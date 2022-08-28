https://ria.ru/20220828/artmasters-1812712782.html

Кириенко встретился с финалистами чемпионата ArtMasters

Кириенко встретился с финалистами чемпионата ArtMasters - РИА Новости, 28.08.2022

Кириенко встретился с финалистами чемпионата ArtMasters

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко встретился с финалистами национального открытого чемпионата... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T15:38

2022-08-28T15:38

2022-08-28T15:38

россия

геликон-опера

фонд президентских грантов

президентский фонд культурных инициатив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735438401_0:84:2919:1726_1920x0_80_0_0_0e6385d750c3a14acc28a37c6f010921.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко встретился с финалистами национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, передает корреспондент РИА Новости.Встреча состоялась в рамках торжеств с финалистами и организаторами чемпионата в музыкальном театре "Геликон-опера"."Я хочу пожелать успехов всем финалистам, вы невероятно талантливые ребята, и это уже было видно в проектах, которые вы реализовываете на "Тавриде". Самое главное, финалом ничего не заканчивается, на самом деле все только начинается. И истории, которые рассказывали ребята-победители предыдущих сезонов ArtMasters, лишний раз это подтверждают. Они молодцы и вы молодцы, каждый из вас очень талантлив и каждый способен творить чудеса", - сказал Кириенко, выступая перед финалистами.Также он отметил, что в рамках ArtMasters участники находят потенциальных работодателей, которые в своём роде ведут за них борьбу.Также на встрече была представлена Ассоциация победителей и финалистов чемпионата.Кроме того, первый заместитель руководителя администрации президента подчеркнул, что в России создаются "серьёзные механизмы поддержки" - Фонд президентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив, Институт развития интернета."Многие из вас, побывав на "Тавриде", видели не только сегодняшнюю площадку, но и видели завершающееся строительство Академии креативных индустрий "Таврида Арт". В декабре уже строительство заканчивается и с мая следующего года ее двери полноценно открыты на образовательные программы для вас. Это значит, что вы можете реализовывать какие-то совершенно новые проекты", - сказал Кириенко.Также Кириенко ознакомился с выставкой работ финалистов чемпионата.

https://ria.ru/20220815/tavrida-1808688314.html

https://ria.ru/20220614/medialaboratoriya-1794617133.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, геликон-опера, фонд президентских грантов, президентский фонд культурных инициатив