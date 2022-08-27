https://ria.ru/20220827/ukraina-1812521789.html

На освобожденные территории с Украины ежедневно возвращаются до 700 человек

На освобожденные территории с Украины ежедневно возвращаются до 700 человек - РИА Новости, 27.08.2022

На освобожденные территории с Украины ежедневно возвращаются до 700 человек

Ежедневно до 700 человек возвращаются на освобожденные территории с Украины через пункт пропуска, который находится в прифронтовом городе Васильевка Запорожской РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T13:38

2022-08-27T13:38

2022-08-27T13:38

специальная военная операция на украине

в мире

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ВАСИЛЬЕВКА, 27 авг - РИА Новости. Ежедневно до 700 человек возвращаются на освобожденные территории с Украины через пункт пропуска, который находится в прифронтовом городе Васильевка Запорожской области, рассказала журналистам глава администрации города Наталья Романиченко.На сегодняшний день Васильевка - это единственный пункт пропуска между Украиной и освобожденными территориями."Возвращается в районе 500-700 человек ежедневно. Возможно, возвращалось бы больше, но со стороны Украины фильтрационный пункт пропуска работает достаточно сложно", — сказала Романиченко.Глава администрации Васильевки рассказала, что и сама очень часто выезжает в так называемую серую зону, чтобы отвезти находящимся там гражданам воду и продукты питания."И как то один мужчина мне сказал: "Там (на Украине — ред.) мы точно никому не нужны". Это действительно так. Люди, которые выезжают сюда (в Васильевку - ред.), говорят, что в адрес возвращающихся комментарии очень нелестные, обзывают, унижают… Людей за людей там уже не считают", - подчеркнул она.

https://radiosputnik.ria.ru/20220827/bespilotnik-1812517779.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина