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Экологическая ситуация в Москве изменится в понедельник с приходом дождей - РИА Новости, 28.08.2022
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Экологическая ситуация в Москве изменится в понедельник с приходом дождей
Экологическая ситуация в Москве изменится в понедельник с приходом дождей - РИА Новости, 28.08.2022
Экологическая ситуация в Москве изменится в понедельник с приходом дождей
Экологическая ситуация в Москве кардинально изменится в понедельник вечером с приходом скоротечных грозовых дождей, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T10:32
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общество
москва
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Экологическая ситуация в Москве кардинально изменится в понедельник вечером с приходом скоротечных грозовых дождей, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее в воскресенье утром количество смога от пожаров в Рязанской области в столичном регионе увеличилось. Дым и мглу зафиксировали на семи метеостанциях Подмосковья: в Коломне, Серпухове, Домодедово, Внуково, Остафьево, Подмосковной, Волоколамске."Экологическая ситуация улучшится, но кардинальные перемены произойдут лишь вечером в понедельник, когда в регионе наконец-то прошумят скоротечные грозовые дожди", - сказал Тишковец.
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общество, москва
Общество, Москва
10:32 28.08.2022 (обновлено: 10:38 28.08.2022)
 
Экологическая ситуация в Москве изменится в понедельник с приходом дождей

Экологическая ситуация в Москве изменится в понедельник вечером с приходом грозовых дождей

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевушка под зонтом на одной из улиц в Москве
Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Экологическая ситуация в Москве кардинально изменится в понедельник вечером с приходом скоротечных грозовых дождей, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее в воскресенье утром количество смога от пожаров в Рязанской области в столичном регионе увеличилось. Дым и мглу зафиксировали на семи метеостанциях Подмосковья: в Коломне, Серпухове, Домодедово, Внуково, Остафьево, Подмосковной, Волоколамске.
Смог над Москвой - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
09:45
В Москве ожидают сокращения количества канцерогенов в воздухе
"Экологическая ситуация улучшится, но кардинальные перемены произойдут лишь вечером в понедельник, когда в регионе наконец-то прошумят скоротечные грозовые дожди", - сказал Тишковец.
 
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