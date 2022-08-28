https://ria.ru/20220828/es-1812704569.html

СМИ: в ЕС поддержат приостановку упрощенного визового режима с Россией

СМИ: в ЕС поддержат приостановку упрощенного визового режима с Россией - РИА Новости, 28.08.2022

СМИ: в ЕС поддержат приостановку упрощенного визового режима с Россией

Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге на следующей неделе поддержат приостановку действия соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме, РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T14:40

2022-08-28T14:40

2022-08-28T15:12

в мире

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

германия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

олаф шольц

жозеп боррель

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге на следующей неделе поддержат приостановку действия соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме, пишет Financial Times со ссылкой на источники.Так, в ЕС намерены снизить число выдаваемых россиянам виз после призывов некоторых стран запретить выдачу виз вообще.В Евросоюзе также заявляют, что могут представить более радикальные меры к концу года.Неформальная встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС пройдет 30-31 августа.В некоторых европейских странах после начала российской специальной военной операции на Украине начали раздаваться призывы закрыть гражданам России въезд "шенгенские" государства. Эту идею поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии анонсировали сокращение принимаемых заявлений на визы от россиян — до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства — члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, но существуют категории людей, которым следует выдавать визы — например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе полный визовый запрет для россиян. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что не поддерживает эту идею.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".

https://ria.ru/20220826/tailand-1812314442.html

https://ria.ru/20220827/vizy-1812601116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, евросоюз, россия, санкции в отношении россии, германия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), олаф шольц, жозеп боррель, прага, новости - туризм