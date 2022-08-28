https://ria.ru/20220828/dell-1812705638.html

Dell объявила о полном уходе с российского рынка

Dell объявила о полном уходе с российского рынка - РИА Новости, 28.08.2022

Dell объявила о полном уходе с российского рынка

Американская компания Dell Technologies объявила о приостановке всех операций на территории России и закрытии представительства в стране, сообщает Reuters. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T14:45

2022-08-28T14:45

2022-08-28T14:45

экономика

санкции в отношении россии

россия

украина

dell, inc.

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Американская компания Dell Technologies объявила о приостановке всех операций на территории России и закрытии представительства в стране, сообщает Reuters.Производитель серверов и компьютерной техники приостановил продажи в России и Украине еще в феврале, заявив, что будет следить за развитием ситуации."В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России", — сообщил агентству представитель технологического гиганта Майк Симьенас.С закрытием российского офиса Dell уволила и всех сотрудников. Отмечается при этом, что большинство разработчиков и инженеров уже получили предложения о работе в других компаниях.С началом спецоперации на Украине множество западных компаний приостановили деятельность в России. Ряд предприятий объявил о полном уходе с российского рынка. Правительства США и стран-союзников Америки ввели новые санкции против Москвы, стали громче звучать призывы отказаться от поставок энергоносителей из России. При этом нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220825/kompanii-1811996234.html

https://ria.ru/20220817/carlsberg-1810296298.html

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экономика, санкции в отношении россии, россия, украина, dell, inc.