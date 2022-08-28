https://ria.ru/20220828/gosduma-1812706322.html

В Госдуме уезжавшим из России артистам посоветовали съездить в Донбасс

В Госдуме уезжавшим из России артистам посоветовали съездить в Донбасс - РИА Новости, 28.08.2022

В Госдуме уезжавшим из России артистам посоветовали съездить в Донбасс

Артистам, которые уезжали из России, стоит дать шанс исправиться, они могут съездить в зону спецоперации, это может изменить их позицию, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T14:47

2022-08-28T14:47

2022-08-28T15:09

культура

украина

россия

елена драпеко

культура

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Артистам, которые уезжали из России, стоит дать шанс исправиться, они могут съездить в зону спецоперации, это может изменить их позицию, сообщила РИА Новости первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко."Мне бы хотелось, чтобы те, кто ошибся, имели шанс исправить свою ошибку, и надо дать им такую возможность. Пусть поедут в зону спецоперации, пусть посмотрят своими глазами на беженцев с Украины, и, возможно, это изменит их отношение к тому, что происходит", - сказала она.

https://ria.ru/20220806/otmena-1807490413.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, елена драпеко, культура