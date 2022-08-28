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Баня-теремок и избушка Бабы-яги: секреты усадьбы Абрамцево

Баня-теремок и избушка Бабы-яги: секреты усадьбы Абрамцево - РИА Новости, 28.08.2022

Баня-теремок и избушка Бабы-яги: секреты усадьбы Абрамцево

Усадьба Абрамцево — идеальный маршрут для поездки на выходной день. Гуляя в тени аллей или по комнатам господского дома, размышляя о вечном в небольшой церкви... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T08:00

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Усадьба Абрамцево — идеальный маршрут для поездки на выходной день. Гуляя в тени аллей или по комнатам господского дома, размышляя о вечном в небольшой церкви или у вековых дубов, понимаешь, почему это место так любили известные художники, писатели и скульпторы. Здесь заряжаешься вдохновением. Где искать автограф Шаляпина, иконостас Васнецова и "Скамью Врубеля" — в материале РИА Новости.Метаморфозы названия"До середины XVIII века здесь была пустошь. Ее знали как Обрамково. С одной стороны усадьбы — река Воря, кругом — лес", — рассказывает экскурсовод Елена Горбатенко.Особняк построили в 1750-м для отставного морского офицера Федора Головина, служившего Петру I. В 1843-м имение приобрел литературный критик Сергей Аксаков.Он так проникся сельской жизнью, что написал книги "Записки об уженье рыбы", "Записки оружейного охотника Оренбургской губернии". И сказку "Аленький цветочек" сочинил тут. "Изначально он был "Оленькиным" — в честь внучки", — уточняет Елена Горбатенко.В 1870-м усадьбу у наследников Аксакова купил крупный промышленник и меценат Савва Мамонтов. "Богатый купец, влюбленный в искусство", как его называли, приглашал к себе молодых талантливых живописцев и скульпторов. Так сложился Абрамцевский художественный кружок.От Гоголя до ВрубеляОбязательно прогуляйтесь в сопровождении экскурсовода по комнатам главного господского дома.Вот кабинет, где Аксаков обсуждал литературу, охоту и рыбалку с таким же энтузиастом жизни на природе — писателем Иваном Тургеневым. А с актером Михаилом Щепкиным и художниками Алексеем Хомяковым и Юрием Самариным здесь велись споры о театре и искусстве.В мезонине подолгу гостил Николай Гоголь. Тут он приступил ко второму тому "Мертвых душ". В усадьбе сохранились письма и записки писателя.При Савве Мамонтове обычно собирались в Красной гостиной. "Там устраивали посиделки, учили итальянский язык, потому что все вдруг решили, что Данте лучше читать в оригинале", — рассказывает Елена Горбатенко.Стол в Красной гостиной накрыт необычной скатертью. По традиции каждый гость расписывался на ней мелком, а Елизавета Мамонтова потом вышивала автограф разноцветным шелком. Росчерк "Федя" — это молодой Шаляпин.На камине необычный экран — с иллюстрациями к сказке Пушкина о царе Салтане. "Очевидцы утверждали, что экран, расписанный Михаилом Врубелем, обладал необычным эффектом. Когда огонь в камине горел, казалось, что листья на дереве шевелятся, Царевна Лебедь плывет, а царь подмигивает", — говорит экскурсовод.Немецкий — сделанный на заказ — треугольный рояль звучал как клавесин. Елизавета Мамонтова великолепно исполняла Бетховена и Шумана. По всему дому развешаны портреты хозяев и гостей, картины.Кстати, Виктор Васнецов изобразил сына мецената, Андрея Мамонтова, в образе Алеши Поповича в "Трех богатырях" и сделал его главным героем полотна "Иван-царевич на Сером Волке".А дочь Мамонтовых, Веру, прославил Валентин Серов: она — та самая "Девочка с персиками". "Работа шла медленно, понадобилось 80 сеансов по два-три часа. Измученная Вера называла это экзекуцией", — объясняет Елена Горбатенко. Интерьер столовой на заднем плане картины почти не изменился.В Театральном зале при главном входе ставили спектакли. На них бывал двоюродный брат жены хозяина, режиссер Константин Алексеев, известный теперь всему миру под псевдонимом Станиславский. Сохранился занавес — его до сих пор используют на спектаклях и концертах.Что еще нужно увидеть в АбрамцевоАллеи усадьбы ведут к нескольким необычным постройкам.Справа от главного дома — студия-мастерская, возведенная в 1873 году по проекту Виктора Гартмана. Крыльцо и наличники декорированы деревянным орнаментом. Внутри — рисунки, керамика, вазы и камины с изразцами Врубеля.Рядом — монументальная "Скамья Врубеля" из майолики (обожженной глины, покрытой разноцветной глазурью). На плитке — сказочные птицы, невероятные цветы. Похожий затейливый орнамент можно увидеть в Москве на "Метрополе", "Национале" и Ярославском вокзале. Керамику для них делали на заводе Мамонтовых.Присесть на скамейку-диван в Абрамцево не получится: чтобы защитить конструкцию, ее окружили стеклянным павильоном. Слева от главного дома — баня-теремок. Правда, по назначению она использовалась только при Аксаковых и уже при Мамонтовых стала флигелем для гостей. Там собрана мебель, изготовленная по эскизам художницы Елены Поленовой, сестры Василия Поленова.На аллее из розовых кустов — "избушка на курьих ножках". На крыше этой беседки — резной конек, на фронтоне — сова и летучая мышь работы Васнецова.Тут же — действующая церковь Спаса Нерукотворного, построенная в 1881 году в аскетичном новгородском стиле. Ее проектировал Василий Поленов, Васнецов добавил декоративные элементы. Он же создал образ Богоматери для иконостаса и украсил клиросы орнаментами и бабочками.Главную икону храма — Спас Нерукотворный — написал Илья Репин. При входе в церковь посетителям выдают план, где указаны все авторы.Самое популярное место для селфи в Абрамцево — дуб-великан, посаженный в 1770-м. Диаметр ствола — около полутора метров. Этот долгожитель, как говорят в музее, помнит всех хозяев и гостей усадьбы.

https://ria.ru/20210713/muranovo-1740431395.html

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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