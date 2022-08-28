12:09 28.08.2022 (обновлено: 14:55 28.08.2022)
Дугин считает, что целью убийц была именно его дочь Дарья
Философ Дугин считает, что его дочь Дарью убили за ее русскую и православную идею
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛидер Международного евразийского движения, политолог Александр Дугин во время церемонии прощания с дочерью — журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино" в Москве
Лидер Международного евразийского движения, политолог Александр Дугин во время церемонии прощания с дочерью — журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Философ Александр Дугин считает, что целью убийц была именно его дочь Дарья, она погибла "за русскую идею".
Он ответил на вопрос ведущего: "За что убили Дарью Дугину" — во фрагменте фильма, показанного на Первом канале.
"За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства", — сказал Дугин.
Он добавил, что считает именно свою дочь целью злоумышленников.
"Все было брошено на то, чтобы убить ее, и в принципе здесь не было ошибки. Били в нее", — заявил философ.
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Через два дня ФСБ заявила о раскрытии дела. Как утверждается, за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля и впоследствии выехавшая в Эстонию через Псковскую область.
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