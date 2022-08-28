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При обстреле Энергодара со стороны украинских войск пострадали семь человек - РИА Новости, 28.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220828/energodar-1812773547.html
При обстреле Энергодара со стороны украинских войск пострадали семь человек
При обстреле Энергодара со стороны украинских войск пострадали семь человек - РИА Новости, 28.08.2022
При обстреле Энергодара со стороны украинских войск пострадали семь человек
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что число пострадавших в результате обстрела Энергодара со стороны украинских войск... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T23:37
2022-08-28T23:48
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская аэс
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что число пострадавших в результате обстрела Энергодара со стороны украинских войск выросло до семи человек.Ранее власти Энергодара сообщили РИА Новости о сбитом украинском дроне-камикадзе над территорией Запорожской АЭС, позже украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара.Он отметил, что "шайка наркоманов и нацистов пытается сорвать визит делегации МАГАТЭ и мстит местным жителям за их желание донести правду о происходящем".
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энергодар
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в мире, энергодар, запорожская аэс, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, магатэ, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская АЭС, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Владимир Рогов
23:37 28.08.2022 (обновлено: 23:48 28.08.2022)
 
При обстреле Энергодара со стороны украинских войск пострадали семь человек

Власти Запорожской области сообщили о семи пострадавших при обстреле ВСУ Энергодара

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТерритория Запорожской АЭС в Энергодаре
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Территория Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что число пострадавших в результате обстрела Энергодара со стороны украинских войск выросло до семи человек.
Ранее власти Энергодара сообщили РИА Новости о сбитом украинском дроне-камикадзе над территорией Запорожской АЭС, позже украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара.
"Количество пострадавших в результате вечернего обстрела Энергодара боевиками Зеленского достигло семи человек - пятеро из них получили легкие ранения, двое - тяжелые", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что "шайка наркоманов и нацистов пытается сорвать визит делегации МАГАТЭ и мстит местным жителям за их желание донести правду о происходящем".
Энергоблоки № 4 и № 5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
Вчера, 19:12Специальная военная операция на Украине
Над территорией Запорожской АЭС сбили украинский беспилотник-камикадзе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская АЭСЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныМАГАТЭВладимир Рогов
 
 
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