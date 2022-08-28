https://ria.ru/20220828/dugin-1812759208.html
Дугин заявил, что его дочь убили враги России
Дугин заявил, что его дочь убили враги России - РИА Новости, 28.08.2022
Дугин заявил, что его дочь убили враги России
Философ Александр Дугин заявил, что его дочь Дарью Дугину убили враги России, которые выбрали журналистку в качестве символа "русского света". РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T20:34
2022-08-28T20:34
2022-08-28T21:05
дарья дугина
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
александр дугин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812690291_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_0c81351fa62260a10d68e94850c662ae.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Философ Александр Дугин заявил, что его дочь Дарью Дугину убили враги России, которые выбрали журналистку в качестве символа "русского света"."Ее убили не ее враги, а враги всех нас, нашей страны, нашей духовности, нашей той (русской) цивилизации. Они били-то в символ, они били-то в свет, в русский свет", - сказал Дугин в фильме Первого канала, посвященному жизни и смерти Дарьи Дугиной.По его словам, она погибла за русскую идею и русскую миссию."На кону судьба человека (в ситуации противостояния России и Запада)... на кону судьба Адама, и эта судьба вручена нам (россиянам). И Даша погибла за этого человека, за эту великую идею, за нашу миссию... Потому что она не просто была русской, она осознавала себя русской", - отметил Дугин.Журналист и политолог Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220828/dugina-1812719935.html
https://ria.ru/20220825/senator-1811996907.html
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812690291_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_39ecab809f0ee8001f2c69da546051db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарья дугина, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной, александр дугин
Дарья Дугина, Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Александр Дугин
20:34 28.08.2022 (обновлено: 21:05 28.08.2022)
Дугин заявил, что его дочь убили враги России
Философ Дугин заявил, что его дочь убили враги России, они выбрали ее в качестве символа