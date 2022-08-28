https://ria.ru/20220828/gar-1812658269.html

В Москве в воскресенье сохранился запах гари

В Москве в воскресенье сохранился запах гари - РИА Новости, 28.08.2022

В Москве в воскресенье сохранился запах гари

В Москве в воскресенье утром сохраняется резкий запах гари, вновь появившийся накануне вечером, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T08:37

2022-08-28T08:37

2022-08-28T08:40

рязанская область

природные пожары в россии

общество

москва

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Москве в воскресенье утром сохраняется резкий запах гари, вновь появившийся накануне вечером, передает корреспондент РИА Новости.В центре столицы в воздухе ощущается легкая взвесь, сам он "непрозрачный", а здания как будто в легкой дымке.Ранее в центре погоды "Фобос" РИА Новости заявляли, что с понедельника можно рассчитывать на смену направления ветра, в связи с чем дым и смог от лесных пожаров в Рязанской области станут меньше.Дым от лесных пожаров Рязанской области начал проникать в отдельные районы Москвы на прошлой неделе: 20 и 21 августа едкий запах гари ощущался по всей столице.

рязанская область

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

рязанская область, природные пожары в россии, общество, москва