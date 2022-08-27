https://ria.ru/20220827/vuchich-1812549651.html

Вучич эмоционально отреагировал на слова представителя США про Косово

Вучич эмоционально отреагировал на слова представителя США про Косово - РИА Новости, 27.08.2022

Вучич эмоционально отреагировал на слова представителя США про Косово

Президент Сербии Александр Вучич остро отреагировал на резонанс, который вызвало заявление спецпредставителя США на Западных Балканах Габриэля Эскобара по... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T15:26

2022-08-27T15:26

2022-08-27T15:26

в мире

сербия

сша

косово

обострение ситуации на границе косово и сербии

александр вучич

мария захарова

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БЕЛГРАД, 27 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич остро отреагировал на резонанс, который вызвало заявление спецпредставителя США на Западных Балканах Габриэля Эскобара по поводу представлений о Косово и Сербии.В пятницу Эскобар заявил сербскому подразделению CNN телеканалу N1, что нарратив "Косово - это Сербия" пора забыть и сменить на "Косово и Сербия - это Европа". Его слова вызвали большой резонанс в СМИ и сербской общественности.Он отметил, что для США вооруженные албанцы в Косово в конце 1990-х годов были "борцами за свободу", а сейчас вооруженные сербы в крае были бы провозглашены террористами."У них очень тонкая линия между террористами и борцами за свободу. Это американская политика. Что вы ожидаете от господина Эскобара. Почему мы притворяемся, что не понимаем, какова их политика?" - подчеркнул сербский лидер.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее прокомментировала предложение спецпредставителя США забыть, что самопровозглашенная республика Косово - это Сербия, коротко заявив: "Никогда".

https://ria.ru/20220827/serbiya-1812502001.html

сербия

сша

косово

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в мире, сербия, сша, косово, обострение ситуации на границе косово и сербии, александр вучич, мария захарова