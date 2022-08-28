Рейтинг@Mail.ru
Баня-теремок и избушка Бабы-яги: секреты усадьбы Абрамцево - РИА Новости, 28.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220828/abramtsevo-1812170122.html
Баня-теремок и избушка Бабы-яги: секреты усадьбы Абрамцево
Баня-теремок и избушка Бабы-яги: секреты усадьбы Абрамцево - РИА Новости, 28.08.2022
Баня-теремок и избушка Бабы-яги: секреты усадьбы Абрамцево
Усадьба Абрамцево — идеальный маршрут для поездки на выходной день. Гуляя в тени аллей или по комнатам господского дома, размышляя о вечном в небольшой церкви... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T08:00
2022-08-28T08:00
туризм
туризм
василий поленов
сергей аксаков
иван тургенев
метрополь
достопримечательности
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812062258_0:104:1107:727_1920x0_80_0_0_0f604eb2cd7490031a144e5a6cb3a963.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Усадьба Абрамцево — идеальный маршрут для поездки на выходной день. Гуляя в тени аллей или по комнатам господского дома, размышляя о вечном в небольшой церкви или у вековых дубов, понимаешь, почему это место так любили известные художники, писатели и скульпторы. Здесь заряжаешься вдохновением. Где искать автограф Шаляпина, иконостас Васнецова и "Скамью Врубеля" — в материале РИА Новости.Метаморфозы названия"До середины XVIII века здесь была пустошь. Ее знали как Обрамково. С одной стороны усадьбы — река Воря, кругом — лес", — рассказывает экскурсовод Елена Горбатенко.Особняк построили в 1750-м для отставного морского офицера Федора Головина, служившего Петру I. В 1843-м имение приобрел литературный критик Сергей Аксаков.Он так проникся сельской жизнью, что написал книги "Записки об уженье рыбы", "Записки оружейного охотника Оренбургской губернии". И сказку "Аленький цветочек" сочинил тут. "Изначально он был "Оленькиным" — в честь внучки", — уточняет Елена Горбатенко.В 1870-м усадьбу у наследников Аксакова купил крупный промышленник и меценат Савва Мамонтов. "Богатый купец, влюбленный в искусство", как его называли, приглашал к себе молодых талантливых живописцев и скульпторов. Так сложился Абрамцевский художественный кружок.От Гоголя до ВрубеляОбязательно прогуляйтесь в сопровождении экскурсовода по комнатам главного господского дома.Вот кабинет, где Аксаков обсуждал литературу, охоту и рыбалку с таким же энтузиастом жизни на природе — писателем Иваном Тургеневым. А с актером Михаилом Щепкиным и художниками Алексеем Хомяковым и Юрием Самариным здесь велись споры о театре и искусстве.В мезонине подолгу гостил Николай Гоголь. Тут он приступил ко второму тому "Мертвых душ". В усадьбе сохранились письма и записки писателя.При Савве Мамонтове обычно собирались в Красной гостиной. "Там устраивали посиделки, учили итальянский язык, потому что все вдруг решили, что Данте лучше читать в оригинале", — рассказывает Елена Горбатенко.Стол в Красной гостиной накрыт необычной скатертью. По традиции каждый гость расписывался на ней мелком, а Елизавета Мамонтова потом вышивала автограф разноцветным шелком. Росчерк "Федя" — это молодой Шаляпин.На камине необычный экран — с иллюстрациями к сказке Пушкина о царе Салтане. "Очевидцы утверждали, что экран, расписанный Михаилом Врубелем, обладал необычным эффектом. Когда огонь в камине горел, казалось, что листья на дереве шевелятся, Царевна Лебедь плывет, а царь подмигивает", — говорит экскурсовод.