В Борисполе демонтируют Аллею Героев Советского Союза
В Борисполе демонтируют Аллею Героев Советского Союза, бюсты перенесут в Мемориал Славы
CC BY-SA 4.0 / Половко Сергей Николаевич / Борисполь здание горсоветаЗдание администрации Борисполя, Украина
Здание администрации Борисполя, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Аллею Героев Советского Союза демонтируют в городе Борисполь Киевской области, сообщает украинский телеканал ТСН.
"В Борисполе в Киевской области в рамках декоммунизации и дерусификации демонтируют Аллею Героев Советского Союза", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Отмечается, что бюсты героев перенесут в Мемориал Славы в Кнышовом мемориально-парковом комплексе в Борисполе.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Однако нынешние переименования никак не связаны с декоммунизацией - скорее, это действия по дерусификации, которую поддерживает офис Владимира Заленского. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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