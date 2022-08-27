https://ria.ru/20220827/vdnkh-1812503672.html

Специалисты промыли фонтаны Центральной аллеи ВДНХ

Специалисты промыли фонтаны Центральной аллеи ВДНХ - РИА Новости, 27.08.2022

Специалисты промыли фонтаны Центральной аллеи ВДНХ

Специалисты промыли 14 фонтанов Центральной аллеи ВДНХ ко Дню города, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T12:03

2022-08-27T12:03

2022-08-27T12:03

общество

городское хозяйство москвы

гормост

москва

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты промыли 14 фонтанов Центральной аллеи ВДНХ ко Дню города, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Продолжаем готовить столицу ко Дню города: промыли фонтаны Центральной аллеи ВДНХ. Четырнадцать фонтанов расположены по обе стороны аллеи, ведущей от главного входа к павильону "Центральный". Специалисты ГБУ "Гормост" слили воду из чаш фонтанов, нанесли моющее средство на поверхности и промыли их с помощью аппаратов высокого давления. На работы понадобился день", - говорится в сообщении.Отмечается, что комплекс из 14 фонтанов был возведен в 1954 году к открытию Выставки. Восьмигранные чаши фонтанов облицованы красным гранитом. Из каждой чаши бьют по 12 вертикальных и 12 радиальных струй. Работу гидротехнических сооружений обеспечивают 12 насосов.

https://realty.ria.ru/20220827/moskva-1812471462.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, гормост, москва