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При обстреле Энергодара со стороны украинских войск пострадали семь человек
При обстреле Энергодара со стороны украинских войск пострадали семь человек - РИА Новости, 28.08.2022
При обстреле Энергодара со стороны украинских войск пострадали семь человек
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что число пострадавших в результате обстрела Энергодара со стороны украинских войск... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T23:37
2022-08-28T23:37
2022-08-28T23:48
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что число пострадавших в результате обстрела Энергодара со стороны украинских войск выросло до семи человек.Ранее власти Энергодара сообщили РИА Новости о сбитом украинском дроне-камикадзе над территорией Запорожской АЭС, позже украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара.Он отметил, что "шайка наркоманов и нацистов пытается сорвать визит делегации МАГАТЭ и мстит местным жителям за их желание донести правду о происходящем".
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23:37 28.08.2022 (обновлено: 23:48 28.08.2022)
При обстреле Энергодара со стороны украинских войск пострадали семь человек
Власти Запорожской области сообщили о семи пострадавших при обстреле ВСУ Энергодара