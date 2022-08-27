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Вучич эмоционально отреагировал на слова представителя США про Косово - РИА Новости, 27.08.2022
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Вучич эмоционально отреагировал на слова представителя США про Косово
Вучич эмоционально отреагировал на слова представителя США про Косово - РИА Новости, 27.08.2022
Вучич эмоционально отреагировал на слова представителя США про Косово
Президент Сербии Александр Вучич остро отреагировал на резонанс, который вызвало заявление спецпредставителя США на Западных Балканах Габриэля Эскобара по... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T15:26
2022-08-27T15:26
в мире
сербия
сша
косово
обострение ситуации на границе косово и сербии
александр вучич
мария захарова
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БЕЛГРАД, 27 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич остро отреагировал на резонанс, который вызвало заявление спецпредставителя США на Западных Балканах Габриэля Эскобара по поводу представлений о Косово и Сербии.В пятницу Эскобар заявил сербскому подразделению CNN телеканалу N1, что нарратив "Косово - это Сербия" пора забыть и сменить на "Косово и Сербия - это Европа". Его слова вызвали большой резонанс в СМИ и сербской общественности.Он отметил, что для США вооруженные албанцы в Косово в конце 1990-х годов были "борцами за свободу", а сейчас вооруженные сербы в крае были бы провозглашены террористами."У них очень тонкая линия между террористами и борцами за свободу. Это американская политика. Что вы ожидаете от господина Эскобара. Почему мы притворяемся, что не понимаем, какова их политика?" - подчеркнул сербский лидер.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее прокомментировала предложение спецпредставителя США забыть, что самопровозглашенная республика Косово - это Сербия, коротко заявив: "Никогда".
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в мире, сербия, сша, косово, обострение ситуации на границе косово и сербии, александр вучич, мария захарова
В мире, Сербия, США, Косово, Обострение ситуации на границе Косово и Сербии, Александр Вучич, Мария Захарова
15:26 27.08.2022
 
Вучич эмоционально отреагировал на слова представителя США про Косово

Вучич о словах Эскобара: США уже 23 года призывают забыть, что Косово входит в Сербию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 27 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич остро отреагировал на резонанс, который вызвало заявление спецпредставителя США на Западных Балканах Габриэля Эскобара по поводу представлений о Косово и Сербии.
В пятницу Эскобар заявил сербскому подразделению CNN телеканалу N1, что нарратив "Косово - это Сербия" пора забыть и сменить на "Косово и Сербия - это Европа". Его слова вызвали большой резонанс в СМИ и сербской общественности.
"Речь идет о человеке, который корректен в каждом разговоре, и не забудьте, что он представляет американскую политику. Чего вы ожидаете от него, какая это новость для вас?! Смотрю на это притворство в нашем обществе, как мы удивлены, потрясены, чему вы удивляетесь, когда они нам это говорят 23 года!", - эмоционально заявил Вучич в субботу в обращении к гражданам.
Он отметил, что для США вооруженные албанцы в Косово в конце 1990-х годов были "борцами за свободу", а сейчас вооруженные сербы в крае были бы провозглашены террористами.
"У них очень тонкая линия между террористами и борцами за свободу. Это американская политика. Что вы ожидаете от господина Эскобара. Почему мы притворяемся, что не понимаем, какова их политика?" - подчеркнул сербский лидер.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее прокомментировала предложение спецпредставителя США забыть, что самопровозглашенная республика Косово - это Сербия, коротко заявив: "Никогда".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 11:54
Сербия готова частично принять требования Косово по въездным документам
 
В миреСербияСШАКосовоОбострение ситуации на границе Косово и СербииАлександр ВучичМария Захарова
 
 
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