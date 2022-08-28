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В Британии оценили, как долго Россия способна не поставлять газ в Европу - РИА Новости, 28.08.2022
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В Британии оценили, как долго Россия способна не поставлять газ в Европу
В Британии оценили, как долго Россия способна не поставлять газ в Европу - РИА Новости, 28.08.2022
В Британии оценили, как долго Россия способна не поставлять газ в Европу
Россия способна без негативных последствий для национальной экономики остановить экспорт газа в Евросоюз как минимум на год. С таким заявлением, как сообщает... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T06:31
2022-08-28T16:18
россия
европа
газпром
северный поток
природный газ
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Россия способна без негативных последствий для национальной экономики остановить экспорт газа в Евросоюз как минимум на год. С таким заявлением, как сообщает агентство Bloomberg, выступил эксперт по России британской компании Capital Economics Лайам Пич.Экономист отметил, что высокий уровень цен на энергоресурсы позволяет России зарабатывать на продаже газа до 20 миллиардов долларов в квартал даже в том случае, если объем поставок голубого топлива будет сокращаться.Резкий рост цен на газ начался в Европе еще весной прошлого года. Эксперты связывали это с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Европа испытывает острый энергетический кризис, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности. Кроме того, 19 августа "Газпром" объявил, что поставки по магистрали будут приостановлены на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, по причине планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата. Проблемы со снабжением стран Евросоюза возникли из-за ненадлежащего обслуживания и задержки в возврате из ремонта турбин немецкой компании Siemens, которые использовались на компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи топлива."Газпром" столкнулся с существенными препятствиями при попытке вернуть один из двигателей из Канады, наложившей санкции на российскую компанию. Канадские власти выдали разрешение на вывоз установки лишь 10 июля, но не учли условий действующего контракта и поставили турбину в Германию, а не в Россию. Для ее дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.
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россия, европа, газпром, северный поток, природный газ
Россия, Европа, Газпром, Северный поток, Природный газ
06:31 28.08.2022 (обновлено: 16:18 28.08.2022)
 
В Британии оценили, как долго Россия способна не поставлять газ в Европу

Bloomberg: Россия может без негативных последствий остановить поставки газа в ЕС на год

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкНадземные трубопроводы входа сырьевого газа и выхода товарного газа Амурского ГПЗ
Надземные трубопроводы входа сырьевого газа и выхода товарного газа Амурского ГПЗ - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Надземные трубопроводы входа сырьевого газа и выхода товарного газа Амурского ГПЗ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Россия способна без негативных последствий для национальной экономики остановить экспорт газа в Евросоюз как минимум на год. С таким заявлением, как сообщает агентство Bloomberg, выступил эксперт по России британской компании Capital Economics Лайам Пич.

"До тех пор пока цены на нефть и уровень экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита текущего счета России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении от основного газового рынка", — подчеркнул специалист.

Экономист отметил, что высокий уровень цен на энергоресурсы позволяет России зарабатывать на продаже газа до 20 миллиардов долларов в квартал даже в том случае, если объем поставок голубого топлива будет сокращаться.
Резкий рост цен на газ начался в Европе еще весной прошлого года. Эксперты связывали это с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Полиция, Британия - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
02:00
СМИ: в Британии готовятся к беспорядками из-за роста цен на электроэнергию
Европа испытывает острый энергетический кризис, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности. Кроме того, 19 августа "Газпром" объявил, что поставки по магистрали будут приостановлены на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, по причине планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата. Проблемы со снабжением стран Евросоюза возникли из-за ненадлежащего обслуживания и задержки в возврате из ремонта турбин немецкой компании Siemens, которые использовались на компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи топлива.
"Газпром" столкнулся с существенными препятствиями при попытке вернуть один из двигателей из Канады, наложившей санкции на российскую компанию. Канадские власти выдали разрешение на вывоз установки лишь 10 июля, но не учли условий действующего контракта и поставили турбину в Германию, а не в Россию. Для ее дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.
 
РоссияЕвропаГазпромСеверный потокПриродный газ
 
 
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