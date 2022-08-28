https://ria.ru/20220828/dugin-1812685526.html

Дугин считает, что целью убийц была именно его дочь Дарья

Дугин считает, что целью убийц была именно его дочь Дарья - РИА Новости, 28.08.2022

Дугин считает, что целью убийц была именно его дочь Дарья

Философ Александр Дугин считает, что целью убийц была именно его дочь Дарья, она погибла "за русскую идею". РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T12:09

2022-08-28T12:09

2022-08-28T14:55

дарья дугина

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

общество

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Философ Александр Дугин считает, что целью убийц была именно его дочь Дарья, она погибла "за русскую идею".Он ответил на вопрос ведущего: "За что убили Дарью Дугину" — во фрагменте фильма, показанного на Первом канале.Он добавил, что считает именно свою дочь целью злоумышленников."Все было брошено на то, чтобы убить ее, и в принципе здесь не было ошибки. Били в нее", — заявил философ.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Через два дня ФСБ заявила о раскрытии дела. Как утверждается, за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля и впоследствии выехавшая в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220824/vatikan-1811777659.html

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дарья дугина, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной, общество