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Астролог рассказал, какие знаки зодиака лучше флиртуют - РИА Новости, 28.08.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220828/goroskop-1811919538.html
Астролог рассказал, какие знаки зодиака лучше флиртуют
Астролог рассказал, какие знаки зодиака лучше флиртуют - РИА Новости, 28.08.2022
Астролог рассказал, какие знаки зодиака лучше флиртуют
Мастер соблазнения всегда внимательно выслушает, выразит интерес, но без чрезмерной серьезности и сохраняя самодостаточность и уверенность в себе. Представители РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T04:30
2022-08-28T04:30
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мастер соблазнения всегда внимательно выслушает, выразит интерес, но без чрезмерной серьезности и сохраняя самодостаточность и уверенность в себе. Представители каких знаков зодиака особенно преуспели во флирте, рассказал сайт Pinkvilla.Овнам флирт дается легко, и в них можно запросто влюбиться. Особенно хорошо у них получается демонстрировать свои таланты. Близнецов часто критикуют за кокетство, но это их не останавливает. Это одна из основных черт характера этого знака. При этом им важно просчитать реакцию. Поэтому они подходят к делу основательно и стараются узнать как можно больше о своей потенциальной цели перед началом общения тет-а-тет.Львы способны очаровать кого угодно. Многих привлекает их тяга к приключениям. Они охотно проявляют симпатию, но только если чувствуют, что это взаимно. Весы — это знак любви. Они харизматичны, у них развитое чувство юмора с оттенком чувственности. Флиртовать они могут и просто так, без цели построить романтические отношения. В процессе они выкладываются по максимуму: задействуют и пикаперские приемы, и язык тела, и анекдоты.
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новости культуры, стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака, флирт , любовь, отношения
Культура, Новости культуры, Стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака, флирт , Любовь, отношения
04:30 28.08.2022
 
Астролог рассказал, какие знаки зодиака лучше флиртуют

Овны, Близнецы, Львы и Весы оказались самыми харизматичными и успешными во флирте

© Depositphotos / Syda_ProductionsВлюбленная пара
Влюбленная пара - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© Depositphotos / Syda_Productions
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мастер соблазнения всегда внимательно выслушает, выразит интерес, но без чрезмерной серьезности и сохраняя самодостаточность и уверенность в себе. Представители каких знаков зодиака особенно преуспели во флирте, рассказал сайт Pinkvilla.
Овнам флирт дается легко, и в них можно запросто влюбиться. Особенно хорошо у них получается демонстрировать свои таланты.
Близнецов часто критикуют за кокетство, но это их не останавливает. Это одна из основных черт характера этого знака. При этом им важно просчитать реакцию. Поэтому они подходят к делу основательно и стараются узнать как можно больше о своей потенциальной цели перед началом общения тет-а-тет.
Львы способны очаровать кого угодно. Многих привлекает их тяга к приключениям. Они охотно проявляют симпатию, но только если чувствуют, что это взаимно.
Весы — это знак любви. Они харизматичны, у них развитое чувство юмора с оттенком чувственности. Флиртовать они могут и просто так, без цели построить романтические отношения. В процессе они выкладываются по максимуму: задействуют и пикаперские приемы, и язык тела, и анекдоты.
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Спонтанность и IQ: что привлекает внимание разных знаков зодиака
 
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