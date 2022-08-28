09:06 28.08.2022 (обновлено: 10:23 28.08.2022)
В конгрессе обвинили Байдена в крупнейшем провале в сфере нацбезопасности
Конгрессвумен Миллер обвинила Байдена в крупнейшем провале в сфере нацбезопасности США
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден несет ответственность за плохо организованный вывод американских войск из Афганистана, который привел к гибели 13 американских военных, заявила конгрессвумен Мэри Миллер.
"Президентство Джо Байдена — это крупнейший провал национальной безопасности в истории нашей страны. Я призвала к немедленным надзорным слушаниям по поводу неправильного управления выводом войск из Афганистана в дополнение к импичменту Байдена и других высокопоставленных чиновников Пентагона", — написала политик в Twitter.
По ее мнению, глава Белого дома мог предотвратить смерть военнослужащих.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.
Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в южноазиатской стране. За все время эвакуации погибли 13 и получили ранения 20 военнослужащих Вооруженных сил США.