https://ria.ru/20220828/donbass-1812684255.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 28.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую

Украинские войска за 15 минут выпустили 14 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке и Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T12:00

2022-08-28T12:00

2022-08-28T12:00

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 14 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке и Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.10 - н.п. Орловка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.20 - н.п. Озаряновка - н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 11.25 - н.п. Орловка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Также представительством был зафиксирован обстрел Горловки часом ранее. В 10.20 по Никитовскому району города выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра. В 10.40 украинские войска обстреляли поселок Старомихайловка, когда по нему выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220828/donbass-1812676848.html

https://ria.ru/20220828/gorlovka-1812658658.html

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, стирол