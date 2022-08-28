https://ria.ru/20220828/dnr-1812671836.html

Союзные силы за сутки уничтожили более 30 украинских военных, заявили в ДНР

Союзные силы за сутки уничтожили более 30 украинских военных, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.08.2022

Союзные силы за сутки уничтожили более 30 украинских военных, заявили в ДНР

Военные ДНР и России за сутки уничтожили украинские РСЗО БМ-27 "Ураган", два танка, пять беспилотников и более 30 человек личного состава, сообщает Народная... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T10:45

2022-08-28T10:45

2022-08-28T10:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Военные ДНР и России за сутки уничтожили украинские РСЗО БМ-27 "Ураган", два танка, пять беспилотников и более 30 человек личного состава, сообщает Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника: установка РСЗО БМ-27 "Ураган", два танка, пять БПЛА, шесть единиц бронированной и специальной техники. Потери среди личного состава противника составили более 30 националистов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220828/ugol-1812661187.html

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украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина