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Кадыров считает перевод военных на усиленное несение службы необходимым - РИА Новости, 28.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/voennye-1812643277.html
Кадыров считает перевод военных на усиленное несение службы необходимым
Кадыров считает перевод военных на усиленное несение службы необходимым - РИА Новости, 28.08.2022
Кадыров считает перевод военных на усиленное несение службы необходимым
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает необходимым перевести на усиленный вариант несения службы всех военных. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-27T23:58
2022-08-28T05:13
россия
нато
владимир путин
рамзан кадыров
украина
ситуация в днр и лнр
специальная военная операция на украине
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ГРОЗНЫЙ, 27 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает необходимым перевести на усиленный вариант несения службы всех военных.По его словам, Россия борется с нацистскими бандами, которых НАТО щедро поддерживает деньгами и оружием. И если РФ проводит "точечную операцию", то против нее "идет открытая война".Он также подчеркнул, что Россия придерживается изначальной задачи и продолжает специальную военную операцию без применения всех имеющихся ресурсов. Главная задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным, - "сохранить максимальное количество жизней мирного населения и не разрушать населенные пункты", отметил глава Чечни."Когда тысячи наших бойцов, рискуя своими жизнями, идут на передовую ради общего дела, думать об отдыхе и тем более отпуске не имеет морального права ни один военнослужащий, независимо от ранга. Это мое личное мнение... Любой человек, который искренне переживает за свое отечество, обязан проявить себя и находиться постоянно в формате 24/7 в режиме самомобилизации", - заключил глава Чечни.
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россия, нато, владимир путин, рамзан кадыров, украина, ситуация в днр и лнр
Россия, НАТО, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Специальная военная операция на Украине
23:58 27.08.2022 (обновлено: 05:13 28.08.2022)
 
Кадыров считает перевод военных на усиленное несение службы необходимым

Кадыров призвал перевести всех военных на усиленный вариант несения службы

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 27 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает необходимым перевести на усиленный вариант несения службы всех военных.
"Тема проводимой специальной военной операции в Донбассе была главной в ходе моей встречи с командирами силовых подразделений ЧР. Я подчеркнул, что не должно быть и речи про отпуска, пока спецоперация не завершится. Считаю, что нужно перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, Россия борется с нацистскими бандами, которых НАТО щедро поддерживает деньгами и оружием. И если РФ проводит "точечную операцию", то против нее "идет открытая война".
Он также подчеркнул, что Россия придерживается изначальной задачи и продолжает специальную военную операцию без применения всех имеющихся ресурсов. Главная задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным, - "сохранить максимальное количество жизней мирного населения и не разрушать населенные пункты", отметил глава Чечни.
"Это все, безусловно, замедляет ход СВО, ведь если бы мы просто стирали с лица земли позиции  бандеровцев, то давно бы поставили на них крест", - добавил Кадыров.
"Когда тысячи наших бойцов, рискуя своими жизнями, идут на передовую ради общего дела, думать об отдыхе и тем более отпуске не имеет морального права ни один военнослужащий, независимо от ранга. Это мое личное мнение... Любой человек, который искренне переживает за свое отечество, обязан проявить себя и находиться постоянно в формате 24/7 в режиме самомобилизации", - заключил глава Чечни.
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