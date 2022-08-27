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Подача энергии с ЗАЭС на подконтрольную Киеву территорию возобновилась - РИА Новости, 27.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/zaes-1812520602.html
Подача энергии с ЗАЭС на подконтрольную Киеву территорию возобновилась
Подача энергии с ЗАЭС на подконтрольную Киеву территорию возобновилась - РИА Новости, 27.08.2022
Подача энергии с ЗАЭС на подконтрольную Киеву территорию возобновилась
Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС на данный момент выдают электроэнергию, которая поставляется на освобожденные и подконтрольные Киеву территории,... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T13:26
2022-08-27T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС на данный момент выдают электроэнергию, которая поставляется на освобожденные и подконтрольные Киеву территории, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов."Пятый и шестой энергоблоки в работе. Работают не на полную мощность. Электроэнергия поставляется по обе стороны Днепра (как на подконтрольную Киеву территорию, правый берег, так и на освобожденные территории, левый берег – ред.)", - сказал Рогов РИА Новости.Представитель администрации области Владимир Рогов ранее сообщил, что утром в субботу произошел артиллерийский обстрел Энергодара. Власти города сообщили, что пять ударов было нанесено по территории станции.
https://ria.ru/20220827/zaes-1812515592.html
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в мире, украина, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская АЭС
13:26 27.08.2022 (обновлено: 13:29 27.08.2022)
 
Подача энергии с ЗАЭС на подконтрольную Киеву территорию возобновилась

Рогов: подача электроэнергии с ЗАЭС на подконтрольную Киеву территорию возобновилась

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС на данный момент выдают электроэнергию, которая поставляется на освобожденные и подконтрольные Киеву территории, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.
"Пятый и шестой энергоблоки в работе. Работают не на полную мощность. Электроэнергия поставляется по обе стороны Днепра (как на подконтрольную Киеву территорию, правый берег, так и на освобожденные территории, левый берег – ред.)", - сказал Рогов РИА Новости.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 12:48Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки трижды обстреляли Запорожскую АЭС
Представитель администрации области Владимир Рогов ранее сообщил, что утром в субботу произошел артиллерийский обстрел Энергодара. Власти города сообщили, что пять ударов было нанесено по территории станции.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская АЭС
 
 
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