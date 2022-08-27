https://ria.ru/20220827/zaes-1812520602.html

Подача энергии с ЗАЭС на подконтрольную Киеву территорию возобновилась

Подача энергии с ЗАЭС на подконтрольную Киеву территорию возобновилась - РИА Новости, 27.08.2022

Подача энергии с ЗАЭС на подконтрольную Киеву территорию возобновилась

Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС на данный момент выдают электроэнергию, которая поставляется на освобожденные и подконтрольные Киеву территории,... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T13:26

2022-08-27T13:26

2022-08-27T13:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС на данный момент выдают электроэнергию, которая поставляется на освобожденные и подконтрольные Киеву территории, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов."Пятый и шестой энергоблоки в работе. Работают не на полную мощность. Электроэнергия поставляется по обе стороны Днепра (как на подконтрольную Киеву территорию, правый берег, так и на освобожденные территории, левый берег – ред.)", - сказал Рогов РИА Новости.Представитель администрации области Владимир Рогов ранее сообщил, что утром в субботу произошел артиллерийский обстрел Энергодара. Власти города сообщили, что пять ударов было нанесено по территории станции.

https://ria.ru/20220827/zaes-1812515592.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, запорожская аэс