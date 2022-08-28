https://ria.ru/20220828/dnr-1812671836.html
Союзные силы за сутки уничтожили более 30 украинских военных, заявили в ДНР
Союзные силы за сутки уничтожили более 30 украинских военных, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.08.2022
Союзные силы за сутки уничтожили более 30 украинских военных, заявили в ДНР
Военные ДНР и России за сутки уничтожили украинские РСЗО БМ-27 "Ураган", два танка, пять беспилотников и более 30 человек личного состава, сообщает Народная... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T10:45
2022-08-28T10:45
2022-08-28T10:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806211013_0:278:3144:2047_1920x0_80_0_0_cea4408018b6c05c5eabcecb5564ceff.jpg
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Военные ДНР и России за сутки уничтожили украинские РСЗО БМ-27 "Ураган", два танка, пять беспилотников и более 30 человек личного состава, сообщает Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника: установка РСЗО БМ-27 "Ураган", два танка, пять БПЛА, шесть единиц бронированной и специальной техники. Потери среди личного состава противника составили более 30 националистов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220828/ugol-1812661187.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806211013_240:235:2656:2047_1920x0_80_0_0_0ce9d2db48a0e2c093fd759fa649f94b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
10:45 28.08.2022 (обновлено: 10:48 28.08.2022)
Союзные силы за сутки уничтожили более 30 украинских военных, заявили в ДНР
Союзные силы с ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных и "Ураган"