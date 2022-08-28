https://ria.ru/20220828/avtobus-1812653320.html

В Иркутской области перевернулся рейсовый автобус с 40 пассажирами

В Иркутской области перевернулся рейсовый автобус с 40 пассажирами - РИА Новости, 28.08.2022

В Иркутской области перевернулся рейсовый автобус с 40 пассажирами

Рейсовый автобус с 40 пассажирами съехал с дороги и перевернулся в Иркутской области, семь человек пострадали, сообщает областная прокуратура. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T06:08

2022-08-28T06:08

2022-08-28T10:11

происшествия

иркутская область

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ИРКУТСК, 28 авг — РИА Новости. Рейсовый автобус с 40 пассажирами съехал с дороги и перевернулся в Иркутской области, семь человек пострадали, сообщает областная прокуратура.ЧП с автобусом Golden Dragon, направлявшемся из Усть-Кута в Иркутск, произошло вблизи поселка Кутулик. По предварительным данным, водитель не увидел предупредительных знаков о проведении дорожных работ. В автобусе находился в том числе 17-летний подросток.По данным ГУМВД, один из пассажиров, 58-летний мужчина, госпитализирован, остальные получили легкие травмы и после осмотра медиков выписаны.СК начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного 238-й статьей УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20220827/dtp-1812489144.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, иркутская область