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Франция и Германия призвали не запрещать выдачу виз россиянам - РИА Новости, 27.08.2022
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Франция и Германия призвали не запрещать выдачу виз россиянам
Франция и Германия призвали не запрещать выдачу виз россиянам - РИА Новости, 27.08.2022
Франция и Германия призвали не запрещать выдачу виз россиянам
Франция и Германия считают, что Евросоюз должен продолжать выдавать визы россиянам, не связанным с правительством, сообщило Bloomberg. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T19:29
2022-08-27T20:23
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париж
евросоюз
франция
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Франция и Германия считают, что Евросоюз должен продолжать выдавать визы россиянам, не связанным с правительством, сообщило Bloomberg.Агентство ссылается на документ, подготовленный к встрече глав МИД стран — членов ЕС в Праге. Так, в Париже и Берлине считают, что нужно продолжать выдавать визы гражданам России, не имеющим отношения к властям, в том числе студентам, ученым, специалистам и людям творческих профессий.Главы МИД ЕС обсудят "компромиссный план", предусматривающий введение дополнительных бюрократических процедур для россиян, желающих получить краткосрочную визу, кроме того, их хотят заставить платить больше.В последнее время из некоторых западных государств звучали призывы запретить выдачу виз гражданам России, но единой позиции по этому вопросу нет. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС.Ожидается, что "визовый вопрос" поднимут участники неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа.При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства — члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы — например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
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в мире, россия, прага, париж, евросоюз, франция, германия, визы
В мире, Россия, Прага, Париж, Евросоюз, Франция, Германия, Визы
19:29 27.08.2022 (обновлено: 20:23 27.08.2022)
 
Франция и Германия призвали не запрещать выдачу виз россиянам

Блумберг: Франция и Германия призвали Евросоюз продолжать выдавать визы россиянам

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Франция и Германия считают, что Евросоюз должен продолжать выдавать визы россиянам, не связанным с правительством, сообщило Bloomberg.
Агентство ссылается на документ, подготовленный к встрече глав МИД стран — членов ЕС в Праге. Так, в Париже и Берлине считают, что нужно продолжать выдавать визы гражданам России, не имеющим отношения к властям, в том числе студентам, ученым, специалистам и людям творческих профессий.
"Понимая обеспокоенность в этом контексте некоторых государств — членов, мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта проживания в демократических системах, особенно для будущих поколений", — указано в документе.
Главы МИД ЕС обсудят "компромиссный план", предусматривающий введение дополнительных бюрократических процедур для россиян, желающих получить краткосрочную визу, кроме того, их хотят заставить платить больше.
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В последнее время из некоторых западных государств звучали призывы запретить выдачу виз гражданам России, но единой позиции по этому вопросу нет. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС.
Ожидается, что "визовый вопрос" поднимут участники неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа.
При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства — члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы — например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
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