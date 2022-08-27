Зеленский обстрелами ЗАЭС шантажирует Запад, заявили в Госдуме
Депутат Затулин считает, что Запад может быть недовольны Зеленским из-за обстрелов ЗАЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин полагает, что на Западе могут быть недовольны Владимиром Зеленским в связи с обстрелами Запорожской АЭС и "отказаться" от него.
Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что сценариев развития ситуации на Украине "всего полтора": достижение всех целей специальной военной операции РФ и признания ее итогов Киевом или военный переворот на Украине и последующее признание итогов спецоперации. Западные СМИ в последнее время муссируют сообщения экспертов и источников о том, что главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный может стать новым украинским лидером. Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главкома, так как не желает "иметь конкурента во время празднования победы Украины".
"Полагаю, что обстрелы Запорожской АЭС, например, могут иметь и другие толкования: шантажировать не только Россию этими обстрелами, но и Запад. Это, конечно, не может вызывать удовольствие у "хозяев", - сказал Затулин РИА Новости.
Парламентарий отметил, что несмотря на созданный усилиями западных стран "ореол" Зеленского и его легитимное избрание два года назад, "Запад может отказаться от кого угодно - и отказывается".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.