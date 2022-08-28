https://ria.ru/20220828/dozhd-1812669511.html

Экологическая ситуация в Москве изменится в понедельник с приходом дождей

Экологическая ситуация в Москве изменится в понедельник с приходом дождей - РИА Новости, 28.08.2022

Экологическая ситуация в Москве изменится в понедельник с приходом дождей

Экологическая ситуация в Москве кардинально изменится в понедельник вечером с приходом скоротечных грозовых дождей, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T10:32

2022-08-28T10:32

2022-08-28T10:38

общество

москва

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Экологическая ситуация в Москве кардинально изменится в понедельник вечером с приходом скоротечных грозовых дождей, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее в воскресенье утром количество смога от пожаров в Рязанской области в столичном регионе увеличилось. Дым и мглу зафиксировали на семи метеостанциях Подмосковья: в Коломне, Серпухове, Домодедово, Внуково, Остафьево, Подмосковной, Волоколамске."Экологическая ситуация улучшится, но кардинальные перемены произойдут лишь вечером в понедельник, когда в регионе наконец-то прошумят скоротечные грозовые дожди", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20220828/smog-1812664310.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва