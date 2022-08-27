23:58 27.08.2022 (обновлено: 05:13 28.08.2022)
Кадыров считает перевод военных на усиленное несение службы необходимым
Кадыров призвал перевести всех военных на усиленный вариант несения службы
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 27 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает необходимым перевести на усиленный вариант несения службы всех военных.
"Тема проводимой специальной военной операции в Донбассе была главной в ходе моей встречи с командирами силовых подразделений ЧР. Я подчеркнул, что не должно быть и речи про отпуска, пока спецоперация не завершится. Считаю, что нужно перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что Россия придерживается изначальной задачи и продолжает специальную военную операцию без применения всех имеющихся ресурсов. Главная задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным, - "сохранить максимальное количество жизней мирного населения и не разрушать населенные пункты", отметил глава Чечни.
"Это все, безусловно, замедляет ход СВО, ведь если бы мы просто стирали с лица земли позиции бандеровцев, то давно бы поставили на них крест", - добавил Кадыров.
"Когда тысячи наших бойцов, рискуя своими жизнями, идут на передовую ради общего дела, думать об отдыхе и тем более отпуске не имеет морального права ни один военнослужащий, независимо от ранга. Это мое личное мнение... Любой человек, который искренне переживает за свое отечество, обязан проявить себя и находиться постоянно в формате 24/7 в режиме самомобилизации", - заключил глава Чечни.