https://ria.ru/20220827/ukraina-1812521789.html
На освобожденные территории с Украины ежедневно возвращаются до 700 человек
На освобожденные территории с Украины ежедневно возвращаются до 700 человек - РИА Новости, 27.08.2022
На освобожденные территории с Украины ежедневно возвращаются до 700 человек
Ежедневно до 700 человек возвращаются на освобожденные территории с Украины через пункт пропуска, который находится в прифронтовом городе Васильевка Запорожской РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T13:38
2022-08-27T13:38
2022-08-27T13:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ВАСИЛЬЕВКА, 27 авг - РИА Новости. Ежедневно до 700 человек возвращаются на освобожденные территории с Украины через пункт пропуска, который находится в прифронтовом городе Васильевка Запорожской области, рассказала журналистам глава администрации города Наталья Романиченко.На сегодняшний день Васильевка - это единственный пункт пропуска между Украиной и освобожденными территориями."Возвращается в районе 500-700 человек ежедневно. Возможно, возвращалось бы больше, но со стороны Украины фильтрационный пункт пропуска работает достаточно сложно", — сказала Романиченко.Глава администрации Васильевки рассказала, что и сама очень часто выезжает в так называемую серую зону, чтобы отвезти находящимся там гражданам воду и продукты питания."И как то один мужчина мне сказал: "Там (на Украине — ред.) мы точно никому не нужны". Это действительно так. Люди, которые выезжают сюда (в Васильевку - ред.), говорят, что в адрес возвращающихся комментарии очень нелестные, обзывают, унижают… Людей за людей там уже не считают", - подчеркнул она.
https://radiosputnik.ria.ru/20220827/bespilotnik-1812517779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
На освобожденные территории с Украины ежедневно возвращаются до 700 человек
На освобожденные территории с Украины ежедневно возвращаются 500-700 человек
ВАСИЛЬЕВКА, 27 авг - РИА Новости. Ежедневно до 700 человек возвращаются на освобожденные территории с Украины через пункт пропуска, который находится в прифронтовом городе Васильевка Запорожской области, рассказала журналистам глава администрации города Наталья Романиченко.
На сегодняшний день Васильевка - это единственный пункт пропуска между Украиной
и освобожденными территориями.
"Возвращается в районе 500-700 человек ежедневно. Возможно, возвращалось бы больше, но со стороны Украины фильтрационный пункт пропуска работает достаточно сложно", — сказала Романиченко.
Глава администрации Васильевки рассказала, что и сама очень часто выезжает в так называемую серую зону, чтобы отвезти находящимся там гражданам воду и продукты питания.
"И как то один мужчина мне сказал: "Там (на Украине — ред.) мы точно никому не нужны". Это действительно так. Люди, которые выезжают сюда (в Васильевку - ред.), говорят, что в адрес возвращающихся комментарии очень нелестные, обзывают, унижают… Людей за людей там уже не считают", - подчеркнул она.