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В Иркутской области перевернулся рейсовый автобус с 40 пассажирами
В Иркутской области перевернулся рейсовый автобус с 40 пассажирами - РИА Новости, 28.08.2022
В Иркутской области перевернулся рейсовый автобус с 40 пассажирами
Рейсовый автобус с 40 пассажирами съехал с дороги и перевернулся в Иркутской области, семь человек пострадали, сообщает областная прокуратура. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T06:08
2022-08-28T06:08
2022-08-28T10:11
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 28 авг — РИА Новости. Рейсовый автобус с 40 пассажирами съехал с дороги и перевернулся в Иркутской области, семь человек пострадали, сообщает областная прокуратура.ЧП с автобусом Golden Dragon, направлявшемся из Усть-Кута в Иркутск, произошло вблизи поселка Кутулик. По предварительным данным, водитель не увидел предупредительных знаков о проведении дорожных работ. В автобусе находился в том числе 17-летний подросток.По данным ГУМВД, один из пассажиров, 58-летний мужчина, госпитализирован, остальные получили легкие травмы и после осмотра медиков выписаны.СК начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного 238-й статьей УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20220827/dtp-1812489144.html
иркутская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
06:08 28.08.2022 (обновлено: 10:11 28.08.2022)
В Иркутской области перевернулся рейсовый автобус с 40 пассажирами
В Иркутской области перевернулся автобус с 40 пассажирами, семь человек пострадали