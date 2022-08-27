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Три судна с зерном в пятницу вышли из украинских портов - РИА Новости, 27.08.2022
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Три судна с зерном в пятницу вышли из украинских портов
Три судна с зерном в пятницу вышли из украинских портов - РИА Новости, 27.08.2022
Три судна с зерном в пятницу вышли из украинских портов
Три судна с зерном вышли из украинских портов в субботу в рамках "продуктовой сделки", говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T10:18
2022-08-27T10:18
экономика
россия
турция
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АНКАРА, 27 авг – РИА Новости. Три судна с зерном вышли из украинских портов в субботу в рамках "продуктовой сделки", говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.В пятницу МИД РФ информировал, что уже 39 судов воспользовались черноморским коридором для вывоза продовольствия."Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправились еще три судна с зерновыми грузами", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства в Twitter.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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экономика, россия, турция, стамбул
Экономика, Россия, Турция, Стамбул
10:18 27.08.2022
 
Три судна с зерном в пятницу вышли из украинских портов

Три судна с зерном в пятницу вышли из украинских портов в рамках "продуктовой сделки"

© Фото : Министерство инфраструктуры Украины Судно RAHMI YAGGI в порту Черноморска
Судно RAHMI YAGGI в порту Черноморска - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© Фото : Министерство инфраструктуры Украины
Судно RAHMI YAGGI в порту Черноморска. Архивное фото
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АНКАРА, 27 авг – РИА Новости. Три судна с зерном вышли из украинских портов в субботу в рамках "продуктовой сделки", говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.
В пятницу МИД РФ информировал, что уже 39 судов воспользовались черноморским коридором для вывоза продовольствия.
"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправились еще три судна с зерновыми грузами", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства в Twitter.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 09:33В мире
Зеленский: Украина экспортировала миллион тонн зерна по продуктовой сделке
 
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