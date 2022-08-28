https://ria.ru/20220828/artmasters-1812712782.html
Кириенко встретился с финалистами чемпионата ArtMasters
Кириенко встретился с финалистами чемпионата ArtMasters - РИА Новости, 28.08.2022
Кириенко встретился с финалистами чемпионата ArtMasters
Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко встретился с финалистами национального открытого чемпионата... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T15:38
2022-08-28T15:38
2022-08-28T15:38
россия
геликон-опера
фонд президентских грантов
президентский фонд культурных инициатив
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко встретился с финалистами национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, передает корреспондент РИА Новости.Встреча состоялась в рамках торжеств с финалистами и организаторами чемпионата в музыкальном театре "Геликон-опера"."Я хочу пожелать успехов всем финалистам, вы невероятно талантливые ребята, и это уже было видно в проектах, которые вы реализовываете на "Тавриде". Самое главное, финалом ничего не заканчивается, на самом деле все только начинается. И истории, которые рассказывали ребята-победители предыдущих сезонов ArtMasters, лишний раз это подтверждают. Они молодцы и вы молодцы, каждый из вас очень талантлив и каждый способен творить чудеса", - сказал Кириенко, выступая перед финалистами.Также он отметил, что в рамках ArtMasters участники находят потенциальных работодателей, которые в своём роде ведут за них борьбу.Также на встрече была представлена Ассоциация победителей и финалистов чемпионата.Кроме того, первый заместитель руководителя администрации президента подчеркнул, что в России создаются "серьёзные механизмы поддержки" - Фонд президентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив, Институт развития интернета."Многие из вас, побывав на "Тавриде", видели не только сегодняшнюю площадку, но и видели завершающееся строительство Академии креативных индустрий "Таврида Арт". В декабре уже строительство заканчивается и с мая следующего года ее двери полноценно открыты на образовательные программы для вас. Это значит, что вы можете реализовывать какие-то совершенно новые проекты", - сказал Кириенко.Также Кириенко ознакомился с выставкой работ финалистов чемпионата.
https://ria.ru/20220815/tavrida-1808688314.html
https://ria.ru/20220614/medialaboratoriya-1794617133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, геликон-опера, фонд президентских грантов, президентский фонд культурных инициатив
Россия, Геликон-Опера, Фонд президентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив
Кириенко встретился с финалистами чемпионата ArtMasters
Кириенко встретился с финалистами чемпионата творческих компетенций ArtMasters
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко встретился с финалистами национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча состоялась в рамках торжеств с финалистами и организаторами чемпионата в музыкальном театре "Геликон-опера
".
"Я хочу пожелать успехов всем финалистам, вы невероятно талантливые ребята, и это уже было видно в проектах, которые вы реализовываете на "Тавриде". Самое главное, финалом ничего не заканчивается, на самом деле все только начинается. И истории, которые рассказывали ребята-победители предыдущих сезонов ArtMasters, лишний раз это подтверждают. Они молодцы и вы молодцы, каждый из вас очень талантлив и каждый способен творить чудеса", - сказал Кириенко, выступая перед финалистами.
Также он отметил, что в рамках ArtMasters участники находят потенциальных работодателей, которые в своём роде ведут за них борьбу.
"Спасибо партнёрам чемпионата, потому что заинтересованными профессиональными зрителями являются ваши потенциальные работодатели, которые уже научились на ArtMasters не просто наблюдать и получать удовольствие, а расхватывать специалистов. Я знаю, в кулуарах мы это часто обсуждаем, на стадии, когда финал ещё не прошел, вы ещё об этом не знаете, но за многих из вас уже началась борьба... Это здорово, если за вас будут соревноваться лучшие российские компании, в конце концов для этого был придуман ArtMasters", - рассказал Кириенко.
Также на встрече была представлена Ассоциация победителей и финалистов чемпионата.
"Создание Ассоциации победителей и финалистов ArtMasters даёт возможность реализовывать уникальные командные задачи и это совсем другое качество... Мне кажется, что формирование Ассоциации ArtMasters открывает качественные новые возможности, порядковые новые возможности для каждого из вас", - отметил Кириенко.
Кроме того, первый заместитель руководителя администрации президента подчеркнул, что в России
создаются "серьёзные механизмы поддержки" - Фонд президентских грантов
, Президентский фонд культурных инициатив
, Институт развития интернета
.
"Многие из вас, побывав на "Тавриде", видели не только сегодняшнюю площадку, но и видели завершающееся строительство Академии креативных индустрий "Таврида Арт". В декабре уже строительство заканчивается и с мая следующего года ее двери полноценно открыты на образовательные программы для вас. Это значит, что вы можете реализовывать какие-то совершенно новые проекты", - сказал Кириенко.
Также Кириенко ознакомился с выставкой работ финалистов чемпионата.