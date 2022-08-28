https://ria.ru/20220828/borispol-1812690609.html

В Борисполе демонтируют Аллею Героев Советского Союза

В Борисполе демонтируют Аллею Героев Советского Союза - РИА Новости, 28.08.2022

В Борисполе демонтируют Аллею Героев Советского Союза

Аллею Героев Советского Союза демонтируют в городе Борисполь Киевской области, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T13:04

2022-08-28T13:04

2022-08-28T13:04

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сергей лавров

борисполь

украина

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Аллею Героев Советского Союза демонтируют в городе Борисполь Киевской области, сообщает украинский телеканал ТСН."В Борисполе в Киевской области в рамках декоммунизации и дерусификации демонтируют Аллею Героев Советского Союза", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.Отмечается, что бюсты героев перенесут в Мемориал Славы в Кнышовом мемориально-парковом комплексе в Борисполе.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Однако нынешние переименования никак не связаны с декоммунизацией - скорее, это действия по дерусификации, которую поддерживает офис Владимира Заленского. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://radiosputnik.ria.ru/20220714/latviya-1802560016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, борисполь, украина, киевская область