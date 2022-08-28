https://ria.ru/20220828/dozhd-1812669511.html
Экологическая ситуация в Москве изменится в понедельник с приходом дождей
Экологическая ситуация в Москве изменится в понедельник с приходом дождей - РИА Новости, 28.08.2022
Экологическая ситуация в Москве изменится в понедельник с приходом дождей
Экологическая ситуация в Москве кардинально изменится в понедельник вечером с приходом скоротечных грозовых дождей, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T10:32
2022-08-28T10:32
2022-08-28T10:38
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805706475_0:229:2859:1837_1920x0_80_0_0_5d7dbb03c4b245a1c57d661bc90093a1.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Экологическая ситуация в Москве кардинально изменится в понедельник вечером с приходом скоротечных грозовых дождей, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее в воскресенье утром количество смога от пожаров в Рязанской области в столичном регионе увеличилось. Дым и мглу зафиксировали на семи метеостанциях Подмосковья: в Коломне, Серпухове, Домодедово, Внуково, Остафьево, Подмосковной, Волоколамске."Экологическая ситуация улучшится, но кардинальные перемены произойдут лишь вечером в понедельник, когда в регионе наконец-то прошумят скоротечные грозовые дожди", - сказал Тишковец.
https://ria.ru/20220828/smog-1812664310.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805706475_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_db7d71ef2d66375dd02be8d39a16a400.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
10:32 28.08.2022 (обновлено: 10:38 28.08.2022)
Экологическая ситуация в Москве изменится в понедельник с приходом дождей
Экологическая ситуация в Москве изменится в понедельник вечером с приходом грозовых дождей