https://ria.ru/20220827/znak-1813146742.html

Специалисты заменили низкий пешеходный знак в Басманном районе Москвы

Специалисты заменили низкий пешеходный знак в Басманном районе Москвы - РИА Новости, 30.08.2022

Специалисты заменили низкий пешеходный знак в Басманном районе Москвы

Специалисты заменили низкий пешеходный знак в Басманном районе Москвы на стандартный, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-27T18:30

2022-08-27T18:30

2022-08-30T14:35

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Специалисты заменили низкий пешеходный знак в Басманном районе Москвы на стандартный, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в социальных сетях появились фотографии дорожного знака пешеходного перехода, который немного превышал рост 7-8-летнего ребёнка. Пользователи отмечали, что знак расположен в Басманном районе Москвы. После публикаций столичный комплекс городского хозяйства сообщил в своем Telegram-канале, что установка знака такого размера была хулиганством неустановленных лиц, которые самовольно вставили его в готовящееся под установку основание."Установили дорожные знаки у входа в сад Баумана в Басманном районе ЦАО", - говорится в сообщении.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы