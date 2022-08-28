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Дугин заявил, что его дочь убили враги России - РИА Новости, 28.08.2022
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Дугин заявил, что его дочь убили враги России
Дугин заявил, что его дочь убили враги России - РИА Новости, 28.08.2022
Дугин заявил, что его дочь убили враги России
Философ Александр Дугин заявил, что его дочь Дарью Дугину убили враги России, которые выбрали журналистку в качестве символа "русского света". РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T20:34
2022-08-28T21:05
дарья дугина
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
александр дугин
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Философ Александр Дугин заявил, что его дочь Дарью Дугину убили враги России, которые выбрали журналистку в качестве символа "русского света"."Ее убили не ее враги, а враги всех нас, нашей страны, нашей духовности, нашей той (русской) цивилизации. Они били-то в символ, они били-то в свет, в русский свет", - сказал Дугин в фильме Первого канала, посвященному жизни и смерти Дарьи Дугиной.По его словам, она погибла за русскую идею и русскую миссию."На кону судьба человека (в ситуации противостояния России и Запада)... на кону судьба Адама, и эта судьба вручена нам (россиянам). И Даша погибла за этого человека, за эту великую идею, за нашу миссию... Потому что она не просто была русской, она осознавала себя русской", - отметил Дугин.Журналист и политолог Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220828/dugina-1812719935.html
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дарья дугина, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной, александр дугин
Дарья Дугина, Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Александр Дугин
20:34 28.08.2022 (обновлено: 21:05 28.08.2022)
 
Дугин заявил, что его дочь убили враги России

Философ Дугин заявил, что его дочь убили враги России, они выбрали ее в качестве символа

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрощание с Дарьей Дугиной
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Прощание с Дарьей Дугиной. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Философ Александр Дугин заявил, что его дочь Дарью Дугину убили враги России, которые выбрали журналистку в качестве символа "русского света".
"Ее убили не ее враги, а враги всех нас, нашей страны, нашей духовности, нашей той (русской) цивилизации. Они били-то в символ, они били-то в свет, в русский свет", - сказал Дугин в фильме Первого канала, посвященному жизни и смерти Дарьи Дугиной.
Граффити с портретом Дугиной в центре Белграда - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
Вчера, 16:25
Граффити с портретом Дугиной появилось в центре Белграда
По его словам, она погибла за русскую идею и русскую миссию.
"На кону судьба человека (в ситуации противостояния России и Запада)... на кону судьба Адама, и эта судьба вручена нам (россиянам). И Даша погибла за этого человека, за эту великую идею, за нашу миссию... Потому что она не просто была русской, она осознавала себя русской", - отметил Дугин.
Журналист и политолог Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 09:28
Экс-сенатор США: СБУ убийством Дугиной может пытаться спровоцировать Россию
 
Дарья ДугинаРоссияОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля Дарьи ДугинойАлександр Дугин
 
 
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