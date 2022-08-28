https://ria.ru/20220828/gar-1812762387.html

В Москве усилился запах гари

В Москве усилился запах гари - РИА Новости, 28.08.2022

В Москве усилился запах гари

Сильный запах гари от Рязанских пожаров усилился в некоторых районах столицы к вечеру воскресенья, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T21:09

2022-08-28T21:09

2022-08-28T21:09

москва

природные пожары в россии

рязанская область

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сильный запах гари от Рязанских пожаров усилился в некоторых районах столицы к вечеру воскресенья, передают корреспонденты РИА Новости.По сообщениям корреспондентов РИА Новости, сильный запах гари ощущается на юге в районе Зябликово, на севере в районе Коптево, в центре в районе Красносельский, на востоке в районах Перово и Новокосино, на юго-западе в районе Коньково, а также на западе в районе Раменки и на юго-востоке города. На северо-востоке неприятного запаха пока не ощущается.Ранее корреспонденты РИА Новости передавали, что утром помимо ухудшения качества воздуха была снижена видимость из-за смога. Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" сообщал агентству, что кардинальное улучшение экологической ситуации в Москве можно ожидаться к вечеру понедельника, когда в регионе пройдут скоротечные грозовые дожди.

https://ria.ru/20220828/dozhd-1812669511.html

москва

рязанская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, природные пожары в россии, рязанская область