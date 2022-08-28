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В Москве в воскресенье сохранился запах гари - РИА Новости, 28.08.2022
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В Москве в воскресенье сохранился запах гари
В Москве в воскресенье сохранился запах гари - РИА Новости, 28.08.2022
В Москве в воскресенье сохранился запах гари
В Москве в воскресенье утром сохраняется резкий запах гари, вновь появившийся накануне вечером, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T08:37
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рязанская область
природные пожары в россии
общество
москва
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Москве в воскресенье утром сохраняется резкий запах гари, вновь появившийся накануне вечером, передает корреспондент РИА Новости.В центре столицы в воздухе ощущается легкая взвесь, сам он "непрозрачный", а здания как будто в легкой дымке.Ранее в центре погоды "Фобос" РИА Новости заявляли, что с понедельника можно рассчитывать на смену направления ветра, в связи с чем дым и смог от лесных пожаров в Рязанской области станут меньше.Дым от лесных пожаров Рязанской области начал проникать в отдельные районы Москвы на прошлой неделе: 20 и 21 августа едкий запах гари ощущался по всей столице.
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рязанская область, природные пожары в россии, общество, москва
Рязанская область, Природные пожары в России, Общество, Москва
08:37 28.08.2022 (обновлено: 08:40 28.08.2022)
 
В Москве в воскресенье сохранился запах гари

В Москве в воскресенье сохранился резкий запах гари, вновь появившийся накануне

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКрымский мост в Москве
Крымский мост в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Крымский мост в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Москве в воскресенье утром сохраняется резкий запах гари, вновь появившийся накануне вечером, передает корреспондент РИА Новости.
В центре столицы в воздухе ощущается легкая взвесь, сам он "непрозрачный", а здания как будто в легкой дымке.
Ранее в центре погоды "Фобос" РИА Новости заявляли, что с понедельника можно рассчитывать на смену направления ветра, в связи с чем дым и смог от лесных пожаров в Рязанской области станут меньше.
Дым от лесных пожаров Рязанской области начал проникать в отдельные районы Москвы на прошлой неделе: 20 и 21 августа едкий запах гари ощущался по всей столице.
 
Рязанская областьПриродные пожары в РоссииОбществоМосква
 
 
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