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При обстрелах ДНР со стороны ВСУ за сутки погибли два мирных жителя - РИА Новости, 28.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220828/dnr-1812763469.html
При обстрелах ДНР со стороны ВСУ за сутки погибли два мирных жителя
При обстрелах ДНР со стороны ВСУ за сутки погибли два мирных жителя - РИА Новости, 28.08.2022
При обстрелах ДНР со стороны ВСУ за сутки погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли, шесть пострадали в ДНР в результате обстрелов за воскресенье, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T21:25
2022-08-28T21:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, шесть пострадали в ДНР в результате обстрелов за воскресенье, сообщил штаб территориальной обороны республики."В результате сегодняшних обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Донецкой Народной Республике погибли 2 мирных жителя и еще 6 человек получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
21:25 28.08.2022 (обновлено: 21:26 28.08.2022)
 
При обстрелах ДНР со стороны ВСУ за сутки погибли два мирных жителя

Штаб теробороны ДНР: при обстрелах со стороны ВСУ за сутки погибли два мирных жителя

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, шесть пострадали в ДНР в результате обстрелов за воскресенье, сообщил штаб территориальной обороны республики.
"В результате сегодняшних обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Донецкой Народной Республике погибли 2 мирных жителя и еще 6 человек получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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