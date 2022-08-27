https://ria.ru/20220827/zhara-1812483682.html

Москвичей предупредили о 32-градусной жаре

Москвичей предупредили о 32-градусной жаре - РИА Новости, 27.08.2022

Москвичей предупредили о 32-градусной жаре

Облачная погода, без осадков, местами запах гари и смог, до плюс 32 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T09:55

2022-08-27T09:55

2022-08-27T10:10

общество

москва

московская область (подмосковье)

природные пожары в россии

погода

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Облачная погода, без осадков, местами запах гари и смог, до плюс 32 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что сегодня погоду в столице продолжит формировать северо-западная периферия обширного антициклона."В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков, местами, к сожалению, вновь возможны ухудшения видимости и качества воздуха из-за дыма лесных пожаров, так как ветер юго-восточный, скорость его до 8 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 30-32 градусов в Москве и плюс 28-33 градусов в Подмосковье, это на 7-8 градусов выше климатической нормы", - сказал Леус.Также Леус добавил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показатели барометров составят 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.Как передают корреспонденты РИА Новости сильный запах гари и смог накрыли северо-восток столицы в районах Ростокино, Свиблово, Бабушкинский, Ярославский, восток в районах Перово и Сокольники, а также центр в районах Басманный и Мещанский. На юго-западе в районе Коньково и на юге столицы ухудшения видимости и запаха не наблюдается.

https://ria.ru/20220826/pogoda-1812218837.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), природные пожары в россии, погода