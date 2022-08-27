https://ria.ru/20220827/voennye-1812643277.html

Кадыров считает перевод военных на усиленное несение службы необходимым

Кадыров считает перевод военных на усиленное несение службы необходимым - РИА Новости, 28.08.2022

Кадыров считает перевод военных на усиленное несение службы необходимым

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает необходимым перевести на усиленный вариант несения службы всех военных. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-27T23:58

2022-08-27T23:58

2022-08-28T05:13

россия

нато

владимир путин

рамзан кадыров

украина

ситуация в днр и лнр

специальная военная операция на украине

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ГРОЗНЫЙ, 27 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает необходимым перевести на усиленный вариант несения службы всех военных.По его словам, Россия борется с нацистскими бандами, которых НАТО щедро поддерживает деньгами и оружием. И если РФ проводит "точечную операцию", то против нее "идет открытая война".Он также подчеркнул, что Россия придерживается изначальной задачи и продолжает специальную военную операцию без применения всех имеющихся ресурсов. Главная задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным, - "сохранить максимальное количество жизней мирного населения и не разрушать населенные пункты", отметил глава Чечни."Когда тысячи наших бойцов, рискуя своими жизнями, идут на передовую ради общего дела, думать об отдыхе и тем более отпуске не имеет морального права ни один военнослужащий, независимо от ранга. Это мое личное мнение... Любой человек, который искренне переживает за свое отечество, обязан проявить себя и находиться постоянно в формате 24/7 в режиме самомобилизации", - заключил глава Чечни.

https://ria.ru/20220827/plennye-1812453251.html

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россия, нато, владимир путин, рамзан кадыров, украина, ситуация в днр и лнр