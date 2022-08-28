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Над территорией Запорожской АЭС сбили украинский беспилотник-камикадзе

Над территорией Запорожской АЭС сбили украинский беспилотник-камикадзе - РИА Новости, 28.08.2022

Над территорией Запорожской АЭС сбили украинский беспилотник-камикадзе

Над территорией Запорожской атомной электростанции сбили украинский дрон-камикадзе, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Энергодара. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T19:12

2022-08-28T19:12

2022-08-28T20:29

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ЭНЕРГОДАР, 28 авг — РИА Новости. Над территорией Запорожской атомной электростанции сбили украинский дрон-камикадзе, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Энергодара.Он уточнил, что дрон потерпел крушение на крыше спецкорпуса АЭС.По предварительным данным, инфраструктурных повреждений и жертв нет.Кроме того, после неудавшейся провокации ВСУ применили осветительные мины "для создания пожарной опасности" вблизи Запорожской АЭС. По прибрежной территории выпустили пять боеприпасов, часть из которых затонула в воде.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающую к нему территорию станции.В ближайшее время на объект ожидается визит группы экспертов МАГАТЭ. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.

https://ria.ru/20220828/zaes-1812741417.html

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