Немецкий — сделанный на заказ — треугольный рояль звучал как клавесин. Елизавета Мамонтова великолепно исполняла Бетховена и Шумана. По всему дому развешаны портреты хозяев и гостей, картины.Кстати, Виктор Васнецов изобразил сына мецената, Андрея Мамонтова, в образе Алеши Поповича в "Трех богатырях" и сделал его главным героем полотна "Иван-царевич на Сером Волке".А дочь Мамонтовых, Веру, прославил Валентин Серов: она — та самая "Девочка с персиками". "Работа шла медленно, понадобилось 80 сеансов по два-три часа. Измученная Вера называла это экзекуцией", — объясняет Елена Горбатенко. Интерьер столовой на заднем плане картины почти не изменился.В Театральном зале при главном входе ставили спектакли. На них бывал двоюродный брат жены хозяина, режиссер Константин Алексеев, известный теперь всему миру под псевдонимом Станиславский. Сохранился занавес — его до сих пор используют на спектаклях и концертах.Что еще нужно увидеть в АбрамцевоАллеи усадьбы ведут к нескольким необычным постройкам.Справа от главного дома — студия-мастерская, возведенная в 1873 году по проекту Виктора Гартмана. Крыльцо и наличники декорированы деревянным орнаментом. Внутри — рисунки, керамика, вазы и камины с изразцами Врубеля.Рядом — монументальная "Скамья Врубеля" из майолики (обожженной глины, покрытой разноцветной глазурью). На плитке — сказочные птицы, невероятные цветы. Похожий затейливый орнамент можно увидеть в Москве на "Метрополе", "Национале" и Ярославском вокзале. Керамику для них делали на заводе Мамонтовых.Присесть на скамейку-диван в Абрамцево не получится: чтобы защитить конструкцию, ее окружили стеклянным павильоном. Слева от главного дома — баня-теремок. Правда, по назначению она использовалась только при Аксаковых и уже при Мамонтовых стала флигелем для гостей. Там собрана мебель, изготовленная по эскизам художницы Елены Поленовой, сестры Василия Поленова.На аллее из розовых кустов — "избушка на курьих ножках". На крыше этой беседки — резной конек, на фронтоне — сова и летучая мышь работы Васнецова.Тут же — действующая церковь Спаса Нерукотворного, построенная в 1881 году в аскетичном новгородском стиле. Ее проектировал Василий Поленов, Васнецов добавил декоративные элементы. Он же создал образ Богоматери для иконостаса и украсил клиросы орнаментами и бабочками.Главную икону храма — Спас Нерукотворный — написал Илья Репин. При входе в церковь посетителям выдают план, где указаны все авторы.Самое популярное место для селфи в Абрамцево — дуб-великан, посаженный в 1770-м. Диаметр ствола — около полутора метров. Этот долгожитель, как говорят в музее, помнит всех хозяев и гостей усадьбы.
https://ria.ru/20210713/muranovo-1740431395.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812062258_0:0:1107:830_1920x0_80_0_0_d3fc926b23d29248ef73cb8aef2781e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, василий поленов, сергей аксаков, иван тургенев, метрополь, достопримечательности, что посмотреть , куда поехать, куда сходить , московская область (подмосковье), маршруты - туризм, впечатления - туризм, куда поехать в выходные
Туризм, Туризм, Василий Поленов, Сергей Аксаков, Иван Тургенев, Метрополь, Достопримечательности, что посмотреть , куда поехать, куда сходить , Московская область (Подмосковье), Маршруты - Туризм, Впечатления - Туризм, куда поехать в выходные
08:00 28.08.2022
 

