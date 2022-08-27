https://ria.ru/20220827/ussuriysk-1812458892.html

В Уссурийске неизвестные в ходе погони обстреляли иномарку, водитель ранен

В Уссурийске неизвестные в ходе погони обстреляли иномарку, водитель ранен - РИА Новости, 27.08.2022

В Уссурийске неизвестные в ходе погони обстреляли иномарку, водитель ранен

Неизвестные открыли стрельбу по иномарке в Уссурийске и скрылись, водитель ранен, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МВД. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T03:59

2022-08-27T03:59

2022-08-27T05:05

происшествия

уссурийск

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 авг - РИА Новости. Неизвестные открыли стрельбу по иномарке в Уссурийске и скрылись, водитель ранен, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МВД.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что неизвестные на двух автомобилях Lexus открыли стрельбу по движущемуся Subaru Forester и скрылись, отмечалось, что водитель пострадавшей иномарки ранен.В полиции РИА Новости рассказали, что 25 августа в ОМВД России по Уссурийску поступило сообщение о том, что в Уссурийске на улице Раковская обнаружен автомобиль чёрного цвета с видимыми повреждениями."Полицейскими установлено, что повреждения автомобиль получил в результате выстрелов, предположительно, из огнестрельного оружия по колесам в ходе преследования неизвестными. Кроме того, стало известно, что водитель автомобиля обратился в травмпункт с ранением ноги. В настоящее время полиция разыскивает участников и очевидцев произошедшего. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента", - сообщил собеседник.

https://ria.ru/20220819/pogonya-1810747479.html

уссурийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, уссурийск, россия