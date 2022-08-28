https://ria.ru/20220828/dnr-1812763469.html

При обстрелах ДНР со стороны ВСУ за сутки погибли два мирных жителя

При обстрелах ДНР со стороны ВСУ за сутки погибли два мирных жителя - РИА Новости, 28.08.2022

При обстрелах ДНР со стороны ВСУ за сутки погибли два мирных жителя

Два мирных жителя погибли, шесть пострадали в ДНР в результате обстрелов за воскресенье, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T21:25

2022-08-28T21:25

2022-08-28T21:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, шесть пострадали в ДНР в результате обстрелов за воскресенье, сообщил штаб территориальной обороны республики."В результате сегодняшних обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Донецкой Народной Республике погибли 2 мирных жителя и еще 6 человек получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220827/plennye-1812453251.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины