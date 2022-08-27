https://ria.ru/20220827/zaporozhe-1812614435.html
NYT: МАГАТЭ сформировало миссию для посещения Запорожской АЭС
NYT: МАГАТЭ сформировало миссию для посещения Запорожской АЭС - РИА Новости, 27.08.2022
NYT: МАГАТЭ сформировало миссию для посещения Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии определило группу экспертов для посещения крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, пишет The New York Times. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T20:30
2022-08-27T20:30
2022-08-27T23:31
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
магатэ
энергодар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263111_0:270:2984:1949_1920x0_80_0_0_7b962482822e92c2bbd3706432600a6e.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии определило группу экспертов для посещения крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, пишет The New York Times.В список МАГАТЭ, с которым ознакомилась газета, вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран. Среди членов делегации — руководитель организации, аргентинец Рафаэль Мариано Гросси. Представителей США и Великобритании в составе миссии нет. NYT утверждает, что визит планируется на следующей неделе.В штаб-квартире МАГАТЭ в Вене от комментариев отказались, но подтвердили, что идут "активные консультации" по поводу отправки миссии.На этой неделе руководитель агентства сообщал, что делегация прибудет на ЗАЭС "в ближайшие дни".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это нужно, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220827/zaes-1812520602.html
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263111_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_3f47aa53ff507de5a1aa8ead63fb67fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская аэс, магатэ, энергодар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Энергодар