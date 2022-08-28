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СМИ: в Британии готовятся к беспорядками из-за роста цен на электроэнергию
СМИ: в Британии готовятся к беспорядками из-за роста цен на электроэнергию - РИА Новости, 28.08.2022
СМИ: в Британии готовятся к беспорядками из-за роста цен на электроэнергию
Власти в Великобритании разрабатывают меры по борьбе с возможными массовыми беспорядками на фоне роста цен на электроэнергию, сообщает британский таблоид The... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T02:00
2022-08-28T02:00
2022-08-28T08:53
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Власти в Великобритании разрабатывают меры по борьбе с возможными массовыми беспорядками на фоне роста цен на электроэнергию, сообщает британский таблоид The Sun.По данным Бюро национальной статистики Британии, страна в июне из-за введенных санкций впервые с 1997 года осталась без российских энергоносителей. Россия была одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Великобританию в 2021 году — ее доля составляла более 24 процентов, а по нефти и газу была на уровне около шести и пяти процентов соответственно.Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80 процентов с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может вырасти на 80 процентов или 1578 фунтов (111 800 рублей). Предыдущий порог цен на энергию составлял 1971 фунт стерлингов (139 600 рублей). Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьер-министра страны принять новые меры для борьбы с этим ростом.
https://ria.ru/20220826/elektrichestvo-1812415767.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, великобритания
02:00 28.08.2022 (обновлено: 08:53 28.08.2022)
СМИ: в Британии готовятся к беспорядками из-за роста цен на электроэнергию
The Sun: в Британии разрабатывают меры по борьбе с беспорядками на фоне энергокризиса
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
Власти в Великобритании разрабатывают меры по борьбе с возможными массовыми беспорядками на фоне роста цен на электроэнергию, сообщает
британский таблоид The Sun.
"По мере того как кризис набирает обороты, The Sun on Sunday может сообщить, что министры готовятся к волне преступности в связи с ростом стоимости жизни и возможными беспорядками. Правительственные чиновники разработали планы по борьбе с массовыми беспорядками на фоне того, как счета за электроэнергию растут", — говорится в статье.
По данным Бюро национальной статистики Британии, страна в июне из-за введенных санкций впервые с 1997 года осталась без российских энергоносителей. Россия
была одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Великобританию
в 2021 году — ее доля составляла более 24 процентов, а по нефти и газу была на уровне около шести и пяти процентов соответственно.
Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80 процентов с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может вырасти на 80 процентов или 1578 фунтов (111 800 рублей). Предыдущий порог цен на энергию составлял 1971 фунт стерлингов (139 600 рублей).
Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьер-министра страны принять новые меры для борьбы с этим ростом.