Баня-теремок и избушка Бабы-яги: секреты усадьбы Абрамцево

© РИА Новости / Мария СеливановаУсадьба Абрамцево. Кухня и главный дом
Усадьба Абрамцево. Кухня и главный дом - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Усадьба Абрамцево — идеальный маршрут для поездки на выходной день. Гуляя в тени аллей или по комнатам господского дома, размышляя о вечном в небольшой церкви или у вековых дубов, понимаешь, почему это место так любили известные художники, писатели и скульпторы. Здесь заряжаешься вдохновением. Где искать автограф Шаляпина, иконостас Васнецова и "Скамью Врубеля" — в материале РИА Новости.

Метаморфозы названия

"До середины XVIII века здесь была пустошь. Ее знали как Обрамково. С одной стороны усадьбы — река Воря, кругом — лес", — рассказывает экскурсовод Елена Горбатенко.
© Фото : Александр АндреевУсадьба Абрамцево
Усадьба Абрамцево - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : Александр Андреев
Усадьба Абрамцево
Особняк построили в 1750-м для отставного морского офицера Федора Головина, служившего Петру I. В 1843-м имение приобрел литературный критик Сергей Аксаков.
Он так проникся сельской жизнью, что написал книги "Записки об уженье рыбы", "Записки оружейного охотника Оренбургской губернии".
© РИА Новости / Мария СеливановаУсадьба Абрамцево. В одной из комнат
Усадьба Абрамцево. В одной из комнат
1 из 6
Усадьба Абрамцево. В одной из комнат
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаУсадьба Абрамцево. Комната Елизаветы Мамонтовой
Усадьба Абрамцево. Комната Елизаветы Мамонтовой
2 из 6
Усадьба Абрамцево. Комната Елизаветы Мамонтовой
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаУ входа в усадьбу Абрамцево
У входа в усадьбу Абрамцево
3 из 6
У входа в усадьбу Абрамцево
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаТерритория усадьбы Абрамцево
Территория усадьбы Абрамцево
4 из 6
Территория усадьбы Абрамцево
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаУсадьба Абрамцево. Кухня и главный дом
Усадьба Абрамцево. Кухня и главный дом
5 из 6
Усадьба Абрамцево. Кухня и главный дом
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Усадьба Абрамцево. Людская, в которой сейчас сувенирный магазин

Усадьба Абрамцево. Людская, в которой сейчас - сувенирный магазин
6 из 6

Усадьба Абрамцево. Людская, в которой сейчас сувенирный магазин

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 6
Усадьба Абрамцево. В одной из комнат
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 6
Усадьба Абрамцево. Комната Елизаветы Мамонтовой
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 6
У входа в усадьбу Абрамцево
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 6
Территория усадьбы Абрамцево
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 6
Усадьба Абрамцево. Кухня и главный дом
© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 6

Усадьба Абрамцево. Людская, в которой сейчас сувенирный магазин

© РИА Новости / Мария Селиванова
И сказку "Аленький цветочек" сочинил тут. "Изначально он был "Оленькиным" — в честь внучки", — уточняет Елена Горбатенко.
В 1870-м усадьбу у наследников Аксакова купил крупный промышленник и меценат Савва Мамонтов. "Богатый купец, влюбленный в искусство", как его называли, приглашал к себе молодых талантливых живописцев и скульпторов. Так сложился Абрамцевский художественный кружок.

