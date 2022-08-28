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Дугин считает, что целью убийц была именно его дочь Дарья - РИА Новости, 28.08.2022
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Дугин считает, что целью убийц была именно его дочь Дарья
Дугин считает, что целью убийц была именно его дочь Дарья - РИА Новости, 28.08.2022
Дугин считает, что целью убийц была именно его дочь Дарья
Философ Александр Дугин считает, что целью убийц была именно его дочь Дарья, она погибла "за русскую идею". РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T12:09
2022-08-28T14:55
дарья дугина
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
общество
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Философ Александр Дугин считает, что целью убийц была именно его дочь Дарья, она погибла "за русскую идею".Он ответил на вопрос ведущего: "За что убили Дарью Дугину" — во фрагменте фильма, показанного на Первом канале.Он добавил, что считает именно свою дочь целью злоумышленников."Все было брошено на то, чтобы убить ее, и в принципе здесь не было ошибки. Били в нее", — заявил философ.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Через два дня ФСБ заявила о раскрытии дела. Как утверждается, за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля и впоследствии выехавшая в Эстонию через Псковскую область.
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россия
одинцовский район
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Дарья Буймова
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дарья дугина, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной, общество
Дарья Дугина, Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Общество
12:09 28.08.2022 (обновлено: 14:55 28.08.2022)
 
Дугин считает, что целью убийц была именно его дочь Дарья

Философ Дугин считает, что его дочь Дарью убили за ее русскую и православную идею

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛидер Международного евразийского движения, политолог Александр Дугин во время церемонии прощания с дочерью — журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино" в Москве
Лидер Международного евразийского движения, политолог Александр Дугин во время церемонии прощания с дочерью — журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Лидер Международного евразийского движения, политолог Александр Дугин во время церемонии прощания с дочерью — журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Философ Александр Дугин считает, что целью убийц была именно его дочь Дарья, она погибла "за русскую идею".
Он ответил на вопрос ведущего: "За что убили Дарью Дугину" — во фрагменте фильма, показанного на Первом канале.

"За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства", — сказал Дугин.

Он добавил, что считает именно свою дочь целью злоумышленников.
"Все было брошено на то, чтобы убить ее, и в принципе здесь не было ошибки. Били в нее", — заявил философ.
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Через два дня ФСБ заявила о раскрытии дела. Как утверждается, за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля и впоследствии выехавшая в Эстонию через Псковскую область.
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Дарья ДугинаРоссияОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля Дарьи ДугинойОбщество
 
 
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