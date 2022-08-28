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В конгрессе обвинили Байдена в крупнейшем провале в сфере нацбезопасности - РИА Новости, 28.08.2022
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В конгрессе обвинили Байдена в крупнейшем провале в сфере нацбезопасности
В конгрессе обвинили Байдена в крупнейшем провале в сфере нацбезопасности - РИА Новости, 28.08.2022
В конгрессе обвинили Байдена в крупнейшем провале в сфере нацбезопасности
Президент США Джо Байден несет ответственность за плохо организованный вывод американских войск из Афганистана, который привел к гибели 13 американских военных, РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T09:06
2022-08-28T10:23
политика
афганистан
вооруженные силы сша
сша
конгресс сша
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден несет ответственность за плохо организованный вывод американских войск из Афганистана, который привел к гибели 13 американских военных, заявила конгрессвумен Мэри Миллер.По ее мнению, глава Белого дома мог предотвратить смерть военнослужащих.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в южноазиатской стране. За все время эвакуации погибли 13 и получили ранения 20 военнослужащих Вооруженных сил США.
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политика, афганистан, вооруженные силы сша, сша, конгресс сша
Политика, Афганистан, Вооруженные силы США, США, Конгресс США
09:06 28.08.2022 (обновлено: 10:23 28.08.2022)
 
В конгрессе обвинили Байдена в крупнейшем провале в сфере нацбезопасности

Конгрессвумен Миллер обвинила Байдена в крупнейшем провале в сфере нацбезопасности США

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден несет ответственность за плохо организованный вывод американских войск из Афганистана, который привел к гибели 13 американских военных, заявила конгрессвумен Мэри Миллер.
"Президентство Джо Байдена — это крупнейший провал национальной безопасности в истории нашей страны. Я призвала к немедленным надзорным слушаниям по поводу неправильного управления выводом войск из Афганистана в дополнение к импичменту Байдена и других высокопоставленных чиновников Пентагона", — написала политик в Twitter.
По ее мнению, глава Белого дома мог предотвратить смерть военнослужащих.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.
Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в южноазиатской стране. За все время эвакуации погибли 13 и получили ранения 20 военнослужащих Вооруженных сил США.
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