От Гоголя до Врубеля

Обязательно прогуляйтесь в сопровождении экскурсовода по комнатам главного господского дома.
© РИА Новости / Мария СеливановаУсадьба Абрамцево. Веранда главного дома
Усадьба Абрамцево. Веранда главного дома - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Усадьба Абрамцево. Веранда главного дома
Вот кабинет, где Аксаков обсуждал литературу, охоту и рыбалку с таким же энтузиастом жизни на природе — писателем Иваном Тургеневым. А с актером Михаилом Щепкиным и художниками Алексеем Хомяковым и Юрием Самариным здесь велись споры о театре и искусстве.
В мезонине подолгу гостил Николай Гоголь. Тут он приступил ко второму тому "Мертвых душ". В усадьбе сохранились письма и записки писателя.
При Савве Мамонтове обычно собирались в Красной гостиной. "Там устраивали посиделки, учили итальянский язык, потому что все вдруг решили, что Данте лучше читать в оригинале", — рассказывает Елена Горбатенко.
© РИА НовостиУсадьба Абрамцево. В Красной гостиной
Усадьба Абрамцево. В Красной гостиной
1 из 3
Усадьба Абрамцево. В Красной гостиной
© РИА Новости
© РИА Новости / Мария СеливановаУсадьба Абрамцево. Красная гостиная
Усадьба Абрамцево. Красная гостиная
2 из 3
Усадьба Абрамцево. Красная гостиная
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаУсадьба Абрамцево. Необычные изразцы
Усадьба Абрамцево. Необычные изразцы
3 из 3
Усадьба Абрамцево. Необычные изразцы
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3
Усадьба Абрамцево. В Красной гостиной
© РИА Новости
2 из 3
Усадьба Абрамцево. Красная гостиная
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 3
Усадьба Абрамцево. Необычные изразцы
© РИА Новости / Мария Селиванова
Стол в Красной гостиной накрыт необычной скатертью. По традиции каждый гость расписывался на ней мелком, а Елизавета Мамонтова потом вышивала автограф разноцветным шелком. Росчерк "Федя" — это молодой Шаляпин.
На камине необычный экран — с иллюстрациями к сказке Пушкина о царе Салтане. "Очевидцы утверждали, что экран, расписанный Михаилом Врубелем, обладал необычным эффектом. Когда огонь в камине горел, казалось, что листья на дереве шевелятся, Царевна Лебедь плывет, а царь подмигивает", — говорит экскурсовод.
Немецкий — сделанный на заказ — треугольный рояль звучал как клавесин. Елизавета Мамонтова великолепно исполняла Бетховена и Шумана. По всему дому развешаны портреты хозяев и гостей, картины.
© РИА Новости / Мария СеливановаКартина в усадьбе Абрамцево
Картина в усадьбе Абрамцево
1 из 3
Картина в усадьбе Абрамцево
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаАбрамцево. Стол, за которым была написана картина "Девочка с персиками"
Абрамцево. Стол, за которым была написана картина Девочка с персиками
2 из 3
Абрамцево. Стол, за которым была написана картина "Девочка с персиками"
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Федоров-Давыдов / Перейти в фотобанк

Репродукция картины "Три богатыря". 1898 год. Холст. Масло. Художник Виктор Васнецов (1848-1926). Оригинал хранится в Государственной Третьяковской галерее

Картина Три богатыря
3 из 3

Репродукция картины "Три богатыря". 1898 год. Холст. Масло. Художник Виктор Васнецов (1848-1926). Оригинал хранится в Государственной Третьяковской галерее

© РИА Новости / Федоров-Давыдов
Перейти в фотобанк
1 из 3
Картина в усадьбе Абрамцево
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 3
Абрамцево. Стол, за которым была написана картина "Девочка с персиками"
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 3

Репродукция картины "Три богатыря". 1898 год. Холст. Масло. Художник Виктор Васнецов (1848-1926). Оригинал хранится в Государственной Третьяковской галерее

© РИА Новости / Федоров-Давыдов
Перейти в фотобанк
Кстати, Виктор Васнецов изобразил сына мецената, Андрея Мамонтова, в образе Алеши Поповича в "Трех богатырях" и сделал его главным героем полотна "Иван-царевич на Сером Волке".
А дочь Мамонтовых, Веру, прославил Валентин Серов: она — та самая "Девочка с персиками". "Работа шла медленно, понадобилось 80 сеансов по два-три часа. Измученная Вера называла это экзекуцией", — объясняет Елена Горбатенко. Интерьер столовой на заднем плане картины почти не изменился.
© РИА Новости / Мария СеливановаУсадьба Абрамцево. В театральном зале
Усадьба Абрамцево. В театральном зале
1 из 3
Усадьба Абрамцево. В театральном зале
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаТеатральный зал в усадьбе Абрамцево
Театральный зал в усадьбе Абрамцево
2 из 3
Театральный зал в усадьбе Абрамцево
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаУсадьба Абрамцево. Театральный зал
Усадьба Абрамцево. Театральный зал
3 из 3
Усадьба Абрамцево. Театральный зал
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3
Усадьба Абрамцево. В театральном зале
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 3
Театральный зал в усадьбе Абрамцево
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 3
Усадьба Абрамцево. Театральный зал
© РИА Новости / Мария Селиванова
В Театральном зале при главном входе ставили спектакли. На них бывал двоюродный брат жены хозяина, режиссер Константин Алексеев, известный теперь всему миру под псевдонимом Станиславский. Сохранился занавес — его до сих пор используют на спектаклях и концертах.

