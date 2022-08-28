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В Госдуме уезжавшим из России артистам посоветовали съездить в Донбасс - РИА Новости, 28.08.2022
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Культура
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В Госдуме уезжавшим из России артистам посоветовали съездить в Донбасс
В Госдуме уезжавшим из России артистам посоветовали съездить в Донбасс - РИА Новости, 28.08.2022
В Госдуме уезжавшим из России артистам посоветовали съездить в Донбасс
Артистам, которые уезжали из России, стоит дать шанс исправиться, они могут съездить в зону спецоперации, это может изменить их позицию, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T14:47
2022-08-28T15:09
культура
украина
россия
елена драпеко
культура
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Артистам, которые уезжали из России, стоит дать шанс исправиться, они могут съездить в зону спецоперации, это может изменить их позицию, сообщила РИА Новости первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко."Мне бы хотелось, чтобы те, кто ошибся, имели шанс исправить свою ошибку, и надо дать им такую возможность. Пусть поедут в зону спецоперации, пусть посмотрят своими глазами на беженцев с Украины, и, возможно, это изменит их отношение к тому, что происходит", - сказала она.
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украина, россия, елена драпеко, культура
Культура, Украина, Россия, Елена Драпеко, Культура
14:47 28.08.2022 (обновлено: 15:09 28.08.2022)
 
В Госдуме уезжавшим из России артистам посоветовали съездить в Донбасс

Депутат Драпеко: поездка в Донбасс может изменить позицию уезжавших из России артистов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВитринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка
Витринные окна гостиницы Донбасс Палас, поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
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Витринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Артистам, которые уезжали из России, стоит дать шанс исправиться, они могут съездить в зону спецоперации, это может изменить их позицию, сообщила РИА Новости первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко.
"Мне бы хотелось, чтобы те, кто ошибся, имели шанс исправить свою ошибку, и надо дать им такую возможность. Пусть поедут в зону спецоперации, пусть посмотрят своими глазами на беженцев с Украины, и, возможно, это изменит их отношение к тому, что происходит", - сказала она.
Солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков, оперная певица Анна Нетребко и солист Большого театра России Юсиф Эйвазов выступают на гала-концерте Классика на Дворцовой в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
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