https://ria.ru/20220827/ussuriysk-1812458892.html
В Уссурийске неизвестные в ходе погони обстреляли иномарку, водитель ранен
В Уссурийске неизвестные в ходе погони обстреляли иномарку, водитель ранен - РИА Новости, 27.08.2022
В Уссурийске неизвестные в ходе погони обстреляли иномарку, водитель ранен
Неизвестные открыли стрельбу по иномарке в Уссурийске и скрылись, водитель ранен, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МВД. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T03:59
2022-08-27T03:59
2022-08-27T05:05
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 авг - РИА Новости. Неизвестные открыли стрельбу по иномарке в Уссурийске и скрылись, водитель ранен, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МВД.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что неизвестные на двух автомобилях Lexus открыли стрельбу по движущемуся Subaru Forester и скрылись, отмечалось, что водитель пострадавшей иномарки ранен.В полиции РИА Новости рассказали, что 25 августа в ОМВД России по Уссурийску поступило сообщение о том, что в Уссурийске на улице Раковская обнаружен автомобиль чёрного цвета с видимыми повреждениями."Полицейскими установлено, что повреждения автомобиль получил в результате выстрелов, предположительно, из огнестрельного оружия по колесам в ходе преследования неизвестными. Кроме того, стало известно, что водитель автомобиля обратился в травмпункт с ранением ноги. В настоящее время полиция разыскивает участников и очевидцев произошедшего. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента", - сообщил собеседник.
https://ria.ru/20220819/pogonya-1810747479.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, уссурийск, россия
Происшествия, Уссурийск, Россия
03:59 27.08.2022 (обновлено: 05:05 27.08.2022)
В Уссурийске неизвестные в ходе погони обстреляли иномарку, водитель ранен
В Уссурийске неизвестные на автомобилях Lexus обстреляли Subaru Forester, водитель ранен
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг - РИА Новости. Неизвестные открыли стрельбу по иномарке в Уссурийске и скрылись, водитель ранен, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МВД.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что неизвестные на двух автомобилях Lexus открыли стрельбу по движущемуся Subaru Forester и скрылись, отмечалось, что водитель пострадавшей иномарки ранен.
В полиции РИА Новости рассказали, что 25 августа в ОМВД России по Уссурийску
поступило сообщение о том, что в Уссурийске на улице Раковская обнаружен автомобиль чёрного цвета с видимыми повреждениями.
"Полицейскими установлено, что повреждения автомобиль получил в результате выстрелов, предположительно, из огнестрельного оружия по колесам в ходе преследования неизвестными. Кроме того, стало известно, что водитель автомобиля обратился в травмпункт с ранением ноги. В настоящее время полиция разыскивает участников и очевидцев произошедшего. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента", - сообщил собеседник.