Что еще нужно увидеть в Абрамцево

Аллеи усадьбы ведут к нескольким необычным постройкам.
© РИА Новости / Мария СеливановаУсадьба Абрамцево. Студия-мастерская
Усадьба Абрамцево. Студия-мастерская
1 из 7
Усадьба Абрамцево. Студия-мастерская
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Усадьба Абрамцево. Предметы, представленные в студии-мастерской

Усадьба Абрамцево. Предметы, представленные в Студии-мастерской
2 из 7

Усадьба Абрамцево. Предметы, представленные в студии-мастерской

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаУсадьба Абрамцево. Предметы на кухне
Усадьба Абрамцево. Предметы на кухне
3 из 7
Усадьба Абрамцево. Предметы на кухне
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаУсадьба Абрамцево. Стул резной на кухне
Усадьба Абрамцево. Стул резной на кухне
4 из 7
Усадьба Абрамцево. Стул резной на кухне
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Усадьба Абрамцево. В студии-мастерской

Усадьба Абрамцево. В Студии-мастерской
5 из 7

Усадьба Абрамцево. В студии-мастерской

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Усадьба Абрамцево. Лавка в студии-мастерской

Усадьба Абрамцево. Лавка в Студии-мастерской
6 из 7

Усадьба Абрамцево. Лавка в студии-мастерской

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаУсадьба Абрамцево. Интерьер кухни
Усадьба Абрамцево. Интерьер кухни
7 из 7
Усадьба Абрамцево. Интерьер кухни
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 7
Усадьба Абрамцево. Студия-мастерская
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 7

Усадьба Абрамцево. Предметы, представленные в студии-мастерской

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 7
Усадьба Абрамцево. Предметы на кухне
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 7
Усадьба Абрамцево. Стул резной на кухне
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 7

Усадьба Абрамцево. В студии-мастерской

© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 7

Усадьба Абрамцево. Лавка в студии-мастерской

© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 7
Усадьба Абрамцево. Интерьер кухни
© РИА Новости / Мария Селиванова
Справа от главного дома — студия-мастерская, возведенная в 1873 году по проекту Виктора Гартмана. Крыльцо и наличники декорированы деревянным орнаментом. Внутри — рисунки, керамика, вазы и камины с изразцами Врубеля.
Рядом — монументальная "Скамья Врубеля" из майолики (обожженной глины, покрытой разноцветной глазурью). На плитке — сказочные птицы, невероятные цветы. Похожий затейливый орнамент можно увидеть в Москве на "Метрополе", "Национале" и Ярославском вокзале. Керамику для них делали на заводе Мамонтовых.
© РИА Новости / Мария Селиванова

Усадьба Абрамцево. Изразцы на "Скамье Врубеля"

Усадьба Абрамцево. Изразцы на скамье Врубеля
1 из 3

Усадьба Абрамцево. Изразцы на "Скамье Врубеля"

© РИА Новости / Мария Селиванова
© Фото : Александр АндреевУсадьба Абрамцево. "Скамья Врубеля"
Усадьба Абрамцево. Скамья Врубеля
2 из 3
Усадьба Абрамцево. "Скамья Врубеля"
© Фото : Александр Андреев
© РИА Новости / Мария Селиванова

Усадьба Абрамцево. Вид сбоку на "Скамью Врубеля"

Усадьба Абрамцево. Вид сбоку на скамью Врубеля
3 из 3

Усадьба Абрамцево. Вид сбоку на "Скамью Врубеля"

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3

Усадьба Абрамцево. Изразцы на "Скамье Врубеля"

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 3
Усадьба Абрамцево. "Скамья Врубеля"
© Фото : Александр Андреев
3 из 3

