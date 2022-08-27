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В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем - РИА Новости, 27.08.2022
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В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем
В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем - РИА Новости, 27.08.2022
В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил Минтруду сделать День знаний, 1 сентября, выходным днем. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T08:07
2022-08-27T14:37
общество
россия
день знаний
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил Минтруду сделать День знаний, 1 сентября, выходным днем."Обратился в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с предложением сделать 1 сентября выходным днем", — сказал политик РИА Новости.По его словам, для многих россиян 1 сентября становится "настоящей эстафетой", когда родителям нужно подготовить ребенка к школе, успеть на работу и отметить праздник."Со стороны государства мы должны акцентировать внимание, чтобы такого рода желание родителей поощрялось, а где-то выходной день был стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребенку, и не только первокласснику", — отметил он.Депутат считает, что "в вопросе укрепления семьи и традиционных ценностей мы должны обращать внимание на важные даты в графике миллионов граждан".
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общество, россия, день знаний
Общество, Россия, День знаний
08:07 27.08.2022 (обновлено: 14:37 27.08.2022)
 
В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем

Депутат Госдумы Хамзаев обратился в Минтруд с предложением сделать 1 сентября выходным

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики первых классов
Ученики первых классов - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил Минтруду сделать День знаний, 1 сентября, выходным днем.
"Обратился в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с предложением сделать 1 сентября выходным днем", — сказал политик РИА Новости.
По его словам, для многих россиян 1 сентября становится "настоящей эстафетой", когда родителям нужно подготовить ребенка к школе, успеть на работу и отметить праздник.
"Со стороны государства мы должны акцентировать внимание, чтобы такого рода желание родителей поощрялось, а где-то выходной день был стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребенку, и не только первокласснику", — отметил он.
Депутат считает, что "в вопросе укрепления семьи и традиционных ценностей мы должны обращать внимание на важные даты в графике миллионов граждан".
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