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Союзные силы за сутки уничтожили более 30 украинских военных, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220828/dnr-1812671836.html
Союзные силы за сутки уничтожили более 30 украинских военных, заявили в ДНР
Союзные силы за сутки уничтожили более 30 украинских военных, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.08.2022
Союзные силы за сутки уничтожили более 30 украинских военных, заявили в ДНР
Военные ДНР и России за сутки уничтожили украинские РСЗО БМ-27 "Ураган", два танка, пять беспилотников и более 30 человек личного состава, сообщает Народная... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T10:45
2022-08-28T10:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Военные ДНР и России за сутки уничтожили украинские РСЗО БМ-27 "Ураган", два танка, пять беспилотников и более 30 человек личного состава, сообщает Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника: установка РСЗО БМ-27 "Ураган", два танка, пять БПЛА, шесть единиц бронированной и специальной техники. Потери среди личного состава противника составили более 30 националистов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
10:45 28.08.2022 (обновлено: 10:48 28.08.2022)
 
Союзные силы за сутки уничтожили более 30 украинских военных, заявили в ДНР

Союзные силы с ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных и "Ураган"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Военные ДНР и России за сутки уничтожили украинские РСЗО БМ-27 "Ураган", два танка, пять беспилотников и более 30 человек личного состава, сообщает Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника: установка РСЗО БМ-27 "Ураган", два танка, пять БПЛА, шесть единиц бронированной и специальной техники. Потери среди личного состава противника составили более 30 националистов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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