Усадьба Абрамцево. Вид сбоку на "Скамью Врубеля"

© РИА Новости / Мария Селиванова
Присесть на скамейку-диван в Абрамцево не получится: чтобы защитить конструкцию, ее окружили стеклянным павильоном.
Слева от главного дома — баня-теремок. Правда, по назначению она использовалась только при Аксаковых и уже при Мамонтовых стала флигелем для гостей. Там собрана мебель, изготовленная по эскизам художницы Елены Поленовой, сестры Василия Поленова.
На аллее из розовых кустов — "избушка на курьих ножках". На крыше этой беседки — резной конек, на фронтоне — сова и летучая мышь работы Васнецова.
© РИА Новости / Мария Селиванова

Усадьба Абрамцево. Интерьер бани-теремка

Усадьба Абрамцево. Интерьер Бани-теремка
1 из 3

Усадьба Абрамцево. Интерьер бани-теремка

© РИА Новости / Мария Селиванова
© Фото : Александр АндреевУсадьба Абрамцево. Баня-теремок
Усадьба Абрамцево. Баня-теремок
2 из 3
Усадьба Абрамцево. Баня-теремок
© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр АндреевУсадьба Абрамцево. "Избушка на курьих ножках"
Усадьба Абрамцево. Избушка на курьих ножках
3 из 3
Усадьба Абрамцево. "Избушка на курьих ножках"
© Фото : Александр Андреев
1 из 3

Усадьба Абрамцево. Интерьер бани-теремка

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 3
Усадьба Абрамцево. Баня-теремок
© Фото : Александр Андреев
3 из 3
Усадьба Абрамцево. "Избушка на курьих ножках"
© Фото : Александр Андреев
Тут же — действующая церковь Спаса Нерукотворного, построенная в 1881 году в аскетичном новгородском стиле. Ее проектировал Василий Поленов, Васнецов добавил декоративные элементы. Он же создал образ Богоматери для иконостаса и украсил клиросы орнаментами и бабочками.
© Фото : Александр АндреевУсадьба Абрамцево. Церковь Спаса Нерукотворного
Усадьба Абрамцево. Церковь Спаса Нерукотворного
1 из 3
Усадьба Абрамцево. Церковь Спаса Нерукотворного
© Фото : Александр Андреев
© РИА Новости / Мария СеливановаУсадьба Абрамцево. Люстра в церкви
Усадьба Абрамцево. Люстра в церкви
2 из 3
Усадьба Абрамцево. Люстра в церкви
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаВнутри церкви Спаса Нерукотворного в Абрамцево
Внутри церкви Спаса Нерукотворного в Абрамцево
3 из 3
Внутри церкви Спаса Нерукотворного в Абрамцево
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3
Усадьба Абрамцево. Церковь Спаса Нерукотворного
© Фото : Александр Андреев
2 из 3
Усадьба Абрамцево. Люстра в церкви
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 3
Внутри церкви Спаса Нерукотворного в Абрамцево
© РИА Новости / Мария Селиванова
Главную икону храма — Спас Нерукотворный — написал Илья Репин. При входе в церковь посетителям выдают план, где указаны все авторы.
© РИА Новости / Мария СеливановаАбрамцево. Знаменитый дуб
Абрамцево. Знаменитый дуб - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Абрамцево. Знаменитый дуб
Самое популярное место для селфи в Абрамцево — дуб-великан, посаженный в 1770-м. Диаметр ствола — около полутора метров. Этот долгожитель, как говорят в музее, помнит всех хозяев и гостей усадьбы.
Усадьбы Мураново - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля 2021, 08:00Туризм
Усадьба Мураново: настоящая dolce vita недалеко от столицы
 
ТуризмТуризмВасилий ПоленовСергей АксаковИван ТургеневМетропольДостопримечательностичто посмотретькуда поехатькуда сходитьМосковская область (Подмосковье)Маршруты - ТуризмВпечатления - Туризмкуда поехать в выходные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала