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Над территорией Запорожской АЭС сбили украинский беспилотник-камикадзе - РИА Новости, 28.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220828/bespilotnik-1812745728.html
Над территорией Запорожской АЭС сбили украинский беспилотник-камикадзе
Над территорией Запорожской АЭС сбили украинский беспилотник-камикадзе - РИА Новости, 28.08.2022
Над территорией Запорожской АЭС сбили украинский беспилотник-камикадзе
Над территорией Запорожской атомной электростанции сбили украинский дрон-камикадзе, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Энергодара. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T19:12
2022-08-28T20:29
специальная военная операция на украине
в мире
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запорожская аэс
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ЭНЕРГОДАР, 28 авг — РИА Новости. Над территорией Запорожской атомной электростанции сбили украинский дрон-камикадзе, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Энергодара.Он уточнил, что дрон потерпел крушение на крыше спецкорпуса АЭС.По предварительным данным, инфраструктурных повреждений и жертв нет.Кроме того, после неудавшейся провокации ВСУ применили осветительные мины "для создания пожарной опасности" вблизи Запорожской АЭС. По прибрежной территории выпустили пять боеприпасов, часть из которых затонула в воде.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающую к нему территорию станции.В ближайшее время на объект ожидается визит группы экспертов МАГАТЭ. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.
https://ria.ru/20220828/zaes-1812741417.html
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в мире, украина, запорожская аэс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, энергодар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская АЭС, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Энергодар
19:12 28.08.2022 (обновлено: 20:29 28.08.2022)
 
Над территорией Запорожской АЭС сбили украинский беспилотник-камикадзе

Власти Энергодара сообщили о сбитом беспилотнике-камикадзе ВСУ над территорией ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЭнергоблоки № 4 и № 5 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки № 4 и № 5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки № 4 и № 5 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 28 авг — РИА Новости. Над территорией Запорожской атомной электростанции сбили украинский дрон-камикадзе, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Энергодара.
"Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации сбили дрон-камикадзе ВСУ, в то время как его установленной целью было хранилище отработанного ядерного топлива, о чем говорит траектория полета барражирующего боеприпаса", — сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что дрон потерпел крушение на крыше спецкорпуса АЭС.
По предварительным данным, инфраструктурных повреждений и жертв нет.
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Кроме того, после неудавшейся провокации ВСУ применили осветительные мины "для создания пожарной опасности" вблизи Запорожской АЭС. По прибрежной территории выпустили пять боеприпасов, часть из которых затонула в воде.
"Цель боевиков — сухостой на прибрежной территории, прилегающей к станции. Расчет делается на возникновение пожарной опасности и повышенное задымление для возможных дальнейших провокаций с использованием дронов-камикадзе", — заключил собеседник агентства.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающую к нему территорию станции.
В ближайшее время на объект ожидается визит группы экспертов МАГАТЭ. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская АЭСВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЭнергодар
 
 
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