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Запад подменил дипломатию односторонними санкциями, заявил Лавров - РИА Новости, 28.08.2022
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Запад подменил дипломатию односторонними санкциями, заявил Лавров
Запад подменил дипломатию односторонними санкциями, заявил Лавров - РИА Новости, 28.08.2022
Запад подменил дипломатию односторонними санкциями, заявил Лавров
Страны Запада подменили своей санкционной политикой дипломатию, против чего выступает Движение неприсоединения в одной из своих недавних инициатив, заявил... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T21:43
2022-08-28T21:43
в мире
сергей лавров
европа
россия
движение неприсоединения
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Страны Запада подменили своей санкционной политикой дипломатию, против чего выступает Движение неприсоединения в одной из своих недавних инициатив, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Министр напомнил об одной из последних наиболее ярких инициатив Движения, в которой признается неприемлемость односторонних санкций в международной практике. По его словам, это является "прямым "камнем в огород" Запада".
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в мире, сергей лавров, европа, россия, движение неприсоединения
В мире, Сергей Лавров, Европа, Россия, Движение неприсоединения
21:43 28.08.2022
 
Запад подменил дипломатию односторонними санкциями, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что страны Запада подменили дипломатию односторонними санкциями

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Страны Запада подменили своей санкционной политикой дипломатию, против чего выступает Движение неприсоединения в одной из своих недавних инициатив, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Он (Запад- ред.) только и живет этими санкциями. По сути, подменил ими то, что раньше называлось дипломатией", - сказал он в интервью телеканалу "Звезда" для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения.
Министр напомнил об одной из последних наиболее ярких инициатив Движения, в которой признается неприемлемость односторонних санкций в международной практике. По его словам, это является "прямым "камнем в огород" Запада".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 16:12
Россия готова наращивать связи со странами, входящими в ОИС, заявил Лавров
 
В миреСергей ЛавровЕвропаРоссияДвижение неприсоединения
 
 
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