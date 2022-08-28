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При обстреле Энергодара со стороны украинских войск пострадали семь человек

При обстреле Энергодара со стороны украинских войск пострадали семь человек - РИА Новости, 28.08.2022

При обстреле Энергодара со стороны украинских войск пострадали семь человек

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что число пострадавших в результате обстрела Энергодара со стороны украинских войск... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T23:37

2022-08-28T23:37

2022-08-28T23:48

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что число пострадавших в результате обстрела Энергодара со стороны украинских войск выросло до семи человек.Ранее власти Энергодара сообщили РИА Новости о сбитом украинском дроне-камикадзе над территорией Запорожской АЭС, позже украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара.Он отметил, что "шайка наркоманов и нацистов пытается сорвать визит делегации МАГАТЭ и мстит местным жителям за их желание донести правду о происходящем".

https://ria.ru/20220828/bespilotnik-1812745728.html

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