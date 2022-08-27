https://ria.ru/20220827/vykhodnoy-1812470689.html

В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем

В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем - РИА Новости, 27.08.2022

В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил Минтруду сделать День знаний, 1 сентября, выходным днем. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T08:07

2022-08-27T08:07

2022-08-27T14:37

общество

россия

день знаний

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил Минтруду сделать День знаний, 1 сентября, выходным днем."Обратился в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с предложением сделать 1 сентября выходным днем", — сказал политик РИА Новости.По его словам, для многих россиян 1 сентября становится "настоящей эстафетой", когда родителям нужно подготовить ребенка к школе, успеть на работу и отметить праздник."Со стороны государства мы должны акцентировать внимание, чтобы такого рода желание родителей поощрялось, а где-то выходной день был стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребенку, и не только первокласснику", — отметил он.Депутат считает, что "в вопросе укрепления семьи и традиционных ценностей мы должны обращать внимание на важные даты в графике миллионов граждан".

https://ria.ru/20220513/vykhodnoy-1788435993.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, день знаний