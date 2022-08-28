Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили 14 снарядов по Горловке и Ясиноватой
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 14 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке и Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.10 - н.п. Орловка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.20 - н.п. Озаряновка - н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 11.25 - н.п. Орловка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Также представительством был зафиксирован обстрел Горловки часом ранее. В 10.20 по Никитовскому району города выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра. В 10.40 украинские войска обстреляли поселок Старомихайловка, когда по нему выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.