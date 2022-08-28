https://ria.ru/20220828/dugin-1812759208.html

Дугин заявил, что его дочь убили враги России

Дугин заявил, что его дочь убили враги России - РИА Новости, 28.08.2022

Дугин заявил, что его дочь убили враги России

Философ Александр Дугин заявил, что его дочь Дарью Дугину убили враги России, которые выбрали журналистку в качестве символа "русского света". РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T20:34

2022-08-28T20:34

2022-08-28T21:05

дарья дугина

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

александр дугин

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Философ Александр Дугин заявил, что его дочь Дарью Дугину убили враги России, которые выбрали журналистку в качестве символа "русского света"."Ее убили не ее враги, а враги всех нас, нашей страны, нашей духовности, нашей той (русской) цивилизации. Они били-то в символ, они били-то в свет, в русский свет", - сказал Дугин в фильме Первого канала, посвященному жизни и смерти Дарьи Дугиной.По его словам, она погибла за русскую идею и русскую миссию."На кону судьба человека (в ситуации противостояния России и Запада)... на кону судьба Адама, и эта судьба вручена нам (россиянам). И Даша погибла за этого человека, за эту великую идею, за нашу миссию... Потому что она не просто была русской, она осознавала себя русской", - отметил Дугин.Журналист и политолог Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220828/dugina-1812719935.html

https://ria.ru/20220825/senator-1811996907.html

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дарья дугина, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной, александр дугин