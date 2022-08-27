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В Тюменской области задержали девушку-подростка по делу об избиении мужчины - РИА Новости, 27.08.2022
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В Тюменской области задержали девушку-подростка по делу об избиении мужчины
В Тюменской области задержали девушку-подростка по делу об избиении мужчины - РИА Новости, 27.08.2022
В Тюменской области задержали девушку-подростка по делу об избиении мужчины
Одну из трех девушек-подростков, подозреваемых в избиении мужчины на железнодорожной станции Вагай Тюменской области, задержали, решается вопрос об избрании в... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T11:34
2022-08-27T11:34
происшествия
тюменская область
россия
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ТЮМЕНЬ, 27 авг – РИА Новости. Одну из трех девушек-подростков, подозреваемых в избиении мужчины на железнодорожной станции Вагай Тюменской области, задержали, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области.По версии следствия, 20 августа между девушками 2005, 2006 и 2007 годов рождения и мужчиной 1986 года рождения в здании железнодорожного вокзала станции Вагай Омутинского района произошел конфликт, в результате девочки избили мужчину. Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 3 ст.111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц."Несовершеннолетняя 2007 г.р. задержана в порядке ст.91 УПК РФ. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщает пресс-служба ведомства.В рамках расследования преступления сотрудники СКР провели осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего.Относительно мужчины СУСК сообщает, что его били руками и ногами по голове и телу, потерпевший доставлен в медицинское учреждение, где ему проведена операция, по настоящее время оказывается вся необходимая помощь.
https://radiosputnik.ria.ru/20220825/draka-1812115286.html
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происшествия, тюменская область, россия
Происшествия, Тюменская область, Россия
11:34 27.08.2022
 
В Тюменской области задержали девушку-подростка по делу об избиении мужчины

В Тюменской области задержали девушку-подростка по делу об избиении мужчины на вокзале

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТЮМЕНЬ, 27 авг – РИА Новости. Одну из трех девушек-подростков, подозреваемых в избиении мужчины на железнодорожной станции Вагай Тюменской области, задержали, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области.
По версии следствия, 20 августа между девушками 2005, 2006 и 2007 годов рождения и мужчиной 1986 года рождения в здании железнодорожного вокзала станции Вагай Омутинского района произошел конфликт, в результате девочки избили мужчину. Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 3 ст.111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц.
"Несовершеннолетняя 2007 г.р. задержана в порядке ст.91 УПК РФ. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках расследования преступления сотрудники СКР провели осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего.
Относительно мужчины СУСК сообщает, что его били руками и ногами по голове и телу, потерпевший доставлен в медицинское учреждение, где ему проведена операция, по настоящее время оказывается вся необходимая помощь.
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