https://ria.ru/20220827/zerno-1812486293.html

Три судна с зерном в пятницу вышли из украинских портов

Три судна с зерном в пятницу вышли из украинских портов - РИА Новости, 27.08.2022

Три судна с зерном в пятницу вышли из украинских портов

Три судна с зерном вышли из украинских портов в субботу в рамках "продуктовой сделки", говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T10:18

2022-08-27T10:18

2022-08-27T10:18

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россия

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АНКАРА, 27 авг – РИА Новости. Три судна с зерном вышли из украинских портов в субботу в рамках "продуктовой сделки", говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.В пятницу МИД РФ информировал, что уже 39 судов воспользовались черноморским коридором для вывоза продовольствия."Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправились еще три судна с зерновыми грузами", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства в Twitter.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220827/zerno-1812483304.html

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стамбул

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Варвара Скокшина

экономика, россия, турция, стамбул