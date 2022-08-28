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Dell объявила о полном уходе с российского рынка - РИА Новости, 28.08.2022
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Dell объявила о полном уходе с российского рынка
Dell объявила о полном уходе с российского рынка - РИА Новости, 28.08.2022
Dell объявила о полном уходе с российского рынка
Американская компания Dell Technologies объявила о приостановке всех операций на территории России и закрытии представительства в стране, сообщает Reuters. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T14:45
2022-08-28T14:45
экономика
санкции в отношении россии
россия
украина
dell, inc.
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Американская компания Dell Technologies объявила о приостановке всех операций на территории России и закрытии представительства в стране, сообщает Reuters.Производитель серверов и компьютерной техники приостановил продажи в России и Украине еще в феврале, заявив, что будет следить за развитием ситуации."В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России", — сообщил агентству представитель технологического гиганта Майк Симьенас.С закрытием российского офиса Dell уволила и всех сотрудников. Отмечается при этом, что большинство разработчиков и инженеров уже получили предложения о работе в других компаниях.С началом спецоперации на Украине множество западных компаний приостановили деятельность в России. Ряд предприятий объявил о полном уходе с российского рынка. Правительства США и стран-союзников Америки ввели новые санкции против Москвы, стали громче звучать призывы отказаться от поставок энергоносителей из России. При этом нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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экономика, санкции в отношении россии, россия, украина, dell, inc.
Экономика, Санкции в отношении России, Россия, Украина, Dell, Inc.
14:45 28.08.2022
 
Dell объявила о полном уходе с российского рынка

Американский производитель компьютеров Dell Technologies объявил о полном уходе из России

© Flickr / declanjewellDell. Логотип
Dell. Логотип - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© Flickr / declanjewell
Dell. Логотип
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Американская компания Dell Technologies объявила о приостановке всех операций на территории России и закрытии представительства в стране, сообщает Reuters.
Производитель серверов и компьютерной техники приостановил продажи в России и Украине еще в феврале, заявив, что будет следить за развитием ситуации.
"В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России", — сообщил агентству представитель технологического гиганта Майк Симьенас.
С закрытием российского офиса Dell уволила и всех сотрудников. Отмечается при этом, что большинство разработчиков и инженеров уже получили предложения о работе в других компаниях.
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С началом спецоперации на Украине множество западных компаний приостановили деятельность в России. Ряд предприятий объявил о полном уходе с российского рынка. Правительства США и стран-союзников Америки ввели новые санкции против Москвы, стали громче звучать призывы отказаться от поставок энергоносителей из России. При этом нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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