Рейтинг@Mail.ru
В Москве усилился запах гари - РИА Новости, 28.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220828/gar-1812762387.html
В Москве усилился запах гари
В Москве усилился запах гари - РИА Новости, 28.08.2022
В Москве усилился запах гари
Сильный запах гари от Рязанских пожаров усилился в некоторых районах столицы к вечеру воскресенья, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T21:09
2022-08-28T21:09
москва
природные пожары в россии
рязанская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812690750_1:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_be57339507e63d050daa43a7d1d4b722.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сильный запах гари от Рязанских пожаров усилился в некоторых районах столицы к вечеру воскресенья, передают корреспонденты РИА Новости.По сообщениям корреспондентов РИА Новости, сильный запах гари ощущается на юге в районе Зябликово, на севере в районе Коптево, в центре в районе Красносельский, на востоке в районах Перово и Новокосино, на юго-западе в районе Коньково, а также на западе в районе Раменки и на юго-востоке города. На северо-востоке неприятного запаха пока не ощущается.Ранее корреспонденты РИА Новости передавали, что утром помимо ухудшения качества воздуха была снижена видимость из-за смога. Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" сообщал агентству, что кардинальное улучшение экологической ситуации в Москве можно ожидаться к вечеру понедельника, когда в регионе пройдут скоротечные грозовые дожди.
https://ria.ru/20220828/dozhd-1812669511.html
москва
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812690750_629:0:2878:1687_1920x0_80_0_0_8e53274e2fde134a40e60f117d766490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, природные пожары в россии, рязанская область
Москва, Природные пожары в России, Рязанская область
21:09 28.08.2022
 
В Москве усилился запах гари

В Москве усилился запах гари от рязанских пожаров

© АГН "Москва" / Мобильный репортерСмог над Москвой
Смог над Москвой - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Смог над Москвой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сильный запах гари от Рязанских пожаров усилился в некоторых районах столицы к вечеру воскресенья, передают корреспонденты РИА Новости.
По сообщениям корреспондентов РИА Новости, сильный запах гари ощущается на юге в районе Зябликово, на севере в районе Коптево, в центре в районе Красносельский, на востоке в районах Перово и Новокосино, на юго-западе в районе Коньково, а также на западе в районе Раменки и на юго-востоке города. На северо-востоке неприятного запаха пока не ощущается.
Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
Вчера, 10:32
Экологическая ситуация в Москве изменится в понедельник с приходом дождей
Ранее корреспонденты РИА Новости передавали, что утром помимо ухудшения качества воздуха была снижена видимость из-за смога. Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" сообщал агентству, что кардинальное улучшение экологической ситуации в Москве можно ожидаться к вечеру понедельника, когда в регионе пройдут скоротечные грозовые дожди.
 
МоскваПриродные пожары в РоссииРязанская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала