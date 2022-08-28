19:12 28.08.2022 (обновлено: 20:29 28.08.2022)
Над территорией Запорожской АЭС сбили украинский беспилотник-камикадзе
Власти Энергодара сообщили о сбитом беспилотнике-камикадзе ВСУ над территорией ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЭнергоблоки № 4 и № 5 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки № 4 и № 5 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ЭНЕРГОДАР, 28 авг — РИА Новости. Над территорией Запорожской атомной электростанции сбили украинский дрон-камикадзе, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Энергодара.
"Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации сбили дрон-камикадзе ВСУ, в то время как его установленной целью было хранилище отработанного ядерного топлива, о чем говорит траектория полета барражирующего боеприпаса", — сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что дрон потерпел крушение на крыше спецкорпуса АЭС.
По предварительным данным, инфраструктурных повреждений и жертв нет.
Кроме того, после неудавшейся провокации ВСУ применили осветительные мины "для создания пожарной опасности" вблизи Запорожской АЭС. По прибрежной территории выпустили пять боеприпасов, часть из которых затонула в воде.
"Цель боевиков — сухостой на прибрежной территории, прилегающей к станции. Расчет делается на возникновение пожарной опасности и повышенное задымление для возможных дальнейших провокаций с использованием дронов-камикадзе", — заключил собеседник агентства.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающую к нему территорию станции.
В ближайшее время на объект ожидается визит группы экспертов МАГАТЭ. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.