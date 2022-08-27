https://ria.ru/20220827/zaderzhanie-1812497220.html

В Тюменской области задержали девушку-подростка по делу об избиении мужчины

В Тюменской области задержали девушку-подростка по делу об избиении мужчины - РИА Новости, 27.08.2022

В Тюменской области задержали девушку-подростка по делу об избиении мужчины

Одну из трех девушек-подростков, подозреваемых в избиении мужчины на железнодорожной станции Вагай Тюменской области, задержали, решается вопрос об избрании в... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T11:34

2022-08-27T11:34

2022-08-27T11:34

происшествия

тюменская область

россия

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ТЮМЕНЬ, 27 авг – РИА Новости. Одну из трех девушек-подростков, подозреваемых в избиении мужчины на железнодорожной станции Вагай Тюменской области, задержали, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области.По версии следствия, 20 августа между девушками 2005, 2006 и 2007 годов рождения и мужчиной 1986 года рождения в здании железнодорожного вокзала станции Вагай Омутинского района произошел конфликт, в результате девочки избили мужчину. Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 3 ст.111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц."Несовершеннолетняя 2007 г.р. задержана в порядке ст.91 УПК РФ. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщает пресс-служба ведомства.В рамках расследования преступления сотрудники СКР провели осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего.Относительно мужчины СУСК сообщает, что его били руками и ногами по голове и телу, потерпевший доставлен в медицинское учреждение, где ему проведена операция, по настоящее время оказывается вся необходимая помощь.

https://radiosputnik.ria.ru/20220825/draka-1812115286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тюменская область, россия