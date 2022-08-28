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В Иркутской области перевернулся рейсовый автобус с 40 пассажирами - РИА Новости, 28.08.2022
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В Иркутской области перевернулся рейсовый автобус с 40 пассажирами
В Иркутской области перевернулся рейсовый автобус с 40 пассажирами - РИА Новости, 28.08.2022
В Иркутской области перевернулся рейсовый автобус с 40 пассажирами
Рейсовый автобус с 40 пассажирами съехал с дороги и перевернулся в Иркутской области, семь человек пострадали, сообщает областная прокуратура. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T06:08
2022-08-28T10:11
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 28 авг — РИА Новости. Рейсовый автобус с 40 пассажирами съехал с дороги и перевернулся в Иркутской области, семь человек пострадали, сообщает областная прокуратура.ЧП с автобусом Golden Dragon, направлявшемся из Усть-Кута в Иркутск, произошло вблизи поселка Кутулик. По предварительным данным, водитель не увидел предупредительных знаков о проведении дорожных работ. В автобусе находился в том числе 17-летний подросток.По данным ГУМВД, один из пассажиров, 58-летний мужчина, госпитализирован, остальные получили легкие травмы и после осмотра медиков выписаны.СК начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного 238-й статьей УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
06:08 28.08.2022 (обновлено: 10:11 28.08.2022)
 
В Иркутской области перевернулся рейсовый автобус с 40 пассажирами

В Иркутской области перевернулся автобус с 40 пассажирами, семь человек пострадали

© Фото : ГУ МВД России по Иркутской областиДТП с участием рейсового автобуса на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" в Иркутской области
ДТП с участием рейсового автобуса на федеральной автодороге Р-255 Сибирь в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© Фото : ГУ МВД России по Иркутской области
ДТП с участием рейсового автобуса на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" в Иркутской области
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 28 авг — РИА Новости. Рейсовый автобус с 40 пассажирами съехал с дороги и перевернулся в Иркутской области, семь человек пострадали, сообщает областная прокуратура.
ЧП с автобусом Golden Dragon, направлявшемся из Усть-Кута в Иркутск, произошло вблизи поселка Кутулик. По предварительным данным, водитель не увидел предупредительных знаков о проведении дорожных работ. В автобусе находился в том числе 17-летний подросток.

"В результате случившегося несовершеннолетний и еще шесть человек обратились за медицинской помощью. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", — говорится в сообщении.

По данным ГУМВД, один из пассажиров, 58-летний мужчина, госпитализирован, остальные получили легкие травмы и после осмотра медиков выписаны.
СК начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного 238-й статьей УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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