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Запад на конференции ДНЯО не осудил обстрелы ЗАЭС со стороны Украины

Запад на конференции ДНЯО не осудил обстрелы ЗАЭС со стороны Украины - РИА Новости, 27.08.2022

Запад на конференции ДНЯО не осудил обстрелы ЗАЭС со стороны Украины

США, ЕС и поддерживающие их страны на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не осудили ударов Киева по Запорожской АЭС,... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T06:12

2022-08-27T06:12

2022-08-27T06:13

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ООН, 27 авг – РИА Новости. США, ЕС и поддерживающие их страны на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не осудили ударов Киева по Запорожской АЭС, однако призвали при этом Россию покинуть станцию.Ранее Конференция не смогла принять итоговый документ из-за расхождений сторон. Западные государства обвинили в этом Россию. Москва в свою очередь уличила Запад в политизированности позиции и лживых заявлениях по Украине.Постпред Франции на конференции по разоружению Янн Хванг зачитал заявление от имени США, ЕС, Японии, Великобритании, Турции, Латвии, Украины, Грузии, Франции и ряда других стран. Подписанты заявления осудили спецоперацию России на Украине, хотя этот вопрос не имеет отношения к проблематике ДНЯО.При этом ранее замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов уже заявлял, что утверждения о том, что российские ядерные силы приведены в состояние повышенной боеготовности, не соответствуют действительности. Он напомнил, что президент России Владимир Путин приказал временно перевести силы сдерживания на особой режим дежурства, что означает переход смен пунктов управления стратегическими силами к несению дежурства усиленным составомАвторы заявления также обвинили в нарушении Будапештского меморандума. Они также потребовали, чтобы Россия "немедленно вывела свои вооруженные силы с Украины и передала полный контроль над ЗАЭС, а также над всеми ядерными объектами… соответствующим украинским властям". При этом эти страны ни слова не сказали об обстрелах ЗАЭС со стороны Киева.

https://ria.ru/20220827/konferentsiya-1812458473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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