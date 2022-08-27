https://ria.ru/20220827/vdnkh-1812503672.html
Специалисты промыли фонтаны Центральной аллеи ВДНХ
Специалисты промыли фонтаны Центральной аллеи ВДНХ - РИА Новости, 27.08.2022
Специалисты промыли фонтаны Центральной аллеи ВДНХ
Специалисты промыли 14 фонтанов Центральной аллеи ВДНХ ко Дню города, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T12:03
2022-08-27T12:03
2022-08-27T12:03
общество
городское хозяйство москвы
гормост
москва
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты промыли 14 фонтанов Центральной аллеи ВДНХ ко Дню города, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Продолжаем готовить столицу ко Дню города: промыли фонтаны Центральной аллеи ВДНХ. Четырнадцать фонтанов расположены по обе стороны аллеи, ведущей от главного входа к павильону "Центральный". Специалисты ГБУ "Гормост" слили воду из чаш фонтанов, нанесли моющее средство на поверхности и промыли их с помощью аппаратов высокого давления. На работы понадобился день", - говорится в сообщении.Отмечается, что комплекс из 14 фонтанов был возведен в 1954 году к открытию Выставки. Восьмигранные чаши фонтанов облицованы красным гранитом. Из каждой чаши бьют по 12 вертикальных и 12 радиальных струй. Работу гидротехнических сооружений обеспечивают 12 насосов.
https://realty.ria.ru/20220827/moskva-1812471462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, гормост, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Гормост, Москва
Специалисты промыли фонтаны Центральной аллеи ВДНХ
Специалисты промыли фонтаны Центральной аллеи ВДНХ в Москве ко Дню города