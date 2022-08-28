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Поляков предупредили о продовольственной катастрофе в ближайшие недели

Поляков предупредили о продовольственной катастрофе в ближайшие недели - РИА Новости, 28.08.2022

Поляков предупредили о продовольственной катастрофе в ближайшие недели

В Польше из-за высоких цен на газ в ближайшее время может возникнуть продовольственный кризис, пишет газета Wiadomości. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T03:31

2022-08-28T03:31

2022-08-28T09:19

россия

европа

польша

газпром

pgnig

северный поток

продукты

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Польше из-за высоких цен на газ в ближайшее время может возникнуть продовольственный кризис, пишет газета Wiadomości.Издание обратило внимание на то, что из-за подорожания углеводородов в стране закрылись либо сократили производство ряд предприятий, связанных с пищевой промышленностью.В частности, в компании Grupa Azoty объявили о закрытии предприятия по производству удобрений и компонентов для создания пластмассы, а химические заводы, входящие в группу Capital, на 10 процентов снизили объем производства аммиака.Как следствие, в пищевой промышленности начался дефицит необходимых для производства товаров, таких как углекислый газ. В итоге с полок магазинов всего через две-три недели могут исчезнуть мясо, молочные продукты и другие товары, резюмирует Wiadomości.Ранее польский топливный концерн ORLEN спрогнозировал трехкратное повышение цены природного газа по итогам 2022 года. Также концерн ожидает роста цен на электроэнергию в 2,6 раза.Российский "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал — Европа". Власти страны надеются компенсировать данный объем с помощью газопровода Baltic Pipe, с норвежского шельфа через Данию.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.В прошлом году европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали причины его возникновения с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал — Европе" вовсе прекратились.

https://ria.ru/20220811/ves-1808758369.html

россия

европа

польша

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россия, европа, польша, газпром, pgnig, северный поток, продукты