зенитно-ракетные комплексы семейства С-300 считаются одними из самых мощных систем ПВО в мире. Кипр в середине 1990-х приобрел ЗРК С-300 в России, однако из-за резкой реакции Турции по договоренности с Афинами комплексы были размещены на греческом острове Крит, а затем переданы в собственность Греции. В 2006–2007 годах права на С-300 ПМУ-1 перешли от Кипра к Греции.В декабре 2013 года Греция успешно провела первые стрельбы из этой системы, поразив цель - небольшой беспилотный самолет. Цель была поражена на расстоянии 30 километров и высоте менее 2000 метров, причем при выполнении маневров уклонения. СМИ тогда отмечали высокую надежность ракет, которые были приняты на вооружении 15 лет назад. За пуском ракеты следили военные атташе всех союзных стран.

https://ria.ru/20220823/zabor-1811710917.html

https://ria.ru/20220826/f-16-1812236401.html

греция

турция

афины

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, греция, турция, зрк с-300, f-16, афины, роберт менендес, сша