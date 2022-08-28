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Канцлер Австрии призвал "остановить безумие" на энергорынках
Канцлер Австрии призвал "остановить безумие" на энергорынках - РИА Новости, 29.08.2022
Канцлер Австрии призвал "остановить безумие" на энергорынках
Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал "остановить безумие" на топливных рынках и "не позволить Путину" определять цены на энергию, пишет Reuters. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-28T21:29
2022-08-28T21:29
2022-08-29T05:50
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россия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал "остановить безумие" на топливных рынках и "не позволить Путину" определять цены на энергию, пишет Reuters."Мы должны, наконец, остановить безумие, происходящее на энергетических рынках. А это может произойти только благодаря европейскому решению", — заявил глава австрийского правительства.Нехаммер добавил, что в нынешнем виде рынок сам себя не отрегулирует, и призвал страны Евросоюза срочно общими усилиями остановить "ценовой взрыв"."Мы не должны позволять Путину каждый день решать вопрос о цене на электроэнергию в Европе", — подытожил политик. Австрия входит в число стран с наибольшей долей потребления российского газа. Особенно сильно от топлива из России зависит ее промышленность.Западные страны, включая Австрию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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в мире, экономика, австрия, россия, карл нехаммер
В мире, Экономика, Австрия, Россия, Карл Нехаммер
21:29 28.08.2022 (обновлено: 05:50 29.08.2022)
Канцлер Австрии призвал "остановить безумие" на энергорынках
Канцлер Австрии Нехаммер призвал ЕС "не позволить Путину" определить цены на энергию
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал "остановить безумие" на топливных рынках и "не позволить Путину" определять цены на энергию, пишет Reuters
.
"Мы должны, наконец, остановить безумие, происходящее на энергетических рынках. А это может произойти только благодаря европейскому решению", — заявил глава австрийского правительства.
Нехаммер добавил, что в нынешнем виде рынок сам себя не отрегулирует, и призвал страны Евросоюза срочно общими усилиями остановить "ценовой взрыв".
"Мы не должны позволять Путину каждый день решать вопрос о цене на электроэнергию в Европе", — подытожил политик.
Австрия
входит в число стран с наибольшей долей потребления российского газа. Особенно сильно от топлива из России
зависит ее промышленность.
Западные страны, включая Австрию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.