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В Госдуме уезжавшим из России артистам посоветовали съездить в Донбасс
В Госдуме уезжавшим из России артистам посоветовали съездить в Донбасс - РИА Новости, 28.08.2022
В Госдуме уезжавшим из России артистам посоветовали съездить в Донбасс
Артистам, которые уезжали из России, стоит дать шанс исправиться, они могут съездить в зону спецоперации, это может изменить их позицию, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T14:47
2022-08-28T14:47
2022-08-28T15:09
культура
украина
россия
елена драпеко
культура
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Артистам, которые уезжали из России, стоит дать шанс исправиться, они могут съездить в зону спецоперации, это может изменить их позицию, сообщила РИА Новости первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко."Мне бы хотелось, чтобы те, кто ошибся, имели шанс исправить свою ошибку, и надо дать им такую возможность. Пусть поедут в зону спецоперации, пусть посмотрят своими глазами на беженцев с Украины, и, возможно, это изменит их отношение к тому, что происходит", - сказала она.
https://ria.ru/20220806/otmena-1807490413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, елена драпеко, культура
Культура, Украина, Россия, Елена Драпеко, Культура
14:47 28.08.2022 (обновлено: 15:09 28.08.2022)
В Госдуме уезжавшим из России артистам посоветовали съездить в Донбасс
Депутат Драпеко: поездка в Донбасс может изменить позицию уезжавших из России артистов