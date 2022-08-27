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Украинские войска за сутки трижды обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 27.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска за сутки трижды обстреляли Запорожскую АЭС
Украинские войска за сутки трижды обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 27.08.2022
Украинские войска за сутки трижды обстреляли Запорожскую АЭС
Киевский режим продолжает акции "ядерного терроризма" на Запорожской атомной электростанции - за сутки территория станции была обстреляна трижды, всего выпущено РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T12:48
2022-08-27T13:09
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Киевский режим продолжает акции "ядерного терроризма" на Запорожской атомной электростанции - за сутки территория станции была обстреляна трижды, всего выпущено 17 артиллерийских снарядов, заявили в субботу в Минобороны России."За прошедшие сутки артиллерийскими подразделениями ВСУ территория станции обстреляна трижды. Всего было выпущено 17 снарядов, четыре из которых попали по крыше спецкорпуса № 1, где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом фирмы "ВестингХаус". Еще 10 снарядов разорвались в 30 метрах от сухого хранилища отработанного ядерного топлива и три – разорвались в районе спецкорпуса № 2, в котором находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы "ТВЭЛ" и хранилище твердых радиоактивных отходов", - сообщает ведомство.Радиационная обстановка на ЗАЭС после обстрелов остается в норме, добавили в Минобороны."Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме. Контроль технического состояния атомной станции и обеспечение ее функционирования выполняется штатным техническим персоналом. Российским специализированным воинским формированием осуществляется охрана внешнего периметра станции. Тяжелых вооружений в районе атомной станции нет", - сообщили в МО.
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в мире, украина, россия, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Запорожская АЭС
12:48 27.08.2022 (обновлено: 13:09 27.08.2022)
 
Украинские войска за сутки трижды обстреляли Запорожскую АЭС

Минобороны: украинские войска за сутки трижды обстреляли Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре . Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Киевский режим продолжает акции "ядерного терроризма" на Запорожской атомной электростанции - за сутки территория станции была обстреляна трижды, всего выпущено 17 артиллерийских снарядов, заявили в субботу в Минобороны России.
"За прошедшие сутки артиллерийскими подразделениями ВСУ территория станции обстреляна трижды. Всего было выпущено 17 снарядов, четыре из которых попали по крыше спецкорпуса № 1, где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом фирмы "ВестингХаус". Еще 10 снарядов разорвались в 30 метрах от сухого хранилища отработанного ядерного топлива и три – разорвались в районе спецкорпуса № 2, в котором находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы "ТВЭЛ" и хранилище твердых радиоактивных отходов", - сообщает ведомство.
Радиационная обстановка на ЗАЭС после обстрелов остается в норме, добавили в Минобороны.
"Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме. Контроль технического состояния атомной станции и обеспечение ее функционирования выполняется штатным техническим персоналом. Российским специализированным воинским формированием осуществляется охрана внешнего периметра станции. Тяжелых вооружений в районе атомной станции нет", - сообщили в МО.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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