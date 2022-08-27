https://ria.ru/20220827/zaes-1812522498.html

Зеленский обстрелами ЗАЭС шантажирует Запад, заявили в Госдуме

Зеленский обстрелами ЗАЭС шантажирует Запад, заявили в Госдуме - РИА Новости, 27.08.2022

Зеленский обстрелами ЗАЭС шантажирует Запад, заявили в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин полагает, что на Западе могут быть недовольны Владимиром Зеленским в связи с обстрелами Запорожской... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T13:44

2022-08-27T13:44

2022-08-27T13:44

в мире

дмитрий медведев

валерий залужный

европа

днепр (город)

энергодар

запорожская аэс

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин полагает, что на Западе могут быть недовольны Владимиром Зеленским в связи с обстрелами Запорожской АЭС и "отказаться" от него.Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что сценариев развития ситуации на Украине "всего полтора": достижение всех целей специальной военной операции РФ и признания ее итогов Киевом или военный переворот на Украине и последующее признание итогов спецоперации. Западные СМИ в последнее время муссируют сообщения экспертов и источников о том, что главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный может стать новым украинским лидером. Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главкома, так как не желает "иметь конкурента во время празднования победы Украины"."Полагаю, что обстрелы Запорожской АЭС, например, могут иметь и другие толкования: шантажировать не только Россию этими обстрелами, но и Запад. Это, конечно, не может вызывать удовольствие у "хозяев", - сказал Затулин РИА Новости.Парламентарий отметил, что несмотря на созданный усилиями западных стран "ореол" Зеленского и его легитимное избрание два года назад, "Запад может отказаться от кого угодно - и отказывается".ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://radiosputnik.ria.ru/20220827/m777-1812520156.html

https://ria.ru/20220827/ukraina-1812335820.html

европа

днепр (город)

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дмитрий медведев, валерий залужный, европа, днепр (город), энергодар, запорожская аэс, владимир зеленский