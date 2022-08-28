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Цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям - РИА Новости, 28.08.2022
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Цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям
Цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям - РИА Новости, 28.08.2022
Цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям
Биржевые цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям на фоне сохранения ограниченных поставок голубого топлива из России, свидетельствуют данные... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T09:08
2022-08-28T14:18
экономика
европа
украина
оператор гтс украины
северный поток
газпром
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям на фоне сохранения ограниченных поставок голубого топлива из России, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE и газотранспортных операторов.Расчётная цена газовых фьючерсов с поставкой в сентябре (по TTF) составила в последний торговый день недели — 26 августа — 3507,3 доллара, что стало рекордным значением за всё время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Показатель за неделю вырос примерно на 1000 долларов, или почти на 40%. При этом газовые котировки в пятницу в моменте достигали 3525,9 доллара и сделали ещё один шаг к обновлению исторического максимума в 3892 доллара.Подорожание на европейских рынках газа связано с неопределённостью в отношении газовых поставок. "Газпром" в середине августа заявил, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.Сейчас поставки по "Северному потоку" вновь ожидаются на уровне около 31 миллиона кубометров, свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG. Прокачка по магистрали начала снижаться с середины июня, так как санкции Запада мешают разрешить ситуацию с ремонтом турбин. Теперь его загрузка не может превышать 20% от максимальной мощности, составляющей почти 170 миллионов кубов в сутки.Заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", согласно сайту "Оператора ГТС Украины", на воскресенье составляет 42,2 миллиона кубометров. На уровне 40–42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".
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экономика, европа, украина, оператор гтс украины, северный поток, газпром
Экономика, Европа, Украина, Оператор ГТС Украины, Северный поток, Газпром
09:08 28.08.2022 (обновлено: 14:18 28.08.2022)
 
Цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям

ICE: цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям на фоне ограниченных поставок

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовый хаб
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям на фоне сохранения ограниченных поставок голубого топлива из России, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE и газотранспортных операторов.
Расчётная цена газовых фьючерсов с поставкой в сентябре (по TTF) составила в последний торговый день недели — 26 августа — 3507,3 доллара, что стало рекордным значением за всё время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Показатель за неделю вырос примерно на 1000 долларов, или почти на 40%. При этом газовые котировки в пятницу в моменте достигали 3525,9 доллара и сделали ещё один шаг к обновлению исторического максимума в 3892 доллара.
Подорожание на европейских рынках газа связано с неопределённостью в отношении газовых поставок. "Газпром" в середине августа заявил, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.
Сейчас поставки по "Северному потоку" вновь ожидаются на уровне около 31 миллиона кубометров, свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG. Прокачка по магистрали начала снижаться с середины июня, так как санкции Запада мешают разрешить ситуацию с ремонтом турбин. Теперь его загрузка не может превышать 20% от максимальной мощности, составляющей почти 170 миллионов кубов в сутки.
Заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", согласно сайту "Оператора ГТС Украины", на воскресенье составляет 42,2 миллиона кубометров. На уровне 40–42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".
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