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Специалисты заменили низкий пешеходный знак в Басманном районе Москвы
Специалисты заменили низкий пешеходный знак в Басманном районе Москвы - РИА Новости, 30.08.2022
Специалисты заменили низкий пешеходный знак в Басманном районе Москвы
Специалисты заменили низкий пешеходный знак в Басманном районе Москвы на стандартный, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-27T18:30
2022-08-27T18:30
2022-08-30T14:35
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Специалисты заменили низкий пешеходный знак в Басманном районе Москвы на стандартный, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в социальных сетях появились фотографии дорожного знака пешеходного перехода, который немного превышал рост 7-8-летнего ребёнка. Пользователи отмечали, что знак расположен в Басманном районе Москвы. После публикаций столичный комплекс городского хозяйства сообщил в своем Telegram-канале, что установка знака такого размера была хулиганством неустановленных лиц, которые самовольно вставили его в готовящееся под установку основание."Установили дорожные знаки у входа в сад Баумана в Басманном районе ЦАО", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы