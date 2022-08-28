https://ria.ru/20220828/gaz-1812660021.html

Цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям

Цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям - РИА Новости, 28.08.2022

Цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям

Биржевые цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям на фоне сохранения ограниченных поставок голубого топлива из России, свидетельствуют данные... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T09:08

2022-08-28T09:08

2022-08-28T14:18

экономика

европа

украина

оператор гтс украины

северный поток

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804087341_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_7e8eab683b199c7c58cd8743211d37e1.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям на фоне сохранения ограниченных поставок голубого топлива из России, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE и газотранспортных операторов.Расчётная цена газовых фьючерсов с поставкой в сентябре (по TTF) составила в последний торговый день недели — 26 августа — 3507,3 доллара, что стало рекордным значением за всё время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Показатель за неделю вырос примерно на 1000 долларов, или почти на 40%. При этом газовые котировки в пятницу в моменте достигали 3525,9 доллара и сделали ещё один шаг к обновлению исторического максимума в 3892 доллара.Подорожание на европейских рынках газа связано с неопределённостью в отношении газовых поставок. "Газпром" в середине августа заявил, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.Сейчас поставки по "Северному потоку" вновь ожидаются на уровне около 31 миллиона кубометров, свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG. Прокачка по магистрали начала снижаться с середины июня, так как санкции Запада мешают разрешить ситуацию с ремонтом турбин. Теперь его загрузка не может превышать 20% от максимальной мощности, составляющей почти 170 миллионов кубов в сутки.Заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", согласно сайту "Оператора ГТС Украины", на воскресенье составляет 42,2 миллиона кубометров. На уровне 40–42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".

https://ria.ru/20220828/gaz-1812653466.html

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, европа, украина, оператор гтс украины, северный поток, газпром