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Украинские войска за сутки трижды обстреляли Запорожскую АЭС

Украинские войска за сутки трижды обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 27.08.2022

Украинские войска за сутки трижды обстреляли Запорожскую АЭС

Киевский режим продолжает акции "ядерного терроризма" на Запорожской атомной электростанции - за сутки территория станции была обстреляна трижды, всего выпущено РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T12:48

2022-08-27T12:48

2022-08-27T13:09

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Киевский режим продолжает акции "ядерного терроризма" на Запорожской атомной электростанции - за сутки территория станции была обстреляна трижды, всего выпущено 17 артиллерийских снарядов, заявили в субботу в Минобороны России."За прошедшие сутки артиллерийскими подразделениями ВСУ территория станции обстреляна трижды. Всего было выпущено 17 снарядов, четыре из которых попали по крыше спецкорпуса № 1, где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом фирмы "ВестингХаус". Еще 10 снарядов разорвались в 30 метрах от сухого хранилища отработанного ядерного топлива и три – разорвались в районе спецкорпуса № 2, в котором находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы "ТВЭЛ" и хранилище твердых радиоактивных отходов", - сообщает ведомство.Радиационная обстановка на ЗАЭС после обстрелов остается в норме, добавили в Минобороны."Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме. Контроль технического состояния атомной станции и обеспечение ее функционирования выполняется штатным техническим персоналом. Российским специализированным воинским формированием осуществляется охрана внешнего периметра станции. Тяжелых вооружений в районе атомной станции нет", - сообщили в МО.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, запорожская аэс