https://ria.ru/20220828/gaz-1812697568.html
Медведев повысил свой прогноз цены на газ
Медведев повысил свой прогноз цены на газ - РИА Новости, 28.08.2022
Медведев повысил свой прогноз цены на газ
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев повысил свой прогноз цены на газ, теперь он считает, что до конца года она может подняться до пяти тысяч евро за тысячу... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T13:40
2022-08-28T13:40
2022-08-28T15:35
экономика
владимир путин
россия
европа
украина
евросоюз
дмитрий медведев
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев повысил свой прогноз цены на газ, теперь он считает, что до конца года она может подняться до пяти тысяч евро за тысячу кубометров, тогда как раньше предполагал, что до четырех тысяч."В связи с повышением цены на газ до 3500 евро за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до 5000 евро до конца 2022 года", — написал он в своем Telegram-канале.Пост политик закончил английской фразой "with warm regards" — "с теплыми пожеланиями".Биржевые цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям на фоне сохранения ограниченных поставок голубого топлива из России, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE и газотранспортных операторов. Расчетная цена газовых фьючерсов с поставкой в сентябре (по TTF) составила в последний торговый день недели — 26 августа — 3507,3 доллара, что стало рекордным значением за все время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Показатель за неделю вырос примерно на 1000 долларов, или почти на 40 процентов. При этом газовые котировки в пятницу в моменте достигали 3525,9 доллара и сделали еще один шаг к обновлению исторического максимума в 3892 доллара.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, россия, европа, украина, евросоюз, дмитрий медведев
Экономика, Владимир Путин, Россия, Европа, Украина, Евросоюз, Дмитрий Медведев
13:40 28.08.2022 (обновлено: 15:35 28.08.2022)
Медведев повысил свой прогноз цены на газ
Медведев спрогнозировал рост цены на газ до 5000 евро до конца года