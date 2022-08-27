https://ria.ru/20220827/vizy-1812526174.html

Греция продолжает выдавать шенгенские визы россиянам

Греция продолжает выдавать шенгенские визы россиянам - РИА Новости, 27.08.2022

Греция продолжает выдавать шенгенские визы россиянам

Визовые центры и консульства Греции в РФ продолжают принимать заявления и выдавать шенгенские визы россиянам, заявили РИА Новости в посольстве страны в Москве,... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T14:15

2022-08-27T14:15

2022-08-27T14:15

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Визовые центры и консульства Греции в РФ продолжают принимать заявления и выдавать шенгенские визы россиянам, заявили РИА Новости в посольстве страны в Москве, комментируя инициативу ряда стран Евросоюза ограничить выдачу виз гражданам РФ.В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу не наблюдается. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Там добавили, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства"."Визовые центры Греции и консульства Греческой Республики в РФ продолжают принимать заявления и выдавать шенгенские визы. В Генеральном консульстве Греческой Республики в Москве после отъезда основного состава сотрудников работает всего несколько человек, которые, несмотря на сложившуюся ситуацию, продолжают, как и прежде, прилагать все возможные усилия для предоставления качественных услуг российским гражданам, желающим посетить нашу страну", - отметили в дипмиссии."Что касается туристического сезона в Греции, то следует отметить, что нынешний сезон был лучшим с 2019 года, на туристических курортах был зафиксирован рекорд по количеству отдыхающих", - добавили в посольстве Греции.Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.

https://ria.ru/20220825/vizy-1812146062.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, греция, москва, евросоюз, шенгенская виза, общество, туризм, новости - туризм