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Специалисты заменили низкий пешеходный знак в Басманном районе Москвы - РИА Новости, 30.08.2022
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Специалисты заменили низкий пешеходный знак в Басманном районе Москвы
Специалисты заменили низкий пешеходный знак в Басманном районе Москвы - РИА Новости, 30.08.2022
Специалисты заменили низкий пешеходный знак в Басманном районе Москвы
Специалисты заменили низкий пешеходный знак в Басманном районе Москвы на стандартный, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-27T18:30
2022-08-30T14:35
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москва
общество
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Специалисты заменили низкий пешеходный знак в Басманном районе Москвы на стандартный, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в социальных сетях появились фотографии дорожного знака пешеходного перехода, который немного превышал рост 7-8-летнего ребёнка. Пользователи отмечали, что знак расположен в Басманном районе Москвы. После публикаций столичный комплекс городского хозяйства сообщил в своем Telegram-канале, что установка знака такого размера была хулиганством неустановленных лиц, которые самовольно вставили его в готовящееся под установку основание."Установили дорожные знаки у входа в сад Баумана в Басманном районе ЦАО", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
18:30 27.08.2022 (обновлено: 14:35 30.08.2022)
 

Специалисты заменили низкий пешеходный знак в Басманном районе Москвы

© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство МосквыПешеходный знак в Басманном районе Москвы
Пешеходный знак в Басманном районе Москвы - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Специалисты заменили низкий пешеходный знак в Басманном районе Москвы на стандартный, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее в социальных сетях появились фотографии дорожного знака пешеходного перехода, который немного превышал рост 7-8-летнего ребёнка. Пользователи отмечали, что знак расположен в Басманном районе Москвы. После публикаций столичный комплекс городского хозяйства сообщил в своем Telegram-канале, что установка знака такого размера была хулиганством неустановленных лиц, которые самовольно вставили его в готовящееся под установку основание.
"Установили дорожные знаки у входа в сад Баумана в Басманном районе ЦАО", - говорится в сообщении.
Работы по замене низкого пешеходного знака в Басманном районе Москвы на стандартный - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 15:30Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Низкий дорожный знак в Басманном районе - хулиганство неустановленных лиц
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваОбществоКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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