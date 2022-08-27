https://ria.ru/20220827/yaponiya-1812527121.html

Захарова: США подталкивают Японию к отказу от ограничений в военной сфере

Захарова: США подталкивают Японию к отказу от ограничений в военной сфере - РИА Новости, 27.08.2022

Захарова: США подталкивают Японию к отказу от ограничений в военной сфере

Вашингтон устами своего посла открыто подталкивает Японию к полному отказу от ограничений в военной сфере, которые закреплены в конституции страны, заявила... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T14:24

2022-08-27T14:24

2022-08-27T14:24

в мире

япония

министерство обороны японии

фумио кисида

японское море

мария захарова

сша

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вашингтон устами своего посла открыто подталкивает Японию к полному отказу от ограничений в военной сфере, которые закреплены в конституции страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания главы дипмиссии США в Токио Ричарда Эмануэля."Эмануэль всячески расхваливает предложение премьер-министра Японии Фумио Кисиды о значительном увеличении как оборонного бюджета страны, так и ее военного потенциала. Ранее глава правительства допускал возможность нанесения превентивных ударов по базам противника в рамках пересмотра национальной оборонной стратегии. Вместо сдерживания подобных реваншистских настроений токийской элиты Вашингтон устами своего посла открыто подталкивает Японию к полному отказу от ограничений в военной сфере, которые закреплены в Конституции страны", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее газета "Иомиури" распространила информацию о том, что правительство Японии рассматривает возможность довести число крылатых ракет большой дальности, стоящих на вооружении Сил самообороны страны, до тысяч на фоне усугубления ситуации по безопасности в азиатском регионе. Как ожидается, первые ракеты большой дальности могут быть приняты на вооружение уже в 2024 году, что на два года раньше первоначальных планов. Для этого министерство обороны Японии планирует создать систему инвестиционной поддержки компаний, выполняющих оборонные заказы, что будет включено в проект бюджета на 2023 финансовый год, который начнется 1 апреля 2023 года.Ранее издание сообщало о том, что правительство Японии рассматривает возможность оснащения двух новых военных кораблей с боевой информационно-управляющей системой Aegis, которая способна перехватывать атаки с воздуха, управляемыми крылатыми ракетами большой дальности. Предполагается, что новые эсминцы будут курсировать в Японском море на постоянной основе для отслеживания возможных пусков ракет КНДР.

https://ria.ru/20220821/rakety-1811064409.html

https://ria.ru/20220819/yaponiya-1810663950.html

япония

японское море

сша

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в мире, япония, министерство обороны японии, фумио кисида, японское море, мария захарова, сша