https://ria.ru/20220827/zaporozhe-1812614435.html

NYT: МАГАТЭ сформировало миссию для посещения Запорожской АЭС

NYT: МАГАТЭ сформировало миссию для посещения Запорожской АЭС - РИА Новости, 27.08.2022

NYT: МАГАТЭ сформировало миссию для посещения Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии определило группу экспертов для посещения крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, пишет The New York Times. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T20:30

2022-08-27T20:30

2022-08-27T23:31

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская аэс

магатэ

энергодар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263111_0:270:2984:1949_1920x0_80_0_0_7b962482822e92c2bbd3706432600a6e.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии определило группу экспертов для посещения крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, пишет The New York Times.В список МАГАТЭ, с которым ознакомилась газета, вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран. Среди членов делегации — руководитель организации, аргентинец Рафаэль Мариано Гросси. Представителей США и Великобритании в составе миссии нет. NYT утверждает, что визит планируется на следующей неделе.В штаб-квартире МАГАТЭ в Вене от комментариев отказались, но подтвердили, что идут "активные консультации" по поводу отправки миссии.На этой неделе руководитель агентства сообщал, что делегация прибудет на ЗАЭС "в ближайшие дни".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это нужно, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220827/zaes-1812520602.html

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, запорожская аэс, магатэ, энергодар