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В Москве в воскресенье сохранился запах гари
В Москве в воскресенье сохранился запах гари - РИА Новости, 28.08.2022
В Москве в воскресенье сохранился запах гари
В Москве в воскресенье утром сохраняется резкий запах гари, вновь появившийся накануне вечером, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T08:37
2022-08-28T08:37
2022-08-28T08:40
рязанская область
природные пожары в россии
общество
москва
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Москве в воскресенье утром сохраняется резкий запах гари, вновь появившийся накануне вечером, передает корреспондент РИА Новости.В центре столицы в воздухе ощущается легкая взвесь, сам он "непрозрачный", а здания как будто в легкой дымке.Ранее в центре погоды "Фобос" РИА Новости заявляли, что с понедельника можно рассчитывать на смену направления ветра, в связи с чем дым и смог от лесных пожаров в Рязанской области станут меньше.Дым от лесных пожаров Рязанской области начал проникать в отдельные районы Москвы на прошлой неделе: 20 и 21 августа едкий запах гари ощущался по всей столице.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, природные пожары в россии, общество, москва
Рязанская область, Природные пожары в России, Общество, Москва
08:37 28.08.2022 (обновлено: 08:40 28.08.2022)
В Москве в воскресенье сохранился запах гари
В Москве в воскресенье сохранился резкий запах гари, вновь появившийся накануне