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Специалисты промыли фонтаны Центральной аллеи ВДНХ - РИА Новости, 27.08.2022
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Специалисты промыли фонтаны Центральной аллеи ВДНХ
Специалисты промыли фонтаны Центральной аллеи ВДНХ - РИА Новости, 27.08.2022
Специалисты промыли фонтаны Центральной аллеи ВДНХ
Специалисты промыли 14 фонтанов Центральной аллеи ВДНХ ко Дню города, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T12:03
2022-08-27T12:03
общество
городское хозяйство москвы
гормост
москва
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты промыли 14 фонтанов Центральной аллеи ВДНХ ко Дню города, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Продолжаем готовить столицу ко Дню города: промыли фонтаны Центральной аллеи ВДНХ. Четырнадцать фонтанов расположены по обе стороны аллеи, ведущей от главного входа к павильону "Центральный". Специалисты ГБУ "Гормост" слили воду из чаш фонтанов, нанесли моющее средство на поверхности и промыли их с помощью аппаратов высокого давления. На работы понадобился день", - говорится в сообщении.Отмечается, что комплекс из 14 фонтанов был возведен в 1954 году к открытию Выставки. Восьмигранные чаши фонтанов облицованы красным гранитом. Из каждой чаши бьют по 12 вертикальных и 12 радиальных струй. Работу гидротехнических сооружений обеспечивают 12 насосов.
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общество, городское хозяйство москвы, гормост, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Гормост, Москва
12:03 27.08.2022
 
Специалисты промыли фонтаны Центральной аллеи ВДНХ

Специалисты промыли фонтаны Центральной аллеи ВДНХ в Москве ко Дню города

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве
Фонтан Дружба народов на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты промыли 14 фонтанов Центральной аллеи ВДНХ ко Дню города, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Продолжаем готовить столицу ко Дню города: промыли фонтаны Центральной аллеи ВДНХ. Четырнадцать фонтанов расположены по обе стороны аллеи, ведущей от главного входа к павильону "Центральный". Специалисты ГБУ "Гормост" слили воду из чаш фонтанов, нанесли моющее средство на поверхности и промыли их с помощью аппаратов высокого давления. На работы понадобился день", - говорится в сообщении.
Отмечается, что комплекс из 14 фонтанов был возведен в 1954 году к открытию Выставки. Восьмигранные чаши фонтанов облицованы красным гранитом. Из каждой чаши бьют по 12 вертикальных и 12 радиальных струй. Работу гидротехнических сооружений обеспечивают 12 насосов.
Ремонт - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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