https://ria.ru/20220828/diplomatiya-1812764976.html

Запад подменил дипломатию односторонними санкциями, заявил Лавров

Запад подменил дипломатию односторонними санкциями, заявил Лавров - РИА Новости, 28.08.2022

Запад подменил дипломатию односторонними санкциями, заявил Лавров

Страны Запада подменили своей санкционной политикой дипломатию, против чего выступает Движение неприсоединения в одной из своих недавних инициатив, заявил... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T21:43

2022-08-28T21:43

2022-08-28T21:43

в мире

сергей лавров

европа

россия

движение неприсоединения

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Страны Запада подменили своей санкционной политикой дипломатию, против чего выступает Движение неприсоединения в одной из своих недавних инициатив, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Министр напомнил об одной из последних наиболее ярких инициатив Движения, в которой признается неприемлемость односторонних санкций в международной практике. По его словам, это является "прямым "камнем в огород" Запада".

https://ria.ru/20220827/lavrov-1812557912.html

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в мире, сергей лавров, европа, россия, движение неприсоединения