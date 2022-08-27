https://ria.ru/20220827/vykhodnoy-1812470689.html
В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем
В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем - РИА Новости, 27.08.2022
В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил Минтруду сделать День знаний, 1 сентября, выходным днем. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T08:07
2022-08-27T08:07
2022-08-27T14:37
общество
россия
день знаний
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил Минтруду сделать День знаний, 1 сентября, выходным днем."Обратился в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с предложением сделать 1 сентября выходным днем", — сказал политик РИА Новости.По его словам, для многих россиян 1 сентября становится "настоящей эстафетой", когда родителям нужно подготовить ребенка к школе, успеть на работу и отметить праздник."Со стороны государства мы должны акцентировать внимание, чтобы такого рода желание родителей поощрялось, а где-то выходной день был стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребенку, и не только первокласснику", — отметил он.Депутат считает, что "в вопросе укрепления семьи и традиционных ценностей мы должны обращать внимание на важные даты в графике миллионов граждан".
https://ria.ru/20220513/vykhodnoy-1788435993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, день знаний
Общество, Россия, День знаний
08:07 27.08.2022 (обновлено: 14:37 27.08.2022)
В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем
Депутат Госдумы Хамзаев обратился в Минтруд с предложением сделать 1 сентября выходным
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил Минтруду сделать День знаний, 1 сентября, выходным днем.
"Обратился в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
с предложением сделать 1 сентября выходным днем", — сказал политик РИА Новости.
По его словам, для многих россиян 1 сентября становится "настоящей эстафетой", когда родителям нужно подготовить ребенка к школе, успеть на работу и отметить праздник.
"Со стороны государства мы должны акцентировать внимание, чтобы такого рода желание родителей поощрялось, а где-то выходной день был стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребенку, и не только первокласснику", — отметил он.
Депутат считает, что "в вопросе укрепления семьи и традиционных ценностей мы должны обращать внимание на важные даты в графике миллионов граждан".