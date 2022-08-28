https://ria.ru/20220828/britaniya-1812699381.html

Трасс может снизить НДС, если станет премьером

Трасс может снизить НДС, если станет премьером - РИА Новости, 28.08.2022

Трасс может снизить НДС, если станет премьером

Глава МИД Великобритании в случае победы на выборах премьер-министра страны рассматривает возможность снижения НДС на 5% для борьбы с ростом стоимости жизни,... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T13:55

2022-08-28T13:55

2022-08-28T13:55

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава МИД Великобритании в случае победы на выборах премьер-министра страны рассматривает возможность снижения НДС на 5% для борьбы с ростом стоимости жизни, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источник.Как отмечает издание, министерство финансов Британии представит следующему премьеру план, составленный по образцу реакции экс-премьера Британии Гордона Брауна на финансовый кризис 2008 года, когда он решил временно снизить НДС на 2,5%. План, по сообщению газеты, предусматривает разные варианты снижения налога, в том числе на 2,5% или на 5%."Снижение НДС - это крайняя мера. Они (министерство финансов) говорили о подходе Гордона Брауна, который он использовал в то время, когда казалось, что доверие потребителей падает", - цитирует издание свой источник.Снижение НДС на 5% станет самым большим за всю историю страны. Трасс рассматривает возможность понизить НДС с 20% до 15%. Такой шаг, предположительно, позволит каждой семье экономить до 1300 фунтов стерлингов (1527 долларов) в год.Несмотря на то, что Трасс настаивает на том, что никакие решения о финансовой поддержке не будут приниматься до окончательных результатов голосования на выборах премьера, она обсуждала снижение НДС со своими ведущими советниками и не исключает такой вариант, добавляет издание. По данным газеты, команда главы МИД Британии также рассматривает возможность продления снижения пошлины на топливо.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Предыдущий порог цен на энергию составлял 1971 фунт. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.

https://ria.ru/20220826/velikobritaniya-1812208190.html

https://ria.ru/20220824/trass-1811867102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

гордон браун, великобритания, россия, украина, лиз трасс, в мире