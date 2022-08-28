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При обстрелах ДНР со стороны ВСУ за сутки погибли два мирных жителя
При обстрелах ДНР со стороны ВСУ за сутки погибли два мирных жителя - РИА Новости, 28.08.2022
При обстрелах ДНР со стороны ВСУ за сутки погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли, шесть пострадали в ДНР в результате обстрелов за воскресенье, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T21:25
2022-08-28T21:25
2022-08-28T21:26
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, шесть пострадали в ДНР в результате обстрелов за воскресенье, сообщил штаб территориальной обороны республики."В результате сегодняшних обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Донецкой Народной Республике погибли 2 мирных жителя и еще 6 человек получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
21:25 28.08.2022 (обновлено: 21:26 28.08.2022)
При обстрелах ДНР со стороны ВСУ за сутки погибли два мирных жителя
Штаб теробороны ДНР: при обстрелах со стороны ВСУ за сутки погибли два мирных жителя