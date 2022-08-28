06:31 28.08.2022 (обновлено: 16:18 28.08.2022)
В Британии оценили, как долго Россия способна не поставлять газ в Европу
Bloomberg: Россия может без негативных последствий остановить поставки газа в ЕС на год
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкНадземные трубопроводы входа сырьевого газа и выхода товарного газа Амурского ГПЗ
Надземные трубопроводы входа сырьевого газа и выхода товарного газа Амурского ГПЗ. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Россия способна без негативных последствий для национальной экономики остановить экспорт газа в Евросоюз как минимум на год. С таким заявлением, как сообщает агентство Bloomberg, выступил эксперт по России британской компании Capital Economics Лайам Пич.
"До тех пор пока цены на нефть и уровень экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита текущего счета России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении от основного газового рынка", — подчеркнул специалист.
Экономист отметил, что высокий уровень цен на энергоресурсы позволяет России зарабатывать на продаже газа до 20 миллиардов долларов в квартал даже в том случае, если объем поставок голубого топлива будет сокращаться.
Европа испытывает острый энергетический кризис, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности. Кроме того, 19 августа "Газпром" объявил, что поставки по магистрали будут приостановлены на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, по причине планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата. Проблемы со снабжением стран Евросоюза возникли из-за ненадлежащего обслуживания и задержки в возврате из ремонта турбин немецкой компании Siemens, которые использовались на компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи топлива.
"Газпром" столкнулся с существенными препятствиями при попытке вернуть один из двигателей из Канады, наложившей санкции на российскую компанию. Канадские власти выдали разрешение на вывоз установки лишь 10 июля, но не учли условий действующего контракта и поставили турбину в Германию, а не в Россию. Для ее дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.