https://ria.ru/20220828/bayden-1812659890.html

В конгрессе обвинили Байдена в крупнейшем провале в сфере нацбезопасности

В конгрессе обвинили Байдена в крупнейшем провале в сфере нацбезопасности - РИА Новости, 28.08.2022

В конгрессе обвинили Байдена в крупнейшем провале в сфере нацбезопасности

Президент США Джо Байден несет ответственность за плохо организованный вывод американских войск из Афганистана, который привел к гибели 13 американских военных, РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T09:06

2022-08-28T09:06

2022-08-28T10:23

политика

афганистан

вооруженные силы сша

сша

конгресс сша

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден несет ответственность за плохо организованный вывод американских войск из Афганистана, который привел к гибели 13 американских военных, заявила конгрессвумен Мэри Миллер.По ее мнению, глава Белого дома мог предотвратить смерть военнослужащих.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в южноазиатской стране. За все время эвакуации погибли 13 и получили ранения 20 военнослужащих Вооруженных сил США.

https://ria.ru/20220827/bayden-1812560971.html

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Игорь Тоноян

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Игорь Тоноян

политика, афганистан, вооруженные силы сша, сша, конгресс сша