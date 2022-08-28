14:40 28.08.2022 (обновлено: 15:12 28.08.2022)
СМИ: в ЕС поддержат приостановку упрощенного визового режима с Россией
FT: в ЕС планируют поддержать приостановку упрощенного визового режима с Россией
© AP Photo / Virginia MayoЖенщина на фоне флага Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Женщина на фоне флага Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге на следующей неделе поддержат приостановку действия соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Так, в ЕС намерены снизить число выдаваемых россиянам виз после призывов некоторых стран запретить выдачу виз вообще.
В Евросоюзе также заявляют, что могут представить более радикальные меры к концу года.
Неформальная встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС пройдет 30-31 августа.
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В некоторых европейских странах после начала российской специальной военной операции на Украине начали раздаваться призывы закрыть гражданам России въезд "шенгенские" государства. Эту идею поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии анонсировали сокращение принимаемых заявлений на визы от россиян — до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства — члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, но существуют категории людей, которым следует выдавать визы — например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе полный визовый запрет для россиян. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что не поддерживает эту идею.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".